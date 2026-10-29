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Manuel Marcelo Alvarado falleció el miércoles 28 de octubre, a los 47 años. La noticia generó expresiones de pesar entre familiares, amigos, músicos y clientes de Río Gallegos y Chile, donde el músico mantenía vínculos con la comunidad de Chiloé.

Según la información difundida por su familia, el velatorio se realizará este jueves 29 de octubre desde las 8:30 en la Cochería DUE. El horario del sepelio será confirmado posteriormente.

Las publicaciones de despedida reflejaron el impacto de su muerte entre personas de distintas localidades de Argentina y Chile. Hubo mensajes de acompañamiento para sus padres, hijos, hermanos y otros integrantes de la familia Alvarado, además de recuerdos de quienes compartieron con él escenarios y actividades musicales.

El sábado pasado El Canelo cerró sus puertas por “motivos de fuerza mayor”, atendiendo el estado de salud de Manuel.

El Canelo, una esquina tradicional de Río Gallegos

Alvarado era conocido por su vínculo con El Canelo, el restaurante y espacio de baile ubicado en el barrio Belgrano, en la intersección de Las Piedras 689 y Hernán Cortés. El lugar se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban platos típicos chilenos, música y celebraciones vinculadas con las Fiestas Patrias.

La propuesta gastronómica incluía empanadas, milcaos, papas rellenas, cazuelas y mote con huesillos. La cocina y la atención también contaban con la participación de integrantes de la familia, que sostuvieron el espacio a lo largo de los años.

Una familia que llegó desde Chiloé

La historia de El Canelo y de Los Rivales del Sur está ligada a la migración de la familia Alvarado desde el sur de Chile hacia Santa Cruz. En una publicación compartida por Manuel junto al grupo musical y sus familiares, destacaron que sus padres fueron quienes impulsaron el proyecto y apostaron por instalarse en la Patagonia hace más de cinco décadas.

“Queremos agradecer principalmente a nuestros papás, los verdaderos trabajadores detrás de todo esto, que apostaron hace más de 50 años venir desde la Isla Grande De Chiloe a estas tierras que hoy es nuestro hogar”, expresaron en el mensaje.

La familia también destacó que sus padres les transmitieron desde chicos el gusto por la música ranchera tradicional, una identidad que acompañó el recorrido artístico del grupo durante más de 27 años.

El posteo, firmado por la familia Alvarado Hueicha, reconoció además a los músicos que pasaron por la formación y a quienes continuaron acompañándolos a lo largo del tiempo.

Los Rivales del Sur fueron reconocidos como Patrimonio Cultural

Además de su trabajo en El Canelo, Manuel Alvarado fue guitarrista de Los Rivales del Sur, grupo dedicado a la música ranchera tradicional. A fines de abril la banda recibió un reconocimiento como Patrimonio Cultural por parte del Concejo Deliberante de Río Gallegos.

En el mensaje de agradecimiento, los integrantes mencionaron a Luis Toledo y Marcos, además de los músicos que formaron parte del conjunto en distintas etapas. También agradecieron a sus seguidores, amistades y clientes por acompañar el recorrido del grupo.

Los músicos pusieron el foco en el trabajo sostenido durante décadas y en la transmisión de una tradición musical vinculada con las raíces chilotas de la familia.

El mensaje de pesar desde Quellón, Chiloé

La noticia también llegó a la comunidad cultural de Chiloé, de donde era oriundo Alvarado. Freddy Gallardo Pacheco difundió un mensaje de condolencias en nombre del grupo musical Colivoro, Manquemilla y Los de la Isla, desde Quellón, Chile.

En la publicación, describió a Alvarado como un músico de Quellón, integrante de una conocida familia de la isla Coldita y guitarrista de Los Rivales del Sur, agrupación radicada desde hacía muchos años en Río Gallegos.

El mensaje expresó solidaridad con el grupo y sus allegados: “Desde Quellón, su lejana patria, le hacemos llegar a esta querida y popular agrupación artística chilena en el vecino país transandino, como así mismo a todos sus familiares y amigos cercanos, nuestro más profundo sentimiento de pesar, respeto y solidaridad”.

La despedida concluyó con una referencia a la fe religiosa y un saludo fraternal desde Chiloé, en una muestra del vínculo que el músico conservaba con su lugar de origen pese a los años transcurridos en Argentina.

Los mensajes de despedida

Tras conocerse la muerte de Alvarado, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias. Algunas personas recordaron la relación personal con él y otras destacaron los encuentros y escenarios compartidos.

Entre los comentarios, un músico expresó que había tenido “el gran honor de conocerle y compartir escenario”. Otros mensajes llegaron desde Chile, incluida la zona de Chiloé, además de localidades como Punta Arenas y Villarrica.

Las publicaciones reflejaron el alcance de los vínculos que Manuel había construido a través de la música, el trabajo gastronómico y la vida cotidiana en Río Gallegos.

Su trayectoria quedó asociada a dos espacios que compartían una misma raíz: El Canelo, como lugar de encuentro y celebración, y Los Rivales del Sur, como expresión de una tradición musical que la familia llevó desde Chiloé hasta la Patagonia.