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En la antesala de una nueva etapa institucional para el Club Deportivo Hispano Americano, Claudia Dambrosio visitó los estudios de LU12 AM680 y realizó un balance de sus dos años al frente de una de las instituciones deportivas y sociales más importantes de Río Gallegos.

La renovación de autoridades se concretará este sábado 31 de octubre, a partir de las 16 horas , durante la Asamblea General Ordinaria, en la que los socios elegirán la lista única encabezada por Luciano Sorani. La actual presidenta formará parte de la nueva comisión directiva como vocal, por lo que continuará vinculada a la vida institucional del club.

Durante la entrevista, Dambrosio repasó los principales desafíos de su presidencia, atravesada por dificultades económicas, la celebración del centenario de Hispano y decisiones institucionales de gran impacto. Entre ellas, una de las más difíciles fue dejar de participar en la Liga Argentina de Básquet, una determinación que significó el cierre de una etapa histórica para el básquet celeste.

“Fueron dos años muy complicados desde lo económico. La gente que envuelve al club es muy compañera, muy empática y siempre se pone los proyectos al hombro”, expresó.

La dirigente recordó que Hispano cuenta con más de 40 empleados en relación de dependencia, numerosos profesores y cuatro sedes que requieren supervisión y mantenimiento permanente. En ese contexto, destacó el crecimiento de la propuesta deportiva, con la incorporación de nuevas disciplinas como atletismo, patín, newcom masculino y hockey masculino.

También puso en valor el trabajo de los equipos de cada sector, desde la pileta hasta la sede deportiva, y remarcó que el funcionamiento de una institución de estas dimensiones es resultado del compromiso colectivo.

Una gestión marcada por los 100 años y la responsabilidad económica

Uno de los acontecimientos más importantes de su presidencia fue la celebración del centenario de Hispano Americano, con distintas actividades que reunieron a la comunidad celeste: una corrida atlética, festejos por el Día del Niño, una cena y el acto conmemorativo.

Dambrosio también destacó el orgullo de haber sido la primera mujer en ocupar la presidencia del club desde su fundación, en 1925.

“Es un plus, por supuesto que sí. No me puedo quejar porque he recibido mucho acompañamiento de los socios y también mucha paciencia”, señaló.

Al referirse a la situación económica de las familias, explicó que la institución intentó acompañar el proceso inflacionario sin trasladar todos los aumentos a las cuotas sociales.

“Entendemos que la familia tampoco la está pasando bien. Hay mucho desempleo y también somos flexibles. Porque no solamente somos un club deportivo, también somos un club social”, sostuvo.

En ese sentido, dejó en claro cuál fue una de las prioridades de su gestión: garantizar que los chicos puedan seguir practicando deporte, construyendo amistades y encontrando un espacio de pertenencia.

“Lo principal es que el chico esté contenido, que esté en el club, que esté practicando deporte y que construya lazos de amistad”, afirmó.

La salida de la Liga Argentina de Básquet, la decisión más difícil

Uno de los momentos más significativos de la entrevista estuvo relacionado con la determinación de dejar la plaza de Hispano Americano en la Liga Argentina de Básquet. Una decisión que generó repercusiones deportivas, sociales e institucionales y que representó el cierre de una etapa histórica para el básquet celeste.

Dambrosio reconoció que fue una resolución dolorosa, pero explicó que la responsabilidad de conducir la institución exigía priorizar su sustentabilidad económica.

“Fue cerrar una puerta de un sueño que costó mucho conseguir. Me sentí un verdugo realmente en ese momento, pero yo siempre digo que mi responsabilidad también era cuidar la institución”, manifestó.

La presidenta recordó que la última temporada del equipo representó un esfuerzo económico muy difícil de sostener. Según precisó, el presupuesto rondó los 470 millones de pesos.

“Si el club no tiene la capacidad económica para enfrentar un proyecto de esas características, hay que ser realista y decir: hasta acá llegamos”, explicó.

También hizo referencia al acompañamiento que históricamente tuvo el equipo, con importantes convocatorias en el estadio y una comunidad que acompañó su recorrido desde las primeras competencias hasta su llegada a la Liga Nacional.

La decisión fue especialmente dolorosa por el vínculo emocional construido alrededor del básquet. Sin embargo, Dambrosio aseguró que, con el paso del tiempo, no se arrepiente de haberla tomado.

“Fue un cimbronazo, fue doloroso para mí y también para los socios y para todos los que disfrutaron del básquet. Pero hoy no estoy arrepentida, honestamente”, afirmó.

El trabajo cotidiano y el compromiso de los socios

Otro de los aspectos que destacó fue el funcionamiento de las distintas subcomisiones y el aporte de quienes colaboran desinteresadamente con la institución.

