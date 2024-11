Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos cuatro días, tres familias de Río Gallegos, a través de las redes sociales, dieron a conocer que habían perdido a sus tortugas y piden la colaboración para encontrarlas.

Este jueves, una usuaria de Facebook dio a conocer que “Sami” se había perdido cerca del mediodía entre las calles 13 y 56 del barrio Bicentenario 2. “Si alguien la vio o la tiene, por favor que la devuelva es la mascota del niño“, publicó la vecina.

Por otra parte, Cora también pidió ayuda a la comunidad para encontrar a su mascota perdida en el barrio Marina, sobre calle Hernán Cortés, entre Cerro Dos Hermanas y Servicio Penitenciario. “Se perdió mi tortuga, si alguien la vio o la tiene, le pido por favor que me la devuelva, es de mi hijo y la está pasando muy mal, la estamos buscando por todos lados”.

“Por favor, si la tenés te pido que me la devuelvas, es de mi hijo, tiene siete años y está sufriendo un montón“, cerró.

Este sábado, una nueva búsqueda se sumó. Marta dio a conocer que la tortuga de su familia se perdió en el barrio Bicentenario 2.

“Buenas tardes, quisiera apelar a la colaboración de ustedes. Se perdió mi tortuga, la tengo hace cinco años y es de mi nieto“, contó y describió que el reptil “es muy inquieto y suele escaparse si ve la puerta abierta. No le gusta todas las verduras y las frutas, solo come algunas en particular y tiene sus mañas”.

“Si alguno la encontró, le pido que por favor, la devuelva”, expresó Marta.

Vale señalar que la única vía de comunicación para dar aviso a las familias que están buscando a sus mascotas es mediante las cuentas en Facebook.

Cabe recordar que como ha sucedido en años anteriores, otros reptiles como “Pepito” o “Panchita” han huido a fines de año. Tras varios días cálidos, las tortugas se “activan” y suelen huir, este comportamiento es estacional y está vinculado a la época reproductiva.