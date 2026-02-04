Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Graciela Suárez, la fundadora de la Red de Mujeres Solidarias Río Gallegos, necesita de la ayuda de la comunidad.

Después de haber estado durante un período internada en el Hospital Regional de Río Gallegos, a mediados de enero de 2025, viajó a Buenos Aires, donde estuvo derivada por casi tres meses. Graciela presentaba una severa infección renal causada por una piedra de gran tamaño que obstruía su vía urinaria.

Su cuadro requirió siete cirugías y la colocación de sondas para facilitar su recuperación.

Si bien, regresó a Río Gallegos, la situación económica le impidió viajar nuevamente a Buenos Aires para hacerse controles y últimamente su salud ha empeorado.

“Buen Día Amigas/os!! Bueno, una vez más voy a necesitar de ustedes ya que mi salud esta cada vez más complicada. Anoche, ya no dormí nada de los dolores que son terribles, ya que aparte de tener los dos riñones dilatados, se sumaron arterias tapadas que son muy dolorosas”, compartió este miércoles en su cuenta de Facebook.

“Encontraron los dos riñones dilatados y no saben porqué”. GRACIELA SUÁREZ, FUNDADORA DE RED DE MUJERES SOLIDARIAS

“Sigo con tres médicos que me están tratando, pero se me complica cada día más poder cubrir estudios, me cubre la obra social, pero los coseguros suman y lo más complicado son los antibióticos que algunos no me cubre la Caja, como tampoco las vitaminas que son muy importante ya que me encuentro con las defensas muy bajas. Es por eso que voy a realizar un bingo para cubrir los gastos. Les pido por favor que el que no pueda comprar numeritos que por favor comparta, de esa manera también ayudan… apenas tenga armado el bingo lo voy a subir… mil gracias”, concluyó.

En diálogo con La Opinión Austral, Graciela brindó detalles sobre su estado de salud: “Encontraron los dos riñones dilatados y no saben porqué, están haciendo análisis, tomografía computada con contraste, ecografías”.

Además, añadió: “Se me tapó la arteria de un pie, lo tengo morado, no duermo del dolor. Estoy con antibióticos”.

Costos

Graciela está recibiendo atención médica de un clínico, un urólogo y un especialista de riñón. Cada consulta médica como así también los estudios representan un costo. Por ejemplo, este miércoles debía realizarse una tomografía computada con contraste, pero no pudo hacerla ya que no contaba con el dinero para abonar el coseguro del estudio.

“En mi caso, superviso, no estoy bien para estar trabajando como antes”. GRACIELA SUÁREZ, FUNDADORA DE RED DE MUJERES SOLIDARIAS

Graciela acarrea problemas de salud desde fines de 2024. “Hace más de un año estoy luchando”, recordó agotada y afirmó que sigue adelante por sus hijas.

Solidaridad permanente

A pesar de estar sufriendo un dolor que le impide descansar, su labor solidaria no se ha detenido. “No paró la colaboración, las chicas están entregando, todos los días se entrega comida. En mi caso, superviso, no estoy bien para estar trabajando como antes“, reconoció. Actualmente, asisten a 105 familias.

Por el momento y hasta que no cuenten con los estudios, los médicos no pueden determinar el motivo del cuadro actual de Graciela, quien advirtió “tengo una bacteria que muta, puede afectar cualquier otro órgano”.

Para colaborar con Graciela, el alias es Graciela.suarez1967 y/o también comprando números del bingo que lanzará por redes sociales. Cabe indicar que ya cuenta con premios que han sido donados, pero quien desee sumar otros, puede hacerlo.