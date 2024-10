Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Decenas de personas esperaron su turno para postularse a un puesto de recepcionista en un laboratorio de Río Gallegos, en un reflejo de la creciente demanda de empleo en la región. La crisis económica dejó a muchos vecinos sin trabajo o sin que les alcance el dinero de su primer empleo, y esta vacante despertó el interés de quienes buscan una oportunidad para salir adelante.

En una ciudad donde 14.000 personas buscan empleo y 70.000 son pobres, desde tempranas horas de la mañana, numerosos aspirantes armaron una larga fila, que se extendió por más de 100 metros, desde la puerta del laboratorio con la esperanza de conseguir una entrevista.

La espera por un empleo: testimonios de los postulantes

El móvil de radio LU12 AM680 de Río Gallegos y La Opinión Austral habló con algunos de los aspirantes quienes compartieron sus experiencias y el impacto que la crisis tuvo en su vida cotidiana. Uno de los entrevistados contó que hace 3 años que está sin trabajo, “desde la pandemia”, precisó, y dijo que “la mano está jodida y no alcanza la plata”.

Otra mujer que hacía una hora que estaba en la fila contó que hace un mes y medio que busca trabajo. “Vamos a probar suerte a ver que onda”, señaló.

Otra joven dijo que hace 6 meses que busca trabajo y que “está demasiado difícil” la situación. “Tengo una hija, madre soltera y padre ausente. Todo los meses rebuscando, vendo empanadas y alimento de Herbalife y con eso sobrevivo”, indicó. “Estamos todos en la misma, estamos vendiendo comida, sorteos, rebuscándotela por todos lados. Cuando te aprieta y no te da, y estás sobreviviendo en lugar de progresar hay un problema. Somos varios con ese pensamiento”, agregó la joven que cuenta con untítulo, estudia otra carrera pero sin embargo no consigue un empleo: “No hay oferta, no se consigue. las puertas están medio cerradas”, afirmó con una sonrisa.

En Río Gallegos hay 14 mil personas que buscan un trabajo, según el INDEC. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Como ella, varios aspirantes expresaron la esperanza de encontrar una estabilidad económica, pero el ambiente está teñido de incertidumbre.

Demanda de empleo y contexto económico

La oferta de trabajo de esta empresa local en Río Gallegos atrajo a muchos interesados, quienes buscan desde un primer empleo hasta una mejoría en su situación laboral actual. La vacante, de carácter administrativo, requiere conocimientos en programas básicos de oficina como Excel, una habilidad que varios de los postulantes poseen y ven como una oportunidad de progreso.

En Río Gallegos hay alrededor de 70.000 pobres. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Río Gallegos, como capital provincial, enfrenta una situación laboral desafiante. El INDEC estimó que cerca de 14 mil personas buscan un empleo formal o aspiran a mejorar el que ya tienen, mientras otros anhelan una segunda fuente de ingresos para hacer frente a la inflación y la inestabilidad económica.

La pobreza en la capital de Santa Cruz, en tanto, tuvo un crecimiento exponencial. Al segundo semestre del 2023 estaba ubicada en 39,2 y en el primer semestre de 2024 trepó a 53,8 %. En cantidad de personas, estamos hablando que más de 70 mil personas son pobres, de las cuales 13 mil son indigentes, sobre una población estimada en 130 mil.