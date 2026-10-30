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Una multitud se acercó este viernes 30 de octubre al cementerio de Río Gallegos para dar el último adiós a José y Leonel Virreira, los hermanos de 12 y 10 años que fueron encontrados sin vida el jueves en Palermo Aike, luego de permanecer desaparecidos desde el domingo, cuando fueron arrastrados por la corriente del río.

Entre lágrimas y abrazos, familiares y allegados acompañaron a los padres de los niños durante la despedida. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Antes del sepelio, familiares, amigos y allegados participaron del velatorio realizado en las instalaciones del Club Talleres, institución a la que ambos niños asistían y con la que mantenían un fuerte vínculo desde pequeños.

La ceremonia comenzó el jueves a las 19:30 y contó, desde las primeras horas, con la presencia de profesores y compañeros que se acercaron para acompañar a la familia.

Vecinos se acercaron al club Talleres para darle el último Adiós a José y Leo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la madrugada, el acompañamiento continuó con la llegada de familiares cercanos y personas de su entorno. Sus padres permanecieron en el lugar hasta las primeras horas de la mañana, cuando se retiraron momentáneamente para descansar.

Los globos se convirtieron en muestras de acompañamiento durante la jornada en la que Río Gallegos despidió a los pequeños hermanos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este viernes, alrededor de las 16:30, los restos de José y “Leo” fueron trasladados al cementerio local, donde recibieron el último adiós, con numerosos globos como muestra de afecto. La comunidad, todavía conmocionada por la tragedia, acompañó a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El dolor también estuvo presente en la conferencia de prensa de los equipos que participaron del operativo de búsqueda. Allí, sus integrantes expresaron su pesar y recordaron el objetivo que los movilizó durante esas jornadas: encontrar a los hermanos y permitir que sus familiares pudieran despedirlos.

En señal de duelo, el Gobierno de Santa Cruz decretó dos días de duelo provincial. La Municipalidad de Río Gallegos ya había dispuesto la misma medida y otros municipios se sumaron al acompañamiento.

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El hallazgo de los hermanos en Palermo Aike

José y “Leo” fueron encontrados este jueves 29 de octubre, en el marco de la quinta jornada del operativo de búsqueda desplegado en las aguas del río Gallegos, en la zona conocida como La toma de Palermo Aike.

El primer hallazgo se produjo durante un sobrevuelo en helicóptero del que participaron el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el padre de los niños, José Virreira. Desde la aeronave divisaron uno de los cuerpos y, a partir de ese momento, los equipos continuaron trabajando para localizar al segundo hermano.

Poco después, efectivos de la Policía de Santa Cruz encontraron el otro cuerpo en las inmediaciones del puente, mientras realizaban rastrillajes en el sector.

Con ambos hallazgos concluyó el operativo, que contó con la participación de fuerzas de seguridad, organismos provinciales y nacionales, especialistas en rescate y vecinos. A su vez, el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se brindó asistencia a los familiares.

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