Este viernes, el Jardín Granja La Taperita de Río Gallegos tuvo que lamentar la triste novedad de un violento ataque vandálico en el que desconocidos mataron a una quincena de conejos.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo directivo y docente dio a conocer lo sucedido.

“Con profundo dolor, les informamos que en la madrugada de ayer, el Jardín de Infantes La Taperita sufrió un acto de vandalismo y robo en sus áreas exteriores”, inicia el comunicado.

“Es maldad, odio, no sé qué palabra ponerle, los encontramos muertos y tirados por todo el predio del jardín”, reveló la seño “Rosy”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Personas ajenas a la institución ingresaron a nuestra granja e invernadero, causando destrozos. Lamentablemente, este hecho fue aún más doloroso, ya que atacaron, golpearon, robaron y mataron a varios de nuestros animalitos“, expusieron.

“Los encontramos muertos y tirados por todo el predio del jardín”.

“Aunque el edificio principal no fue afectado, este acto cruel nos duele enormemente. Estos espacios y seres vivos eran parte fundamental de los proyectos y la vida diaria de nuestros niños”, cerró el texto.

La Opinión Austral visitó las instalaciones de la institución y conversó con la seño “Rosy”, directivo del jardín, sobre lo sucedido.

“Esta mañana cuando el cuidador, que es quien se encarga de guardarlos, les da de comer y los cuida, les quiso abrir, se encontró con que habían roto y entrado, lo peor de todo es que mataron a los conejos. Es maldad, odio, no sé qué palabra ponerle, los encontramos muertos y tirados por todo el predio del jardín”, reveló.

El Jardín Granja ‘La Taperita’ tiene gallinas, patos, pavos y gansos.

“También rompieron la puerta por donde están los gansos, pero ellos atacan”, expuso.

“Tenemos gallinas, patos, pavos y en otro lugar están los gansos, porque entre ellos se molestan, y después, tenemos la casita de los conejos. Lo que hicieron fue entrar, romper toda la conejera, romper el lugar donde estaban los gansos y rompieron también parte del gallinero, pero no pudieron entrar”, explicó.

El apoyo de la comunidad

La seño Rosy valoró de que luego de que se diera a conocer el lamentable hecho recibieron palabras de aliento de la comunidad. “Hay un montón de gente que nos apoya y nos mandó mensajes hermosos”, mencionó.

Recordó que no es la primera vez que sufren un ataque de estas características. “Tenemos a nuestros animales muy cuidados. Tenemos techado el gallinero para que no entren, cadenas grandes para que no las puedan romper y rompieron igual. Tuvimos que hacer todo eso porque varias veces nos ha pasado”, explicó.

Al respecto, mencionó que en otras oportunidades se robaron una cabra, mataron conejos y patos y un corderito que estaban criando a mamadera.

Los delincuentes ingresaron al gallinero, pero afortunadamente las aves no fueron lastimadas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Como última opción, regalaremos los animales, pero nuestro jardín es el Jardín Granja ‘La Taperita’ hace 35 años…”.

“Lo peor es que mataron a los conejos, había alrededor de 20, y los desparramaron por todo el patio. No sé si los revolearon, el conejo ante un golpe… se muere o les han pegado palazos, no quise que me contaran”, lamentó.

Cámaras

En cuanto a la vigilancia, la “seño” comentó: “Tenemos cámaras que dejaron de funcionar, no sabemos porqué, si es que acaso rompieron algo. Estamos pasando por una situación económica grave, el jardín está pasando por una situación económica grave, tenemos mucho personal y no podemos poner un sereno. Hemos tratado de mejorar todo lo que es seguridad, en un momento que se podía, tuvimos un sereno. Como última opción, regalaremos los animales, pero nuestro jardín es el Jardín Granja ‘La Taperita’ hace 35 años…“.

“Los nenes se adaptan con los animales, por eso los mataron porque son muy inocentes, ellos ven entrar a los nenes y se vienen a sus pies, ellos comen de la mano de los nenes entonces eso tenemos que pensar”, explicó sobre el vínculo de cuidado que se cultiva con los animales.

“Estamos perdiendo el sentido a la vida porque si hacen eso con un animal también lo pueden hacer con una persona. Estamos muy tristes”.

Este viernes, las clases se dictaron de manera normal, pero los niños no pudieron salir a alimentar a los animales y las “seños” tuvieron que explicarles porqué si todos los días lo hacen, hoy no podían.

El Jardín granja “La Taperita” cuenta con patos y pavos, entre otras especies. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En cuanto a cómo recibieron la lamentable novedad las familias de los niños, comentó: “Re shockeados, muy tristes, todos quieren colaborar con conejos y gallinas, todos quieren colaborar con algo. Los padres con el apoyo y el cariño de siempre y explicándoles a nuestros nenes lo que está pasando”.

“Quiero agradecer a la gente que nos quiere, hoy recibimos mensajes muy lindos, y a ustedes que cada vez que pasa algo lindo o feo siempre nos acompañan”, cerró.