En el fútbol, por ejemplo, explicó que un grupo reducido de personas trabaja para sostener la actividad y que los ingresos por entradas se destinan directamente a mejoras y necesidades del sector.

Entre los ejemplos mencionó la colocación del logo institucional en la sede, la compra de materiales y distintos trabajos de mantenimiento.

También resaltó la relación que Hispano mantiene con otras instituciones deportivas que utilizan sus instalaciones para disputar sus encuentros como locales.

En ese sentido, valoró especialmente el respeto y la colaboración entre clubes, y sostuvo que el crecimiento del deporte local requiere dejar de lado las rivalidades que no contribuyen al desarrollo de las instituciones.

Para Dambrosio, el mayor capital de Hispano no está únicamente en su infraestructura o en su trayectoria, sino fundamentalmente en las personas que lo sostienen.

“Los pilares del club son los chicos, los profesores, los socios y los empleados. Ellos son los que soportan toda esa estructura”, remarcó.

Obras, mantenimiento y nuevos proyectos

Entre los trabajos concretados, Dambrosio destacó la ampliación del hall de acceso a la pileta, una obra que permitió solucionar los inconvenientes ocasionados por los fuertes vientos, que provocaban dificultades y situaciones de riesgo para quienes ingresaban y salían del natatorio.

La mejora demandó ocho meses de trabajo, desde febrero hasta septiembre, y se realizó de manera progresiva, con recursos administrados cuidadosamente. “Monedita por monedita, bloque por bloque”, describió la presidenta al recordar el proceso.

También mencionó las tareas de pintura interior del gimnasio “Tito Wilson”, mejoras en la pileta, el reemplazo de vidrios afectados por el desgaste del cloro, la compra de bombas, calderas y escaleras, además de la incorporación de un gimnasio de pesas destinado a trabajos personalizados.

Otro de los espacios que recibió mejoras fue el gimnasio alternativo, donde se reemplazó el antiguo piso de madera por uno de goma, luego de los inconvenientes que generaban las filtraciones de agua.

Sin embargo, uno de los proyectos que más entusiasma a la dirigente es la construcción de una sala de gimnasia artística. Para ello, el arquitecto Martín Vergara elaboró una propuesta que contempla utilizar un sector del estacionamiento actualmente poco aprovechado, ubicado junto al portón de acceso a la pileta.

El proyecto incluye un espacio con dimensiones reglamentarias, una pequeña tribuna, baños y depósito, con el objetivo de concentrar en un mismo lugar la actividad de las gimnastas, que actualmente utilizan distintos sectores del club.

“Es un sueño pequeño, si bien es un sueño caro”, expresó Dambrosio, quien contó que se encuentra buscando colaboración y aportes de materiales para poder avanzar con la iniciativa.

Luciano Sorani encabezará la nueva conducción y Dambrosio seguirá como vocal

La renovación dirigencial de Hispano Americano tendrá lugar este sábado 31 de octubre, a las 16 horas, cuando se desarrolle la Asamblea General Ordinaria en la que los socios elegirán la lista única encabezada por Luciano Sorani.

“Es la primera vez en años que se arma algo por afuera”, señaló, al considerar que este proceso representa un aspecto importante para la vida institucional.

La nueva conducción contará con dirigentes de experiencia institucional y nuevas incorporaciones. Entre los nombres mencionados durante la entrevista aparecen Mariano Bertinat, Juan Carlos Favergiotti, María Jesús Núñez, Gabriel Burgos, Adrián Hammer, Laura Rodríguez Suárez y Pablo Barrionuevo.

Por su parte, Claudia Dambrosio dejará la presidencia después de dos años de gestión, pero continuará formando parte de la comisión directiva como vocal, manteniendo su compromiso con la institución.

La dirigente destacó la importancia de renovar las autoridades y sumar nuevas miradas, aunque dejó en claro que su vínculo con Hispano seguirá intacto.

“Yo voy a seguir estando. A mí me cuesta mucho despegarme. Mi corazón está en la cancha como siempre”, expresó entre risas.

De esta manera, Hispano Americano se prepara para iniciar una nueva etapa dirigencial, con Luciano Sorani al frente de la conducción y la continuidad de Dambrosio dentro de la comisión directiva.

Su paso por la presidencia quedará marcado por un período de importantes dificultades económicas, decisiones deportivas complejas, el desafío de sostener una estructura institucional de grandes dimensiones y un acontecimiento histórico: haber sido la primera mujer en conducir el club durante sus cien años de vida.

Más allá del cambio de autoridades, Dambrosio dejó un mensaje que sintetiza su mirada sobre el presente y el futuro de Hispano: el verdadero patrimonio de la institución está en su gente, en quienes trabajan todos los días y en la posibilidad de que cada chico encuentre en el club un lugar para crecer, compartir y sentirse parte de una comunidad.