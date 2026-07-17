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Este jueves 16 de julio en el Boletín Oficial de Santa Cruz se publicó nuevamente el listado de deudores alimentarios, actualizado a la fecha, Registro que se realiza a partir de una orden judicial. Como en el mes de febrero, cuando La Opinión Austral lo publicó por primera vez, una inmensa mayoría son hombres.

En Santa Cruz, la ley principal sobre deudores alimentarios es la que creó el Registro de Deudores Alimentarios (Ley 2855), que inhabilita a inscriptos para acceder a ciertos cargos públicos, habilitaciones y subsidios, con la posibilidad de que el Estado les descuente la cuota de sus sueldos.

La creación establece un registro provincial de deudores alimentarios dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. La inscripción se realiza por orden judicial.

En cuanto a las sanciones, aquel o aquella que aparezca en el Registro está impedido a los inscriptos obtener licencias, concesiones, subsidios, o ser designados en cargos públicos, aunque permite licencias de conducir para trabajar.

Algunos Deudores Alimentarios se repiten en el listado del mes de febrero del 2026.

Por su parte, si un deudor es funcionario, se le puede descontar la cuota directamente del sueldo. En cuanto a las actualizaciones recientes, en el 2025 se promulgaron leyes que amplían las sanciones, incluyendo no poder renovar registros, habilitaciones, o ingresar a estadios (controlado por DNI), buscando mayor efectividad. En el marco de esas actualizaciones recientes, el Registro de Deudores Alimentarios ahora se publica en el Boletín Oficial, https://boletinoficial.santacruz.gob.ar/boletin/26/Julio26/B.O.%206134%2016-07-2026.pdf, con sanciones ampliadas para los morosos, incluyendo restricciones en habilitaciones y cargos públicos. Cabe destacar que algunos deudores siguen manteniéndose en el Registro al igual que la última publicación del mes de febrero de este año. El listado Listado completo de Deudores Alimentarios según el Boletín Oficial del 16 de julio del 2026. Asiento Nº 01-RDA/06 Deudor Alimentario: Néstor Raúl MARCH (DNI Nº 13.102.718) MIRA TAMBIÉN Final del Mundial: así estará el clima en Río Gallegos para vivir Argentina vs. España Clima en Río Gallegos: pronóstico del tiempo para este sábado 18 de julio de 2026 Asiento Nº 02-RDA/06 Deudor Alimentario: Carlos Enrique VUKASOVIC (DNI Nº 23.359.967) Asiento Nº 03-RDA/06 Deudor Alimentario: Daniel José LANESAN MATULICH (DNI Nº 10.565.366) Asiento Nº 04-RDA/07 Deudor Alimentario: Mauricio Alejandro RIVERA (DNI Nº 17.734.496) Asiento Nº 05-RDA/07 Deudor Alimentario: Gustavo Ricardo MARCHETTI (DNI Nº 21.353.212) Asiento Nº 07-RDA/07 Deudor Alimentario: Sergio Roque FERNÁNDEZ (DNI Nº 22.957.927) MIRA TAMBIÉN Una riogalleguense en Barcelona palpita la final: “El domingo ojalá sea la cuarta de Argentina” Boxing Club viajó a Puerto Deseado para disputar el Torneo Patagónico de Futsal Asiento Nº 09-RDA/07 Deudor Alimentario: Graciela Esther GUTIÉRREZ (DNI Nº 17.356.232) Asiento Nº 12-RDA/07 Deudor Alimentario: Jorge Antonio LÓPEZ (DNI Nº 22.725.238) Asiento Nº 14-RDA/07 Deudor Alimentario: Javier Adrián JUNCO (DNI Nº 24.861.666) Asiento Nº 17-RDA/07 Deudor Alimentario: Juan Eduardo SAAVEDRA (DNI Nº 17.549.856) Asiento Nº 19-RDA/08 Deudor Alimentario: Alejandro Miguel FOCES (DNI Nº 17.385.589) MIRA TAMBIÉN Milagros Alonso con títulos en los Parasuramericanos de Valledupar 2026 Unión Santacruceña busca apoyo para representar a la Patagonia en San Juan Asiento Nº 20-RDA/08 Deudor Alimentario: Juan Carlos CORREA (DNI Nº 13.941.319) Asiento Nº 21-RDA/08 Deudor Alimentario: Pablo Nicolás HERRERA (DNI Nº 29.848.050) Asiento Nº 22-RDA/08 Deudor Alimentario: César Elviro PAREDES (DNI Nº 22.787.732) Asiento Nº 24-RDA/08 Deudor Alimentario: Nilo Omar CHAMPARINI (DNI Nº M8.500.298) Asiento Nº 25-RDA/08 Deudor Alimentario: Leonardo Fabio VERA (DNI Nº 24.790.261) MIRA TAMBIÉN De Río Gallegos al sueño mundialista: Leonardo Fernández viajará a Nueva York para alentar a la Selección en la final Mar Mágica, la tarotista que acertó los últimos partidos de la Selección, predijo la final del Mundial 2026: ¿se viene el bicampeonato? Asiento Nº 27-RDA/08 Deudor Alimentario: Juan Domingo CORBOULD (DNI Nº 17.314.969) Asiento Nº 28-RDA/08 Deudor Alimentarios: Orlando Darío MURO (DNI Nº 22.031.687) Asiento Nº 30-RDA/08 Deudor Alimentario: Juan Domingo MANCILLA POBLETE (DNI Nº 18.731.730) Asiento Nº 32-RDA/08 Deudor Alimentario: Héctor Fabián TRUJILLO (DNI Nº 22.427.324) Asiento Nº 33-RDA/08 Deudor Alimentario: José Aldo GONZÁLEZ (DNI Nº 17.976.829 Asiento Nº 34-RDA/09 Deudor Alimentario: Diego Antonio CÁRDENAS (DNI Nº 29.825.440) Asiento Nº 35-RDA/09 Deudor Alimentario: Carlos Sebastián MARIN (DNI Nº 31.751.046) Asiento Nº 39-RDA/09 Deudor Alimentario: Carlos Robustiano GAUNA (DNI Nº 13.582.591) Asiento Nº 41-RDA/09 Deudor Alimentario: Juan Facundo REPETTO (DNI Nº 27.667.384) Asiento Nº 42-RDA/10 Deudor Alimentario: Juan Bautista RAMÍREZ (DNI Nº 8.410.413) Asiento Nº 45-RDA/10 Deudor Alimentario: Cristian Adolfo LEMOS (DNI Nº 30.801.067 Asiento Nº 46-RDA/10 Deudor Alimentario: Cristian Eduardo VARELA (DNI Nº 28.748.616) Asiento Nº 48-RDA/10 Deudor Alimentario: Ignacio BILANCIONI (DNI Nº 13.400.428) Asiento Nº 49-RDA/11 Deudor Alimentario: Luis Miguel CASAS (DNI Nº 32.490.982) Asiento Nº 51-RDA/11 Deudor Alimentario: Javier Alejandro FLORES (DNI Nº 23.793.877) Asiento Nº 53-RDA/11 Deudor Alimentario: Pedro Enrique GONZÁLEZ ANDANA (DNI Nº 93.908.058) Asiento Nº 54-RDA/12 Deudor Alimentario: Pedro Daniel CHAMORRO MARCICOBETERE (DNI Nº 92.465.284) Asiento Nº 55-RDA/12 Deudor Alimentario: Ricardo Ariel QUELIN (DNI Nº 26.067.531) Asiento Nº 56-RDA/12 Deudor Alimentario: Eduardo Dionisio MARADONA (DNI Nº 34.071.105) Asiento Nº 57-RDA/12 Deudor Alimentario: Osvaldo Manuel VILCHES (DNI Nº 18.520.437) Asiento Nº 58-RDA/12 Deudor Alimentario: Marcela Alejandra PRADO (DNI Nº 22.697.804) Asiento Nº 59-RDA/12 Deudor Alimentario: Erwin Patricio SOTO FIGUEROA (DNI Nº 93.322.124) Asiento Nº 60-RDA/12 Deudor Alimentario: Claudio Fabián COFRE (DNI Nº 22.074.718) Asiento Nº 61-RDA/12 Deudor Alimentario: Virgilio Marciano HANEMANN MARTINEZ (C.I. Nº 3.201.928) Asiento Nº 62-RDA/12 Deudor Alimentario: Esteban Enrique JAMIESON (DNI Nº 21.468.719) Asiento Nº 63-RDA/12 Deudor Alimentario: Nelson Carlos MUÑOZ (DNI Nº 18.224.017) Asiento Nº 64-RDA/12 Deudor Alimentario: Juan Marcelo ARGAÑARAZ (DNI Nº 24.605.452) Asiento Nº 65-RDA/12 Deudor Alimentario: Jorge Eduardo SIZUL (DNI Nº 30.130.945). Asiento Nº 67-RDA/12 Deudor Alimentario: Marcos Antonio IÑARRA (DNI Nº 23.681.308) Asiento Nº 69-RDA/13 Deudor Alimentario: José Eduardo CARDOZO (DNI Nº 27.353.475) Asiento Nº 70-RDA/13 Deudor Alimentario: Carlos Eduardo BASTIANON (DNI Nº 16.276.681) Asiento Nº 71-RDA/13 Deudor Alimentario: Luis Antonio PERICICH (DNI Nº 27.954.996) Asiento Nº 72-RDA/13 Deudor Alimentario: Mauricio Alexis ALVAREZ (DNI Nº 34.715.207) Asiento Nº 73-RDA/13 Deudor Alimentario: Lisandro Norberto BIANCHI GALICH (DNI Nº 28.913.141) Asiento Nº 75-RDA/13 Deudor Alimentario: Pablo Manuel CARCAMO (DNI Nº 26.290.438) Asiento Nº 76-RDA/13 Deudor Alimentario: Edgardo David CABRERA (DNI Nº 21.890.710) Asiento Nº 80-RDA/13 Deudor Alimentario: Matías Gastón CABRERA (DNI Nº 28.415.069) Asiento Nº 81-RDA/14 Deudor Alimentario: Javier Alejandro DIAZ (DNI Nº 24.032.270) Asiento Nº 82-RDA/14 Deudor Alimentario: Matías Ariel BARROS (DNI Nº 30.325.145) Asiento Nº 83-RDA/14 Deudor Alimentario: Ramón Agustín AGUIRRE (DNI Nº 29.574.835) Asiento Nº 84-RDA/14 Deudor Alimentario: Martín D’AMICA (DNI Nº 12.047.698) Asiento Nº 86-RDA/14 Deudor Alimentario: Claudio Oscar FASIOLI (DNI Nº 16.035.230) Asiento Nº 87-RDA/14 Deudor Alimentario: Luis Iván SORIA (DNI Nº 36.052.909) Asiento Nº 88-RDA/14 Deudor Alimentario: Roberto Ariel RIESTRA (DNI Nº 29.074.279) Asiento Nº 89-RDA/14 Deudor Alimentario: Rodolfo Gabriel TRESGUERRES (DNI Nº 21.737.706) Asiento Nº 91-RDA/15 Deudor Alimentario: Cristian Daniel ALANIZ (DNI Nº 27.931.422) Asiento Nº 92-RDA/15 Deudor Alimentario: Maximiliano Miguel SANTANA ALVARADO (DNI Nº 39.705.833) Asiento Nº 94-RDA/15 Deudor Alimentario: Mauricio Ricardo FONSECA HERNÁNDEZ (DNI 18.800.969) Asiento Nº 95-RDA/15 Deudor Alimentario: Mario Alejandro MALDONADO (DNI Nº 28.748.860) Asiento Nº 97-RDA/15 Deudor Alimentario: Alejandro Baldomero GALLO (DNI Nº 18.302.434). Alejandro Marcelo GALLO (DNI Nº 33.117.086). Leticia Inés LEDEZMA (DNI Nº 21.780.826. Asiento Nº 98-RDA/15 Deudor Alimentario: Héctor Miguel LÓPEZ (DNI Nº 30.540.729) Asiento Nº 100-RDA/15 Deudor Alimentario: Pedro Daniel CHAMORRO MARCICOBETERE (DNI Nº 92.465.284) Asiento Nº 101-RDA/15 Deudor Alimentario: José Sebastián VILLARROEL (DNI Nº 35.570.078) Asiento Nº 102-RDA/15 Deudor Alimentario: Claudio Oscar FASIOLI (DNI Nº 16.035.230) Asiento Nº 103-RDA/15 Deudor Alimentario: Alejandro Alberto FERNÁNDEZ (DNI Nº 22.725.468) Asiento Nº 104-RDA/15 Deudor Alimentario: Jorge Julio FLORES (DNI Nº 31.106.155) Asiento Nº 105-RDA/16 Deudor Alimentario: Carlos Martín LÓPEZ (DNI Nº 28.004.835) Asiento Nº 106-RDA/16 Deudor Alimentario: Rony David ANAQUIN (DNI Nº 35.570.926) Asiento Nº 107-RDA/16 Deudor Alimentario: Gustavo Enrique SÁNCHEZ (DNI Nº 30.339.720) Asiento Nº 108-RDA/16 Deudor Alimentario: Marcelo Matías Eduardo RIOJA (DNI Nº 27.553.261) Asiento Nº 110-RDA/16 Deudor Alimentario: Héctor Darío ORTIZ (DNI Nº 14.475.092) Asiento Nº 113-RDA/16 Deudor Alimentario: José Luis ESPINOSA (DNI Nº 11.863.978) Asiento Nº 114-RDA/16 Deudor Alimentario: Cristian Javier LEFORT CORIA (DNI Nº 32.138.697) Asiento Nº 115-RDA/16 Deudor Alimentario: Gustavo Javier PINTOS (DNI Nº 27.632.148) Asiento Nº 116-RDA/16 Deudor Alimentario: Juan Franco PIAGGESI (DNI Nº 12.213.133) Asiento Nº 118-RDA/16 Deudor Alimentario: Víctor Andrés LAVORICH (DNI Nº 24.682.887) Asiento Nº 119-RDA/16 Deudor Alimentario: José Alberto LÓPEZ (DNI Nº 14.186.207) Asiento Nº 121-RDA/16 Deudor Alimentario: Juan Pablo OYARZO (DNI Nº 31.198.825) Asiento Nº 123-RDA/16 Deudor Alimentario: Cristian René MORENO (DNI Nº 26.065.014) Asiento Nº 125-RDA/16 Deudor Alimentario: Sergio Hugo ROBLES (DNI Nº 27.799.580) Asiento Nº 126-RDA/16 Deudor Alimentario: Andrés Alejandro CAMPOS (DNI Nº 28.637.572) Asiento Nº 127-RDA/16 Deudor Alimentario: Franco Fabián GÓMEZ (DNI Nº 31.204.483) Asiento Nº 128-RDA/17 Deudor Alimentario: Paul Francisco ZAMBRANO (DNI Nº 18.800.931) Asiento Nº 130-RDA/17 Deudor Alimentario: Néstor Horacio MERA (DNI Nº 14.692.864) Asiento Nº 131RDA/17 Deudor Alimentario: Cristian Fabián GALLARDO (DNI Nº 27.664.813) Asiento Nº 133-RDA/17 Deudor Alimentario: Carlos Mauro GALINDO (DNI Nº 25.834.569) Asiento Nº 135-RDA/17 Deudor Alimentario: Toribio Petronilo CASCO VILLALBA (DNI Nº 94.262.017) Asiento Nº 136-RDA/17 Deudor Alimentario: Juan Marcelo VILLACORTA (DNI Nº 32.560.715) Asiento Nº 138-RDA/17 Deudor Alimentario: Gustavo Orlando FLEMMER (DNI Nº 21.449.529) Asiento Nº 140-RDA/18 Deudor Alimentario: Elmer Héctor ZAMBRANA ESTRADA (DNI Nº 39.200.422) Asiento Nº 143-RDA/18 Deudor Alimentario: Julio Cesar CANO (DNI Nº 13.708.818) Asiento Nº 144-RDA/18 Deudor Alimentario: Cristian ESPADA PEREIRA (DNI Nº 93.071.249) Asiento Nº 145-RDA/18 Deudor Alimentario: Nicolás Saúl MARTÍNEZ (DNI N° 32.225.514) Asiento Nº 147-RDA/18 Deudor Alimentario: Rodolfo Exequiel ARGOTA (DNI N° 31.648.322) Asiento Nº 148-RDA/18 Deudor Alimentario: Andrés Valentín ECHAVARRIA (DNI Nº 26.976.133) Asiento Nº 150-RDA/18 Deudor Alimentario: Jacob Ezequiel GUZMÁN (DNI Nº 29.187.067) Asiento Nº 153-RDA/18 Deudor Alimentario: Carlos Jacobo LEOZ (DNI Nº 24.861.306) Asiento Nº 154-RDA/18 Deudor Alimentario: Roberto Miguel NAVARRO (DNI Nº 29.427.138) Asiento Nº 155-RDA/18 Deudor Alimentario: Pedro Ramón RISSO (DNI Nº 37.391.056) Asiento Nº 157-RDA/18 Deudor Alimentario: Héctor Alejandro MÁRQUEZ (DNI Nº 32.337.676) Asiento N° 158-RDA/18 Deudor Alimentario: Denis Maximiliano ALVARADO (DNI N° 36.808.872) Asiento Nº 159-RDA/18 Deudor Alimentario: Gastón Isaac FIGUEROA (DNI Nº 30.801.127) Asiento Nº 160-RDA/18 Deudor Alimentario: Héctor Fabián TRUJILLO (DNI Nº 22.427.324) Asiento Nº 161-RDA/19 Deudor Alimentario: Daniel Horacio ARISTIMUÑO (DNI Nº 29.921.507) Asiento Nº 162-RDA/19 Deudor Alimentario: Pablo Daniel BARRIENTOS (DNI Nº 32.337.929) Asiento Nº 164-RDA/19 Deudor Alimentario: Cristian Alejandro DUARTE (DNI Nº 31.198.680) Asiento Nº 165-RDA/19 Deudor Alimentario: Félix Evaristo BRITEZ (DNI Nº 30.691.680) Asiento Nº 167-RDA/19 Deudor Alimentario: Alejandro Miguel CABALLERO (DNI Nº 17.809.130) Asiento Nº 171-RDA/19 Deudor Alimentario: Isaac José LOI (DNI Nº 24.255.292) Asiento Nº 172-RDA/19 Deudor Alimentario: Javier Omar GONZÁLEZ (DNI Nº 25.939.164) Asiento Nº 173-RDA/19 Deudor Alimentario: Néstor Matías MILLANAO (DNI Nº 31.280.058) Asiento Nº 174-RDA/19 Deudor Alimentario: María Luciana CHAVARRIA (DNI Nº 28.558.211) Asiento Nº 176-RDA/19 Deudores Alimentarios: Héctor Marcelo FLORES (DNI Nº 24.336.103) Asiento Nº 177-RDA/19 Deudor Alimentario: Facundo Martín MONTENEGRO (DNI Nº 26.910.945) Asiento Nº 178-RDA/19 Deudor Alimentario: Marcelo Javier CABALLERO (DNI Nº 