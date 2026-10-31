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Los profesionales de la psicología social de Santa Cruz iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar al Gobierno provincial la reglamentación de la Ley 3917, sancionada en mayo de 2025, que regula el ejercicio de esta actividad en el territorio santacruceño.

El reclamo apunta a que la normativa entre en vigencia y se habilite el registro de matriculación en el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación establecida por la propia ley. Según explicaron desde el sector, la falta de estos pasos administrativos impide que quienes cuentan con títulos oficiales puedan acceder a una matrícula habilitante para desempeñarse en el ámbito sanitario.

La convocatoria busca reunir adhesiones de vecinos y vecinas de distintas localidades de la provincia. En ese marco, los psicólogos sociales realizarán una jornada de recolección de firmas este domingo, a partir de las 11:30, en el Izamiento Dominical, donde instalarán un puesto para informar sobre la situación y explicar los motivos del pedido.

En diálogo con LU12 AM680, Javier Montané, referente de la psicología social en Santa Cruz, detalló las dificultades que atraviesan los profesionales, los alcances de su formación y las tareas que pueden desarrollar en instituciones, organizaciones y comunidades.

Reclamo de reglamentación

Montané explicó que la Ley Provincial 3917 fue sancionada por la Cámara de Diputados en mayo de 2025, pero todavía no se encuentra operativa debido a que resta completar su reglamentación.

“El año pasado en mayo nuestra Cámara de Diputados sancionó la ley 3917. La misma no está operativa porque le falta la reglamentación”, señaló durante la entrevista radial.

El referente indicó que desde el sector intentaron impulsar el procedimiento por diferentes vías, aunque hasta el momento no consiguieron respuestas que permitan avanzar con su implementación.

“Se nos hace difícil. No hemos tenido respuesta y entonces por eso recurrimos a la ayuda de la comunidad, a fin de presentar esta campaña de firmas a las autoridades”, explicó.

El planteo tiene dos instancias centrales: por un lado, la reglamentación de la normativa y, por otro, la puesta en funcionamiento del registro de matriculación dentro del Ministerio de Salud.

De acuerdo con lo establecido en la ley, esa cartera provincial debe actuar como autoridad de aplicación.

“Una vez reglamentado, el Ministerio de Salud tendría que abrir un registro de matriculación donde accedan al mismo todos los psicólogos sociales, presentan sus títulos y les den una matrícula habilitante”, detalló Montané.

De esta manera, la campaña busca que las autoridades provinciales avancen con los procedimientos necesarios para que los egresados puedan contar con el reconocimiento administrativo que les permita ejercer dentro del sistema de salud.

Falta de matrícula y las dificultades para trabajar

Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con las posibilidades laborales de quienes egresan de las instituciones formadoras de psicología social.

Montané explicó que los profesionales cuentan con títulos oficiales de validez nacional, obtenidos luego de carreras que tienen una duración de tres o cuatro años, dependiendo del instituto en el que hayan cursado sus estudios.

Sin embargo, la ausencia de la reglamentación provincial y del registro correspondiente genera dificultades para desempeñarse en el sector sanitario.

“Nuestros egresados que tienen un título oficial de validez nacional, estudiamos tres o cuatro años, depende del instituto donde hayan estudiado, no pueden trabajar en el sector salud porque nos falta matrícula”, manifestó.

El entrevistado aclaró que la situación no impide que los psicólogos sociales desarrollen tareas en otros ámbitos, como educación y desarrollo. La dificultad específica aparece cuando buscan desempeñarse en el sistema de salud, donde se requiere una habilitación y matriculación profesional.

“Como es un bien tutelado por el Estado, requiere una matriculación y una autorización especial, que en este caso es la matrícula”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que existen profesionales que desde hace años realizan tareas en hospitales y centros de salud mental de Santa Cruz, aunque advirtió que en algunas localidades del interior se registraron situaciones vinculadas con cuestionamientos a su continuidad laboral.

“Tenemos personas que trabajan en hospitales, algunos lo están haciendo o en centros de salud mental, lo hacen desde hace muchos años, pero en algunos casos en el interior de la provincia a veces reciben algún tipo de persecución o hasta a veces los invitan, hablando entre comillas, a dejar sus tareas”, relató.

También mencionó que algunos trabajadores recibieron comunicaciones formales relacionadas con su situación laboral.

“A veces los amenazan a través de telegramas, carta documento, y esto no corresponde porque nuestros títulos ya en sí avalan la tarea que hacemos”, expresó.

Para Montané, la reglamentación de la ley permitiría establecer un procedimiento claro para acreditar la formación de los egresados y habilitar su ejercicio profesional en el ámbito sanitario.

¿Qué hace un psicólogo social?

Durante la entrevista con LU12, Montané también explicó cuáles son las funciones de los psicólogos sociales y qué diferencias existen entre esta disciplina y otras áreas de atención de la salud mental.

