Ante la eliminación de los subsidios para el transporte público dispuesta por el Gobierno nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó un paro de colectivos en todo el país para este jueves 22 y viernes 23 de agosto.

La interrupción afectará a los transportes urbanos, interurbanos y rurales, durante un lapso de 48 horas.

Paro de colectivos: Qué pasará en Río Gallegos

Si bien Río Gallegos adhiere al paro de colectivos, desde la empresa CityBus confirmaron a La Opinión Austral que pondrán algunas unidades a disposición de los choferes que deseen trabajar durante esos días.

El reclamo

En una primera instancia, el reclamo se presentó en diferentes ciudades del interior del país ante la insuficiencia en los pagos de los salarios y el mantenimiento del transporte, por parte de las empresas.

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) coincidieron que se trata de una situación “crítica” para el sector debido a las “tarifas inadecuadas, los subsidios insuficientes y el creciente costo operativo”.

En este caso, la cámara empresaria argumentó la negativa en “la combinación nefasta” de los valores que se manejan, “asistencias insuficientes de los Estados nacional, provinciales y municipales, así como el incremento permanente de los costos de la operación, que se suma a la caída en la carga de pasajeros”.

Caleta Olivia no adhiere al paro

La Opinión Zona Norte, se dirigió hacia la empresa de Transporte Urbano S.E. para conocer de que manera rige dicha determinación del gremio UTA en la localidad caletense.

Como se ha indicado anteriormente, esta decisión a nivel nacional, no afecta en el servicio local, dado que el reclamo no coincide con la situación de los trabajadores del volante que se desempeñan en la mencionada firma.

Por lo tanto, este jueves 22 y viernes 23, el servicio de transporte público de pasajeros continúa funcionando de manera normal, en sus respectivos horarios y recorridos habituales, siendo Caleta Olivia una de las pocas ciudades no adheridas a dicha convocatoria.

Vale recordar que el conflicto se debe a que el Gobierno nacional dispuso la eliminación de los subsidios para el transporte público, lo que generó un gran impacto tanto en el boleto como en los gastos que deberán afrontar las empresas en caso de no percibir un resguardo provincial.

Es por ello que, Roberto Fernández, secretario general de UTA, denunció públicamente que “cualquier intento de ajustar la situación económica a expensas de los salarios o derechos laborales será inaceptable”.

A su vez, apuntó contra una “minoría de jurisdicciones” que pretenden “ocultar sus propias falencias y su déficit en la gestión, sumados a su negativa a asumir las compensaciones en un sistema de transporte del interior que es responsabilidad exclusiva de las provincias y municipios”, por el Pacto Fiscal.

Vale decir que las conversaciones entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano, representantes de la UTA y empresarios de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) se llevaron a cabo en un intento por evitar la medida de fuerza. Aunque en principio la reunión no logró resolver las diferencias, ya que los trabajadores no vieron satisfechos sus requerimientos, no se descartaba el dictado de una Conciliación Obligatoria que anule la medida en el último minuto.