36.586.675) Asiento Nº 180-RDA/19 Deudor Alimentario: María del Carmen ARDITO (DNI Nº 18.084.179) Asiento Nº 181-RDA/19 Deudor Alimentario: Sergio Osvaldo OLMEDO (DNI Nº 20.543.319) Asiento Nº 182-RDA/19 Deudor Alimentario: Benigno Américo PAREDES (DNI Nº 17.934.342) Asiento Nº 184-RDA/19 Deudor Alimentario: Facundo Anastacio PRESSEL (DNI Nº 27.607.978) Asiento Nº 186-RDA/19 Deudor Alimentario: Cristian Sebastián IBÁÑEZ (DNI Nº 34.525.173) Asiento Nº 187-RDA/19 Deudor Alimentario: Walter Waldemar PERALTA (DNI Nº 33.486.511) Asiento Nº 188-RDA/19 Deudor Alimentario: Lorena Beatriz RUARTE (DNI Nº 27.553.149) Asiento Nº 191-RDA/20 Deudor Alimentario: Emanuel Antonio SOTELO (DNI Nº 37.664.926) Asiento Nº 192-RDA/20 Deudor Alimentario: Roberto Carlos FREGENAL (DNI Nº 37.942.184) Asiento Nº 195-RDA/20 Deudor Alimentario: Eduardo Alfredo Sebastián ROJAS (DNI Nº 29.733.332 Asiento Nº 196-RDA/20 Deudor Alimentario: Jorge Alejandro AIKMAN (DNI Nº 16.546.047) Asiento Nº 197-RDA/20 Deudores Alimentarios: Ángel Horacio POCKLEPOVIC (DNI Nº 34.712.925) Velko Juan POCKLEPOVIC FAURE (DNI Nº 16.616.181) Asiento Nº 198-RDA/20 Deudor Alimentario: Jonatan Cristian ABALOS (DNI Nº 33.319.977) Asiento Nº 199-RDA/20 Deudor Alimentario: Gabriel Ramón PAREDES (DNI Nº 29.399.584) Asiento Nº 200-RDA/20 Deudor Alimentario: Daniel Humberto HERRERA (DNI Nº 30.858.561) Asiento Nº 202-RDA/20 Deudor Alimentario: Rony David ANAQUIN (DNI Nº 35.570.926) Asiento Nº 203-RDA/20 Deudor Alimentario: Héctor del Carmen TESURI (DNI Nº 36.330.981) Asiento Nº 204-RDA/20 Deudor Alimentario: Cristian Daniel PEDROSO BENITEZ (DNI Nº 33.294.936) Asiento Nº 205-RDA/20 Deudor Alimentario: Héctor Javier CENTURIÓN (DNI Nº 22.480.034) Asiento Nº 207-RDA/21 Deudor Alimentario: Maximiliano Enrique WETZELL (DNI Nº 35.570.934) Asiento Nº 209-RDA/21 Deudor Alimentario: Jorge Manuel VIVAR CARDENAS (DNI Nº 30.839.037) Asiento Nº 210-RDA/21 Deudor Alimentario: Ricardo Esteban DUARTE (DNI Nº 35.690.875) Asiento Nº 211-RDA/21 Deudor Alimentario: Gustavo Omar PORCEL ZALAZAR (DNI Nº 30.284.213) Asiento Nº 212-RDA/21 Deudor Alimentario: Raúl Horacio SHEGNFET (DNI Nº 20.043.064) Asiento Nº 213-RDA/21 Deudor Alimentario: Tito Roberto GARAY (DNI Nº 26.785.238) Asiento Nº 215-RDA/21 Deudor Alimentario: Marcelo Javier BENETTI (DNI Nº 21.956.023) Asiento Nº 219-RDA/21 Deudor Alimentario: Gustavo Martín PAILEMAN (DNI Nº 33.023.027) Asiento Nº 220-RDA/21 Deudor Alimentario: Antonio Loreto TELLO (DNI Nº 36.321.530) Asiento Nº 222-RDA/21 Deudor Alimentario: David Marcelo TRINCADO (DNI Nº 33.939.674) Asiento Nº 223-RDA/21 Deudor Alimentario: Jorge Leonardo MILLALONCO (DNI Nº 22.427.328) Asiento Nº 224-RDA/21 Deudor Alimentario: Gustavo Iván ALVARADO CARDENAS (DNI Nº 32.033.907) Asiento Nº 225-RDA/21 Deudor Alimentario: Ezequiel Ignacio ESCOBAR (DNI Nº 40.387.054) Asiento Nº 227-RDA/21 Deudor Alimentario: Héctor Osvaldo PARSON (DNI Nº 33.367.513) Asiento Nº 228-RDA/21 Deudor Alimentario: Santiago LUNA (DNI Nº 32.021.908) Asiento Nº 229-RDA/21 Deudor Alimentario: Juan Pablo VALDEZ (DNI Nº 32.922.653) Asiento Nº 230-RDA/22 Deudor Alimentario: Juan Manuel ROSSETTI (DNI Nº 31.561.992) Asiento Nº 231-RDA/22 Deudor Alimentario: Sebastián Alberto CAICHEO (DNI Nº 34.771.910) Asiento Nº 232-RDA/22 Deudor Alimentario: Erwin Patricio SOTO FIGUEROA (DNI Nº 93.322.124) Asiento Nº 233-RDA/22 Deudor Alimentario: Roberto Esteban CARDOZO (DNI Nº 26.493.952) Asiento Nº 234-RDA/22 Deudores Alimentario: Francisco Miguel FRIEDL (DNI Nº 30.210.108) Asiento Nº 235-RDA/22 Deudor Alimentario: Sergio Nicolás ALZAMORA (DNI Nº 36.808.566) Asiento Nº 236-RDA/22 Deudores Alimentario: Víctor Ezequiel ÁVILA (DNI Nº 27.332.638) Asiento Nº 237-RDA/22 Deudor Alimentario: Sergio Nicolás MARTÍNEZ (DNI Nº 33.939.840) Asiento Nº 239-RDA/22 Deudor Alimentario: Alejandro Martín HERNÁNDEZ (DNI Nº 35.567.389) Asiento Nº 240-RDA/22 Deudor Alimentario: Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI (DNI Nº 23.185.916) Asiento Nº 241-RDA/22 Deudor Alimentario: Denis David VARAS (DNI Nº 40.388.791) Asiento Nº 242-RDA/22 Deudor Alimentario: Eduardo Martín RUIZ (DNI Nº 34.190.621) Asiento Nº 243-RDA/22 Deudor Alimentario: Raúl Oscar SUBELZA (DNI Nº 38.506.072) Asiento Nº 244-RDA/22 Deudor Alimentario: Alexis Daniel INSFRAN (DNI Nº 30.999.185) Asiento Nº 245-RDA/22 Deudor Alimentario: Lucas Adrián TULA (DNI Nº 38.612.128) Asiento Nº 247-RDA/22 Deudor Alimentario: Emanuel Matías GÓMEZ (DNI Nº 33.939.974) Asiento Nº 248-RDA/22 Deudor Alimentario: Fernando Sebastián VILLA (DNI Nº 36.107.092) Asiento Nº 250-RDA/22 Deudor Alimentario: Roberto TOLEDO (DNI Nº 23.686.842) Asiento N° 252-RDA/22 Deudor Alimentario: Juan Manuel SORROSUA (DNI N° 36.105.755) Asiento Nº 254-RDA/22 Deudor Alimentario: Raúl Eduardo ORTÍZ (DNI Nº 33.426.894) Asiento Nº 255-RDA/22 Deudor Alimentario: Elián Damián CARNEVALE (DNI Nº 32.450.306) Asiento Nº 256-RDA/22 Deudor Alimentario: Sergio Agustín RUIZ (DNI Nº 43.472.195) Asiento Nº 257-RDA/22 Deudor Alimentario: Marcos Eleazar DE LA CUADRA (DNI Nº 30.736.520) Asiento Nº 259-RDA/22 Deudor Alimentario: Mauro Nahuel NORIEGA (DNI Nº 37.203.184) Asiento Nº 261-RDA/22 Deudor Alimentario: Wilder CRESPO EQUIZE (DNI Nº 93.335.674) Asiento Nº 263-RDA/22 Deudor Alimentario: Eduardo Guillermo ÁVILA (DNI Nº 25.834.563) Asiento Nº 264-RDA/22 Deudor Alimentario: Sebastián RADOSALDOVICH (DNI Nº 32.246.166) Asiento Nº 265-RDA/22 Deudor Alimentario: Jesús María OJEDA (DNI Nº 28.949.238) Asiento Nº 266-RDA/22 Deudor Alimentario: José Alberto DI DIO (DNI Nº 20.766.730) Asiento Nº 267-RDA/22 Deudor Alimentario: Franco Fabián ACOSTA (DNI Nº 39.086.935) Asiento Nº 268-RDA/22 Deudor Alimentario: Alfonso Darío MAYORGA (DNI Nº 16.616.909) Asiento Nº 271-RDA/22 Deudor Alimentario: Juan Carlos OYARZO (DNI Nº 33.285.867) Asiento Nº 272-RDA/22 Deudor Alimentario: Luis Fernando LOPETEGUI (DNI Nº 26.094.520) Asiento Nº 273-RDA/22 Deudor Alimentario: Darían Ezequiel LEON PESO (DNI Nº 42.808.732) Asiento Nº 274-RDA/23 Deudor Alimentario: Wilder CRESPO EQUIZE (DNI Nº 19.033.282) Asiento Nº 275-RDA/23 Deudor Alimentario: Adriana Gabriela BAHAMONDE (DNI Nº 32.337.766) Asiento Nº 276-RDA/23 Deudor Alimentario: Nicolás Roberto ORELLANO (DNI Nº 32.340.070) Asiento Nº 277-RDA/23 Deudor Alimentario: Horacio Esteban GODOY (DNI Nº 33.911.460) Asiento Nº 278-RDA/23 Deudor Alimentario: Ricardo Mario GÓMEZ (DNI Nº 35.570.519) Asiento Nº 280-RDA/23 Deudor Alimentario: Javier Alejandro ISLA (DNI Nº 29.430.243) Asiento Nº 281-RDA/23 Deudor Alimentario: César Adrián HERRERA (DNI Nº 29.263.581) Asiento Nº 282-RDA/23 Deudor Alimentario: Adrián Fernando BALCAZAR (DNI Nº 38.325.420) Asiento Nº 283-RDA/23 Deudor Alimentario: Martín Alberto DAVIES (DNI Nº 26.462.835) Asiento Nº 284-RDA/23 Deudor Alimentario: Jacinto Caciano BEROIZA TORRES (DNI Nº 94.344.776) Asiento Nº 285-RDA/23 Deudor Alimentario: Rubén Alejandro CHAZARRETA (DNI Nº 29.512.874) Asiento Nº 286-RDA/23 Deudor Alimentario: Mathías Horacio PRIETO (DNI Nº 34.715.180) Asiento Nº 287-RDA/23 Deudor Alimentario: Tamara Yohana SLY (DNI Nº 37.942.407) Asiento Nº 289-RDA/23 Deudor Alimentario: Bruno Alejandro MURE (DNI Nº 33.971.811) Asiento Nº 291-RDA/23 Deudor Alimentario: Rodrigo Sebastián SOTO (DNI Nº 35.192.335) Asiento Nº 292-RDA/ 23 Deudor Alimentario: Ángel Gabriel CARCAMO (DNI Nº 38.793.200) Asiento Nº 293-RDA/23 Deudor Alimentario: Francisco Alfredo GONZÁLEZ (DNI Nº 29.097.320) Asiento Nº 294-RDA/23 Deudor Alimentario: Cesar Omar CALVO (DNI Nº 32.980.979) Asiento Nº 295-RDA/23 Deudor Alimentario: Jonatan Daniel ANTILEF SALAZAR (DNI Nº 34.345.270) Asiento Nº 296-RDA/23 Deudor Alimentario: Cristian Raúl GERÓNIMO (DNI Nº 24.255.795) Carlos Néstor GERÓNIMO (DNI Nº 10.225.540) Amanda del Carmen RUIZ RUIZ (DNI Nº 18.613.506) Asiento Nº 298-RDA/23 Deudores Alimentario: Santiago Rubén LILLO (DNI Nº 34.621.972) Asiento Nº 299-RDA/23 Deudor Alimentario: Ricardo AMAYA (DNI Nº 36.962.797) Asiento Nº 300-RDA/23 Deudor Alimentario: Oscar PUITA ANACHURI (DNI Nº 18.795.500) Asiento Nº 301-RDA/23 Deudor Alimentario: Juan Guillermo HUANCA (DNI Nº 32.452.589) Asiento Nº 302-RDA/23 Deudor Alimentario: Geremías Exequiel GONZÁLEZ MRÑA (DNI Nº 38.487.434) Asiento Nº 305-RDA/24 Deudor Alimentario: Marcelo Javier VALINOTTI (DNI Nº 27.872.159) Asiento Nº 307-RDA/24 Deudor Alimentario: Alan Héctor SERVIN (DNI Nº 42.846.393) Asiento N° 308-RDA/24 Deudor Alimentario: Mario Eduardo HUENCHUCHEO MARIO (DNI Nº 94.344.714) Asiento Nº 309-RDA/24 Deudor Alimentario: Augusto Horacio AVELLANEDA (DNI Nº 34.031.591) Asiento Nº 310-RDA/24 Deudor Alimentario: Marcelo LEFRANCOIS (DNI Nº 17.812.148) Asiento Nº 311-RDA/24 Deudor Alimentario: Marcos Antonio BAHAMONDE MUÑOZ (DNI Nº 24.225.643) Asiento Nº 312-RDA/24 Deudor Alimentario: Natalia Vanesa CÁRDENAS GONZÁLEZ (DNI Nº 33.447.346) Asiento Nº 313-RDA/24 Deudor Alimentario: Hugo Ariel ÁLVAREZ (DNI Nº 31.225.399) Asiento Nº 315-RDA/24 Deudor Alimentario: Juan Andrés BAHAMONDE BAHAMONDE (DNI Nº 94.142.419) Asiento Nº 316-RDA/24 Deudor Alimentario: Renzo FERNÁNDEZ (DNI Nº 35.318.506) Asiento: Nº 317-RDA/24 Deudor Alimentario: Javier Alberto DRESER (DNI Nº 32.262.113 Asiento: Nº 318-RDA/24 Deudor Alimentario: Franco Nicolás VARGAS (DNI Nº 38.061.955) Asiento Nº 319-RDA/24 Deudor Alimentario: Alberto Fabián VERA (DNI Nº 36.105.139) Asiento Nº 321-RDA/24 Deudor Alimentario: Eduardo Nicolás ACOSTA (DNI Nº 33.775.002) Asiento Nº 322-RDA/24 Deudor Alimentario: Emiliano David VARAS (DNI Nº 39.206.532) Asiento Nº 323-RDA/24 Deudor Alimentario: Cristian Alejandro ALARCON VARGAS (DNI Nº 94.344.565) Asiento Nº 324-RDA/24 Deudor Alimentario: Maximiliano Ezequiel URIBE (DNI Nº 40.178.673) Javier Alejandro URIBE (DNI Nº 25.962.146) Macarena Vanesa VELÁSQUEZ RIFFO (DNI Nº 92.962.146) Asiento Nº 325-RDA/24 Deudor Alimentario: Enrique Daniel JUNCOS (DNI Nº 30.313.954) Asiento Nº 326-RDA/24 Deudor Alimentario: Hugo Gastón ECHEVERRÍA (DNI N° 28.467.083) Asiento Nº 327-RDA/24 Deudor Alimentario: Juan Gabriel RUIZ (DNI Nº 41.885.842) Asiento Nº 328-RDA/24 Deudor Alimentario: Fernando SALINAS KUHNLE (DNI Nº 40.985.816) Asiento Nº 329-RDA/24 Deudor Alimentario: Néstor Fabián MERINO PINCHEIRO (DNI Nº 26.520.727) Asiento Nº 330-RDA/24 Deudor Alimentario: Guido VEDIA DUARTE (DNI Nº 95.096.453) Asiento Nº 331-RDA/24 Deudor Alimentario: Rodrigo Agustín GÓMEZ (DNI Nº 42.223.117) Asiento Nº 332-RDA/24 Deudor Alimentario: Omar Ricardo GÓMEZ (DNI Nº 17.325.796) Asiento Nº 333-RDA/24 Deudor Alimentario: Cristian Daniel DIAZ (DNI Nº 39.204.683) Asiento Nº 335-RDA/24 Deudor Alimentario: Daniel Alejandro JOFRE (DNI Nº 36.618.497) Asiento Nº 337-RDA/24 Deudor Alimentario: Emiliano CAMBERO (DNI Nº 36.291.720) Asiento N° 338-RDA/24 Deudor Alimentario: Pablo Daniel SAGHBAZARIAN (DNI N° 29.950.407) Asiento Nº 339-RDA/24 Deudor Alimentario: José Luis VILLEGAS TAPIA (DNI Nº 18.876.835) Asiento Nº 340-RDA/24 Deudor Alimentario: Leonardo Exequiel RIVERA BORQUEZ (DNI Nº 35.567.911) Asiento Nº 341-RDA/24 Deudor Alimentario: Cristian Ariel LÓPEZ (DNI Nº 32.246.175) Asiento Nº 342-RDA/24 Deudor Alimentario: Emiliano Gabriel NUÑEZ (DNI Nº 34.897.822) Asiento Nº 343-RDA/24 Deudor Alimentario: Beatriz del Carmen AREVALO (DNI Nº 21.117.101) Asiento Nº 344-RDA/24 Deudor Alimentario: Walter Darío GONZÁLEZ (DNI Nº 33.023.263) Asiento Nº 345-RDA/24 Deudor Alimentario: Adrián Horacio ANDRADE (DNI Nº 24.336.115) Asiento Nº 346-RDA/24 Deudor Alimentario: Brian Israel OJEDA (DNI Nº 32.337.610) Asiento Nº 347-RDA/24 Deudor Alimentario: RAMOS Cipriano Héctor (DNI Nº 16.987.040) Asiento Nº 348-RDA/24 Deudor Alimentario: Cristofer Nicolás ALARCÓN GUERRERO (DNI Nº 37.664.890) Asiento Nº 349-RDA/24 Deudor Alimentario: Ubaldino Cesar ITURRA (DNI Nº 22.568.720) Cesar Oscar ITURRA (DNI Nº 35.693.482) Asiento Nº 352-RDA/24 Deudor Alimentario: Maiquel TARRAGA CAMACHO (DNI Nº 96.039.961) Asiento Nº 353-RDA/24 Deudor Alimentario: Jorge Andrés LINCOMAN VERA (DNI Nº 92.959.820) Asiento Nº 354-RDA/24 Deudor Alimentario: Héctor Marcelo VÁZQUEZ (DNI Nº 35.385.207) Asiento Nº 356-RDA/24 Deudor Alimentario: Carlos Gabriel PRONSATTO (DNI Nº 25.433.598) Asiento Nº 358-RDA/24 Deudor Alimentario: Juan Alberto ESQUIVEL (DNI Nº 31.808.049) Asiento Nº 359-RDA/24 Deudor Alimentario: Gilmar CLAROS FERRER (DNI Nº 94.772.867) Asiento Nº 360-RDA/24 Deudor Alimentario: Héctor David MORALES (DNI Nº 28.303.595) Asiento Nº 361-RDA/24 Deudor Alimentario: Matías Ezequiel PÉREZ (DNI Nº 40.387.693) Asiento Nº 362-RDA/24 Deudor Alimentario: Eladio LÓPEZ (DNI Nº 27.954.978) Asiento Nº 363-RDA/24 Deudor Alimentario: Pablo Cesar ZUÑIGA MELO (DNI Nº 92.703.408) Asiento Nº 364-RDA/24 Deudor Alimentario: Guillermo Francisco MUÑOZ (DNI Nº 17.549.759) Asiento Nº 365-RDA/24 Deudor Alimentario: Francisco Fabián GÓMEZ (DNI Nº 31.204.483) Asiento Nº 366-RDA/24 Deudor Alimentario: Héctor Sebastián OYARZO (DNI Nº 36.107.214) Asiento Nº 367-RDA/24 Deudor Alimentario: Nahuel Iván RODRÍGUEZ (DNI Nº 39.940.670) Asiento Nº 368-RDA/24 Deudor Alimentario: Iván Martin FECHA (DNI Nº 34.368.348) Asiento Nº 369-RDA/25 Deudor Alimentario: Mauricio Martín MARTÍNEZ (DNI Nº 36.745.628) Asiento Nº 371-RDA/25 Deudor Alimentario: Ricardo David VÁZQUEZ MATUS (DNI Nº 93.720.929) Asiento Nº 372-RDA/25 Deudor Alimentario: Luis Alberto LEIRIA (DNI Nº 