Los residentes de Santa Cruz tienen la oportunidad de subirse a las camionetas de la marca internacional BAIC. La exclusiva marca china que llegó hace unos meses a la zona franca de Río Gallegos de la mano de la concesionaria AS Automotores ofrece un increíble Test Drive, ideal para quienes quieran conocer de primera mano las comodidades de estos vehículos importados.

Con una reserva previa, los inscriptos pueden probar el confortable BAIC X55II, con diseño ultramoderno y tecnología de vanguardia 2025 para los que prefieren un andar tranquilo; o darse el gusto de subirse al BAIC BJ40, un vehículo 4×4 con tecnología militar off road, motor 2.0 y 221 CV, ideal para los amantes de los “todoterreno”.

Ambos modelos se pueden adquirir a dólar oficial con los beneficios impositivos dispuestos para la zona franca: el BAIC X55II vale U$S 31.900 mientras que el BAIC BJ40 se vende a unos U$S 42.900. Y si bien no participa en el Test Drive, los amantes de Volvo pueden encontrar también a la venta el exclusivo XC40 Mild Hybrid Plus, al valor de U$S 62.500. Otro modelo próximo a comercializarse, según fuentes de AS Automotores, es el BAIC X35, en sus versiones Luxury y Fashion.

Quienes quieran realizar el Test Drive de los vehículos BAIC deberán ser mayores de edad, tener licencia de conducir vigente y realizar previamente la reserva de turno vía WhatsApp al 2966 56 2496.En caso de no contar con una reserva previa, un asesor comercial podrá asignarturnos personalmente en la zona franca.