Sistema de Estacionamiento Medido en Río Gallegos: porqué no me acreditaron los $4000 de inicio y cómo solicitarlos El período de prueba del SEM Río Gallegos comenzó a funcionar este jueves y algunos usuarios manifestaron inconvenientes. Cómo solicitar los $4000, si no te los acreditaron.

Por La Opinión Austral | 01 de agosto 2024 · 19:33 hs.