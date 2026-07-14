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La interrupción del suministro eléctrico en Río Gallegos superó las 12 horas, coincidiendo con nada menos que la semifinal entre Francia y España en el Mundial 2026. Esta situación llevó a muchos vecinos a acercarse a comercios que poseen grupo electrógeno para mirar el encuentro y cargar sus dispositivos electrónicos.

La caída del sistema interconectado afectó a gran parte del sur de Santa Cruz y obligó a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a activar la denominada “Reserva Fría” para sostener el suministro eléctrico. Sin embargo, pese a que la central de emergencia se encuentra operativa, no logra abastecer a toda la ciudad.

A la espera de que se normalice el servicio, La Opinión Austral recorrió varias estaciones de servicios de la capital santacruceña en la que se observó el sector de los cargadores completamente ocupados y a un gran número de personas atenta al televisor que transmite el decisivo partido.

Por un momento muchos se volvieron “hinchas” españoles, festejando cada gol que el seleccionado de Luis de la Fuente le metía a Francia, consolidado como un temerario e histórico rival de Argentina luego de la final de Qatar 2022, que culminó con una infartarte victoria para la “Scaloneta”.

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