32.281.650) Asiento Nº 373-RDA/25 Deudor Alimentario: Hugo Andrés MARTEL (DNI Nº 29.294.232) Asiento N° 374-RDA/25 Deudor Alimentario: Jorge Pablo GAVRILOFF (DNI N° 31.325.212) Asiento N° 375-RDA/25 Deudor Alimentario: Exequiel ARIAS (DNI N° 34.715.006) Asiento N° 376-RDA/25 Deudor Alimentario: Reynaldo CRUZ CARDOZO (DNI N° 94.525.995) Asiento N° 377-RDA/25 Deudor Alimentario: Facundo RODRÍGUEZ (DNI N° 34.171.024) Asiento N° 378-RDA/25 Deudor Alimentario: Nicolás Emanuel PÉREZ MILLÁN (DNI N° 35.570.792) Asiento N° 379-RDA/25 Deudor Alimentario: Juan José MARASSI (DNI N° 25.537.469) Asiento N° 380-RDA/25 Deudor Alimentario: Marcelo Agustín GENTILE (33.949.422) Asiento N° 381-RDA/25 Deudor Alimentario: Néstor Fabián MIROL (DNI N° 17.546.686) Asiento N° 382-RDA/25 Deudor Alimentario: Ángel Ricardo OJEDA (DNI N° 26.324.274) Asiento N° 383-RDA/25 Deudor Alimentario: Jorge Eduardo IGOR (DNI N° 35.047.100) Asiento N° 384-RDA/25 Deudor Alimentario: Adrián Gustavo LUJAN (DNI N° 24.825.465) Asiento N° 385-RDA/25 Deudor Alimentario: Thorwald Manfred FUGELLIE HERNÁNDEZ (DNI N° 38.325.443) Asiento N° 386-RDA/25 Deudor Alimentario: Javier Andrés VELÁZQUEZ (DNI N° 26.387.362) Asiento N° 387-RDA/25 Deudor Alimentario: Víctor Ramón GARAY ARGUELLO (DNI N° 94.107.103) Asiento N° 388-RDA/25 Deudor Alimentario: Gastón Nicolás CAPPELLETTI (DNI N° 32.575.086) Asiento N° 389-RDA/25 Deudor Alimentario: Felipe Agustín PERALTA (DNI N° 36.314.843) Asiento N° 390-RDA/25 Deudor Alimentario: Melody Brenda (DNI N° 36.720.099) Asiento N° 391-RDA/25 Deudor Alimentario: Segundo Adrián TRUJILLO (DNI N° 29.493.743) Asiento N° 392- RDA/25 Deudor Alimentario: Kevin Jonathan RUEDA (DNI N° 43.326.664) Y uzed RUEDA GUZMÁN (DNI N° 93.978.650) Sandra Sebastiana CASTRO ACOSTA (DNI N° 93.978.656) Asiento N° 393-RDA/25 Deudor Alimentario: Ricardo Horacio LÓPEZ (DNI N° 32.922.603) Asiento N° 394-RDA/25 Deudor Alimentario: Matias Agustín VIERLICH (DNI N° 38.708.370) Asiento N° 395-RDA/ 25 Deudor Alimentario: Misael Ananias DELGADO (DNI N° 36.783.032) Asiento N° 396-RDA/25 Deudor Alimentario: Carlos Cristian CARCAMO PERALTA (DNI N° 94.129.671) Asiento N° 397-RDA/25 Deudor Alimentario: Juan Rodolfo CRUZ CID (DNI N° 18.748.006) Asiento N° 398-RDA/25 Deudor Alimentario: Rubén Antonio RIVAS (DNI N° 27.739.646) Asiento N° 399-RDA/25 Deudor Alimentario: Leandro Sebastián NAVARRO (DNI N° 39.204.600) Asiento N° 400-RDA/25 Deudor Alimentario: Pablo Gabriel LA ROSA (DNI N° 26.199.694) Asiento N° 401-RDA/25 Deudor Alimentario: Braian Andrés CASTILLO (DNI N° 39.883.292) Asiento N° 402-RDA/25 Deudor Alimentario: Franco Emanuel CHOQUE (DNI N° 34.771.844) Asiento N° 403-RDA/25 Deudor Alimentario: Nelson Crisanto JARA SALGADO (DNI N° 34.712.967) Asiento N° 404-RDA/25 Deudor Alimentario: Mauricio Alejandro GARTNER (DNI N° 31.366.037) Asiento N° 405-RDA/25 Deudor Alimentario: Jorge Manuel ELLIOT (DNI N° 27.970.857) Asiento N° 406-RDA/25 Deudor Alimentario: Pablo Agustín GÓMEZ ROMANO (DNI N° 36.863.744) Asiento N° 407-RDA/25 Deudor Alimentario: Humberto Luis ERAZO (DNI N° 14.303.692) Asiento N° 409-RDA/25 Deudor Alimentario: Denis Antonio AVALOS (DNI N° 36.808.768) Asiento N° 410-RDA/25 Deudor Alimentario: Jonathan Germo SÁNCHEZ (DNI N° 35.604.289) Asiento N° 411-RDA/25 Deudor Alimentario: Cesar Maximiliano MONTERISI (DNI N° 27.417.898) Asiento N° 412-RDA/25 Deudor Alimentario: Cristian Fabián GALLARDO (DNI N° 27.664.813) Asiento N° 413-RDA/25 Deudor Alimentario: Fernando Andrés SAEZ (DNI N° 36.709.673) Asiento N° 414-RDA/25 Deudor Alimentario: Paulo Ariel VERA (DNI N° 29.921.518) Asiento N° 415-RDA/25 Deudor Alimentario: Simón Adolfo JAIME (DNI N° 30.061.034) Asiento N° 416-RDA/25 Deudor Alimentario: Alfredo Martin CALIVA (DNI N° 23.956.807) Asiento N° 417-RDA/25 Deudor Alimentario: Alexander Andrés MUÑOZ (DNI N° 31.838.316) Asiento N° 418-RDA/25 Deudor Alimentario: Leandro Amauri RODRÍGUEZ (DNI N° 32.337.513) Asiento N° 419-RDA/25 Deudor Alimentario: Daniel Alfredo ROBACIO (DNI N° 28.657.783) Asiento N° 420-RDA/25 Deudor Alimentario: José Julián CARRIZO (DNI N° 11.982.900) Asiento N° 421-RDA/25 Deudor Alimentario: Marcelo Fabián GONZÁLEZ (DNI N° 30.383.614) Asiento N° 422-RDA/25 Deudor Alimentario: Gabriel MIRANDA (DNI N° 44.665.381) Asiento N° 423-RDA/25 Deudor Alimentario: Natividad Milagros SÁNCHEZ GUERRERO (DNI N° 42.358.874) Asiento N° 424-RDA/25 Deudor Alimentario: Sebastián Daniel ALVE (DNI N° 