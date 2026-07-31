Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, tras una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, los trabajadores despedidos del Carrefour Market de Río Gallegos protagonizaron un tenso cruce con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva. Según se pudo ver en un video publicado por el medio “Santa Cruz en el Mundo”, a Silva se le cuestionó su actuación en defensa de los despedidos, acción llevada adelante por la empresa multinacional en la capital santacruceña.

En varios tramos del video se lo ve intercambiando palabras con Gustavo Nauto, uno de los voceros de los despedidos. En principio, le preguntó al sindicalista si se firmaba la conciliación obligatoria, tenían que presentarse a trabajar. “Todavía estamos trabajando”, respondió Silva y ante la insistencia de los trabajadores, expresó que este viernes los iban a notificar.

“Entonces te chupan un huev… los empleados”, le dijo otro de los trabajadores, a lo que el secretario general del SEC afirmó que no era así e insistió que este viernes salía la herramienta de 15 días para seguir negociando. Esta semana, La Opinión Austral ya había adelantado que los trabajadores no estaban conformes con el desempeño del sindicato mercantil. Luego, se dieron más cruces verbales.

Parte de los trabajadores despedidos de Carrefour, luego de una de las audiencias en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

-Trabajador despedido: Vos tenes que negociar con nosotros también, no solamente con los de Carrefour, nos tenes que informar, nos tenes que comunicar qué negociación estás haciendo.

–Silva: Chicos, yo no sabía lo que iba a pasar, me enteré esa tarde (de los despidos).

–Trabajador despedido: No sabemos si vos no sabías.

El gremialista procede a retirarse pero los trabajadores lo siguen unos pasos y se vuelve a hablar con ellos.

-Silva: Lo que tienen que saber es que la indemnización está a disposición, no es que ustedes no pueden tocar nada.

Trabajador despedido: No sabemos porque vos no nos asesoras. El día miércoles que nos echaron, vos me dijiste: ‘quedate tranquilo’.

Silva: Si vos no te dejas asesorar. Vos mentís.

Trabajador despedido: No, yo no miento, no me faltes el respeto.

Trabajadora despedida: Danos una reunión o varias reuniones para asesorarnos, porque usted tiene trabajo y nosotros no, usted cobra.

Silva: Vos tenes razón, pero yo en una reunión te voy a decir lo mismo que estoy diciendo acá ¿Para qué les voy a dar una reunión?

Trabajadora despedida: Para que nos defienda, porque no nos estás defendiendo.

Luego de eso, Claudio Silva dejó el lugar acompañado del abogado Roberto Saldivia. Mientras se iba, uno de los trabajadores le soltó: “¿Diga la verdad, cuánta plata le pagaron los de Carrefour?”.

Cuestionamientos

Cabe destacar que, como ya anticipamos, fuentes del sector apuntan contra el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Santa Cruz, Claudio Silva por involucrarse tardíamente en la situación de los 19 trabajadores de Carrefour Market que fueron despedidos.

La sucursal del Carrefour Market de Río Gallegos cerró hace dos semanas. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Al complejo contexto del comercio local se suma el difícil escenario de los vecinos que se quedaron sin su puesto laboral, además de la situación de los empleados de otras empresas locales, más el cierre de locales comerciales de diferentes rubros.

Días atrás, algunos de los trabajadores que enfrentan esta dura realidad reconocieron ante La Opinión Austral que se sintieron desprotegidos por parte del gremio y que su presencia y acercamiento se da recientemente para pedirle auxilio al gobierno provincial y así retrotraer los despidos. “Aparecieron ahora, pero tarde”, afirmaron.

Cabe recordar que el cierre del Carrefour Market ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 742 fue el pasado 22 de julio. El caso de la sucursal de Río Gallegos, en Santa Cruz, se suma al cierre de sucursales que hubo en la provincia de Mendoza hace un mes, y a los de la provincia de Buenos Aires.

Tal como lo informara La Opinión Austral, el viernes 24 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz recibió a parte del grupo afectado por el cierre de la sucursal.

La tapa de La Opinión Austral del jueves 23 de julio.

La reunión fue encabezada por el secretario de Trabajo, Javier Aravena, quien dialogó con los trabajadores sobre la situación que atraviesan y les transmitió el compromiso del organismo de acompañar las gestiones que permitan preservar sus puestos de trabajo.

Horas más tarde, los trabajadores dieron a conocer a este medio que desde Trabajo los habían convocado a una audiencia para este miércoles.

Silva explicó, en comunicación con Radio LU12 AM680, que durante la audiencia los empleados despedidos realizaron un descargo en el que manifestaron su desacuerdo con la decisión empresarial y solicitaron ser incorporados al Hipermercado Carrefour, ubicado sobre la calle Paso de los Arrieros.

“Estamos tratando de sostener los puestos de trabajo que más se pueda. Hay una negociación abierta con la empresa“, manifestó al tiempo que aseguró que las conversaciones con la firma “están bastante avanzadas”, aunque todavía no existe una definición sobre cuántos empleados podrán ser reubicados.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 12:00, momento en el que volvieron a verse las caras los representantes de la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los trabajadores volvieron a retirarse con un sabor amargo y sin demasiadas certezas.