“No fue ‘un’ pionero, fue ‘el’ pionero del golf”. Con estas palabras el presidente del Río Gallegos Golf Club, Agustín Paradelo, recordó al histórico Eduardo “Lalo” Harris, quien falleció este viernes causando gran consternación y tristeza en toda la comunidad.

Dejó un gran legado en la medicina, pero también en el deporte. “Hoy no existiría el golf en Río Gallegos si no fuera por él. Fue un loco. En el 2000 convocaba a la gente para una cancha de golf, con el clima que tenemos… Un disruptivo. Hoy, 25 años después, tenemos la cancha y un gran presente deportivo”, destacó con entusiasmo y cariño el referente de la institución de la que “Lalo” fue sociofundador.

Eduardo, en el acto del año pasado, con invitados nacionales. Fue uno de los grandes protagonistas.

“‘Lalo’ por su condición de cardiólogo y conociendo el beneficio del golf en la salud de las personas, ayudó a impulsarlo, luego de que su propio cardiólogo le dijera que jugara. De ese consejo médico, salió la idea de la cancha“, contó.

“Es mucho lo que nos deja. Estaba muy contento con el crecimiento del club. Siempre agradecido con la gente que lo acompañó en su momento. Siempre remarcaba que no fue él solo, sino muchas personas. Vamos a rendirle homenaje continuando con esta locura de jugar al golf“, aseguró Paradelo.

En un evento realizado en mayo del año pasado, el Río Gallegos Golf Club (RGGC) premió anoche a sus campeones de temporada 2023/24 y a los ganadores de la Copa Ciudad de Río Gallegos. Allí, “Lalo”, fue uno de los grandes protagonistas y homenajeados de la jornada.

El evento se realizó con las presencias del presidente de la Asociación Argentina de Golf (AAG), Andrés Schönbaum; del director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, Miguel Leeson, y del presidente de la Federación Regional de Golf del Sur, Daniel Olocco, quienes fueron recibidos por el presidente del RGGC, Mario Paradelo. En la oportunidad, además, se inauguró la jaula para la práctica deportiva in door.