36.614.658) Asiento N° 425-RDA/25 Deudor Alimentario: Juan Ignacio OSUNA (DNI N° 29.537.011) Asiento N° 426-RDA/25 Deudor Alimentario: Roberto Guido SÁNCHEZ (DNI N° 26.445.821) Asiento N° 427-RDA/25 Deudor Alimentario: Nicolás Martín RAMÍREZ (DNI N° 37.664.996) Asiento N° 428-RDA/25 Deudor Alimentario: Matías Daniel GONZÁLEZ (DNI N° 34.863.267) Asiento N° 429-RDA/25 Deudor Alimentario: Omar Jacinto CASERES (DNI N° 38.794.711) Asiento N° 430-RDA/25 Deudor Alimentario: Marcelino Germán HEREDIA (DNI N° 35.567.334) Asiento N° 431-RDA/25 Deudor Alimentario: GIROTTI Luis Guillermo (DNI N° 23.034.520) Asiento N° 432-RDA/25 Deudor Alimentario: JUSTINIANO HÉCTOR ALEXANDER (DNI N° 39.721.439) Asiento N° 433-RDA/26 Deudor Alimentario: Néstor Alfredo GIRAUDI (DNI N° 27.007.983) Asiento N° 434-RDA/26 Deudor Alimentario: Brahiam David BARRETO (DNI N° 37.110.312) Asiento N° 435-RDA/26 Deudor Alimentario: Pablo Martín RODRÍGUEZ (DNI N° 24.829.419) Asiento N° 436-RDA/26 Deudor Alimentario: Matías Ezequiel PÉREZ (DNI N° 40.387.693) Asiento N° 437-RDA/26 Deudor Alimentario: Juan Cruz DANEI (DNI N° 29.920.689) Asiento N° 438-RDA/26 Deudor Alimentario: Lucas Sebastián FRANCO (DNI N° 34.901.246) Asiento N° 439-RDA/26 Deudor Alimentario: Sergio Alejandro SCHIAFFINO (DNI N° 29.033.874) Asiento N° 440-RDA/26 Deudor Alimentario: Pablo Ariel GONZÁLEZ (DNI N° 34.397.726) Asiento N° 441-RDA/26 Deudor Alimentario: Alejandro Daniel KAMANN (DNI N° 20.921.443) Asiento N° 442-RDA/26 Deudor Alimentario: Denis Ramón ROJAS (DNI N° 95.086.568) Asiento N° 443-RDA/26 Deudor Alimentario: Matías Gabriel PAREDES (DNI N° 38.792.817) Asiento N° 444-RDA/26 Deudor Alimentario: Marcelo Fabián BUSCARONS (DNI N° 25.941.336) Asiento N° 445-RDA/26 Deudor Alimentario: Luciano Nahuel MIRANDA (DNI N° 39.205.617) Asiento N° 446-RDA/26 Deudor Alimentario: Maximiliano Gastón LOZANO (DNI N° 36.107.361) Asiento N° 447-RDA/26 Deudor Alimentario: Franco Emanuel CANTO (DNI N° 37.942.053) Asiento N° 448-RDA/26 Deudor Alimentario: Juan Pablo AGÜERO (DNI N° 37.799.906) Asiento N° 449-RDA/26 Deudor Alimentario: Néstor Fabián VÁSQUEZ (DNI N° 29.754.483) Asiento N° 450-RDA/26 Deudor Alimentario: Horacio Maximiliano CASAS (DNI N° 37.337.805) Asiento N° 451-RDA/26 Deudor Alimentario: Rosamel Arsenio COMIGUAL MÉNDEZ (DNI N° 92.740.952) Asiento N° 452-RDA/26 Deudor Alimentario: Aníbal Ariel ALVARADO (DNI N° 29.857.384) Asiento N° 453-RDA/26 Deudor Alimentario: Miguel Luis GODOY (DNI N° 34.425.968) Asiento N° 454-RDA/26 Deudor Alimentario: José Luis MELIAN (DNI N° 31.189.101) Asiento N° 455-RDA/26 Deudor Alimentario: Claudio Exequiel ÁLVAREZ ULLOA (DNI N° 44.558.678) Asiento N° 456-RDA/26 Deudor Alimentario: Gustavo Ariel CIS (DNI N° 40.168.401) Asiento N° 457-RDA/26 Deudor Alimentario: Jeremías Agustín GRAVANO SORIA (DNI N° 39.883.663) Asiento N° 458-RDA/26 Deudor Alimentario: Lucas Ezequiel FERNÁNDEZ (DNI N° 29.343.320) Asiento N° 459-RDA/26 Deudor Alimentario: Christian Marcelo COPA ORELLANA (DNI N° 95.887.830) Asiento N° 460-RDA/26 Deudor Alimentario: Facundo David LÓPEZ RIVERO (DNI N° 36.269.929) Asiento N° 461-RDA/26 Deudor Alimentario: Walter Matías MONTENEGRO (DNI N° 36.105.588) Asiento N° 462-RDA/26 Deudor Alimentario: Héctor Alejandro URIBE (DNI N° 26.996.343) Asiento N° 463-RDA/26 Deudor Alimentario: Alberto Marcelo CABRERA (DNI N° 22.427.085) Asiento N° 464-RDA/26 Deudor Alimentario: Cristian Jesús ULLOA (DNI N° 33.621.060) Asiento N° 465-RDA/26 Deudor Alimentario: Joel Isaías RABIE (DNI N° 36.715.127) Asiento N° 466-RDA/26 Deudor Alimentario: Enzo Gastón RUIZ DÍAZ (DNI N° 40.420.462) Asiento N° 467-RDA/26 Deudor Alimentario: David Mariano ARDILES (DNI N° 27.176.168) Asiento N° 468-RDA/26 Deudor Alimentario: Jorge Daniel ANDRADE (DNI N° 36.107.484) Asiento N° 469-RDA/26 Deudor Alimentario: Marcelo Fabián BERRA (DNI N° 35.569.335) Asiento N° 470-RDA/26 Deudor Alimentario: Edgar Rafael PAREDES (DNI N° 96.265.833) Asiento N° 471-RDA/26 Deudor Alimentario: Carlos Mario ÁLVAREZ OLSEN (DNI N° 93.007.870) Asiento N° 472-RDA/26 Deudor Alimentario: Matías Gastón PELAYES (DNI N° 30.073.700) Asiento N° 473-RDA/26 Deudor Alimentario: Hugo Néstor NAVARRO (DNI N° 22.743.845) Asiento N° 474-RDA/26 Deudor Alimentario: Eduardo Luis ATENCIO (DNI N° 29.819.091) Asiento N° 475-RDA/26 Deudor Alimentario: Alexis Fernando CISTERNAS (DNI N° 34.771.865) Asiento N° 476-RDA/26 Deudor Alimentario: Oscar Horacio QUINTEROS (DNI N° 26.094.694)