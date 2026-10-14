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El exboxeador Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

El ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la UFI n.º 8 de Morón.

De acuerdo al parte médico que se difundió en las últimas horas, “Roña” Castro sufría de diabetes, y lo ocurrido dentro de salón de juegos estaría vinculado a su tratamiento con insulina.

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo argentino. “Roña” Castro participó en 144 peleas, en las cuales ganó 130 veces (90 por nocaut), perdió en 11 ocasiones y obtuvo tres empates.

El pugilista consiguió la gloria dentro de la disciplina al obtener el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al estadounidense Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Aunque, meses después, “Locomotora” Castro tuvo que defender el título en suelo mexicano para protagonizar uno de los mejores combates en la historia del boxeo mundial ante el estadounidense John David Jackson, encuentro que ganaría. El título recién sería arrebatado de sus manos luego de cuatro peleas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, en una derrota ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba de un ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata. (Fuente: NA).