En ese sentido, remarcó que su trabajo no consiste en realizar diagnósticos clínicos, tratamientos terapéuticos ni intervenciones individuales con pacientes. La tarea está orientada a la prevención y promoción de la salud mediante el trabajo con grupos, instituciones y comunidades.

El abordaje se desarrolla principalmente a través de los vínculos y de los procesos grupales. Los profesionales intervienen para favorecer la comunicación, identificar dificultades en las organizaciones y acompañar a las personas en la construcción de respuestas colectivas frente a necesidades que no siempre pueden resolverse individualmente.

En esa línea, señaló que existen problemáticas que requieren la participación de varias personas y la organización comunitaria para encontrar soluciones.

“Hay problemas que tenemos que no los podemos resolver individualmente. Hay problemas que necesitamos juntarnos con otros. A veces el Estado tampoco alcanza para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, necesitamos respuestas colectivas. Nosotros promovemos esas respuestas colectivas”, agregó.

El trabajo de los psicólogos sociales también comprende la identificación de dificultades dentro de grupos e instituciones. Entre ellas, Montané mencionó los problemas de comunicación, los conflictos internos y las situaciones en las que una organización no logra cumplir con los objetivos para los que fue conformada.

“El psicólogo social está para eso, para detectar los problemas, mejorar la comunicación, diagnosticar cuáles son los problemas grupales que impiden que los grupos, las organizaciones logren cumplir sus fines”, indicó.

Por ese motivo, explicó que la intervención puede desarrollarse en distintos espacios, siempre a través de dispositivos grupales y con un enfoque orientado a la prevención y promoción de la salud.

El vínculo entre los problemas sociales y la salud comunitaria

Consultado sobre los aportes que puede realizar la psicología social frente a las problemáticas que atraviesa Santa Cruz, Montané señaló que una de las características de esta disciplina es analizar cómo las condiciones sociales repercuten en las personas.

El abordaje contempla tanto las situaciones que atraviesan las comunidades como sus efectos en la subjetividad y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

“La particularidad que tiene la psicología social es poder interaccionar la estructura o los problemas sociales que tiene la sociedad con el psiquismo del sujeto, es decir, cómo afecta la sociedad nuestra subjetividad, nuestro psiquismo”, explicó.

En ese sentido, hizo referencia a las necesidades que no encuentran respuesta y a las dificultades que aparecen cuando una comunidad no dispone de los recursos o de las condiciones materiales necesarias para satisfacerlas.

“Hay necesidades frustradas porque en la comunidad no están ofrecidos los medios para que las necesidades de la población sean cubiertas”, sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, el trabajo profesional apunta a acompañar los procesos de organización colectiva y a identificar qué condiciones deben modificarse para que las personas puedan alcanzar sus objetivos.

Montané describió dos líneas de intervención, “Por un lado buscamos que la gente tome conciencia de cuáles son sus necesidades, se haga cargo de ellas y se organice. Y por otro lado también buscar que el Estado cumpla con las estructuras, la oferta material que se necesita para que las necesidades sean satisfechas”, manifestó.

En ese marco, aclaró que los psicólogos sociales no reemplazan a las personas ni resuelven directamente sus problemáticas, sino que trabajan para que puedan reconocer los obstáculos y construir herramientas para alcanzar sus propios objetivos.

“No vamos a resolver los problemas de las personas, pero sí vamos a impulsarlas y ayudarlas a diagnosticar, a hacerse cargo y buscar los resultados por los cuales no pueden llevar a cabo sus fines”, afirmó.

Para el referente, la comunicación y el aprendizaje son dos herramientas centrales en este proceso. “Para nosotros la salud pasa por la comunicación y el aprendizaje. Atendiendo a esas dos herramientas se previene y se promueve la salud”, resumió.

Más de 100 egresados de un instituto en Santa Cruz desde 2007

Otro de los aspectos que Montané puso en contexto fue la trayectoria de la formación en psicología social en la provincia.

Según indicó, la actividad formativa se desarrolla en Santa Cruz desde 2007 y, solamente en el instituto al que pertenece, ya se formaron alrededor de 100 psicólogos sociales. A esa cantidad se suman los egresados de otras instituciones que también ofrecen esta formación.

También diferenció el campo de intervención de estos profesionales respecto del trabajo que realizan los psicólogos con formación clínica.

En ese sentido, señaló que ambas disciplinas tienen sus propios alcances y finalidades, y que la psicología social se orienta al abordaje de las necesidades comunitarias, la organización de grupos y la promoción de la salud colectiva.

“Siempre se dice: ‘La Argentina necesita psicólogos’. Es verdad, necesita psicólogos. Ellos ofrecen una atención clínica, también lo hacen en forma comunitaria y tienen una finalidad, y nosotros somos psicólogos sociales que atendemos las necesidades de la comunidad”, expresó y agregó: “Buscamos que la comunidad se organice y sea saludable”.