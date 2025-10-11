Un nuevo caso de maltrato animal fue dado a conocer este sábado en un conocido grupo de Facebook de Río Gallegos. Una joven, llamada Yaqueline, reveló que un despiadado sujeto pateó la cara de un gato hace alrededor de una semana, provocándole un hematoma e infección.

Horas más tarde, Yaqueline compartió otra mala noticia: el animal se había perdido, generando gran preocupación entre los vecinos que día a día se dedican a cuidar a los amigos de cuatro patas.

“Buenas tardes, hace una semana un mal vecino pateo su cara generándole un hematoma e infección. Fue operado el jueves y el día de ayer se nos escapó en un descuido”, escribió en un posteo difundido en “Solo Gatos, Río Gallegos”.

Y agregó: “Lo buscamos por la zona del Newbery, cerca de Santa Fe, Ameghino y Anita Flores. Responde al nombre de Tom, es un gato mediano de dos años”.

Afortunadamente, en esa misma publicación, en la que se mostraron dos imágenes de las graves consecuencias de la agresión sufrida por el animal de pelaje naranja en uno de sus ojos, la chica confirmó que lograron encontrarlo y ya se encuentra en su hogar: “En casa, gracias a todos!”.