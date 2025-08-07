El 7 de cada mes, pero especialmente el 7 de agosto, se celebra a San Cayetano. Es la fecha que, en 1547 en Nápoles, falleció Cayetano de Thiene, presbítero y fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos.

En 1671 fue proclamado santo por el papa Clemente X y sólo en Argentina es considerado el patrono del trabajo.

Este jueves en Río Gallegos, devotas y devotos del santo participaron de las diferentes actividades que se enmarcaron en las fiestas patronales.

Las velas, los pedidos y los agradecimientos en el día del patrono del pan y el trabajo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La Opinión Austral conversó con las vecinas que llegaron desde distintos sectores de la capital provincial para participar de la fiesta de San Cayetano.

María Joaquina, vecina del barrio San Benito, siempre asiste a las fiestas patronales. “Vengo a agradecer y a pedirle para que toda mi gente, mi familia y para que todo el mundo tenga trabajo y el pan no falte en el hogar”, expresó.

Por su parte, María, quien participa de las actividades del Santuario María del Rosario de San Nicolás siempre asiste con su marido a la celebración del patrono del pan y el trabajo. Este año, también se sumaron sus ahijadas. “Vengo a agradecer y pido por ellas, para que a sus mamis no les falte el trabajo, el pan y la salud”, compartió.

El póster de San Cayetano del Grupo La Opinión Austral acompañó las fiestas patronales. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Paula, de la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón, participó por primera vez de las fiestas patronales. “Vine a acompañar a mi amiga Elba que viene siempre”, manifestó y agregó que en la oportunidad “agradezco por el pan y el trabajo”.

Paula y Elba, dos amigas que se emocionaron al recordar la importancia de poder tener un pedazo de pan en la mesa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Nos emociona mucho porque por como está todo hoy en día, que tengan trabajo y un pedazo de para en la mesa es muy importante. A dar las gracias”, cerró.

DEVOTAS DE SAN CAYETANO CON EL PÓSTER DEL GRUPO LA OPINIÓN AUSTRAL