El 29 de julio de 1925 nació Roberto José “Bobby” Sureda. Hijo de Ángel Sureda y Adelaida de Santo, “Bobby” creció con sus hermanos Ángela Gerónima “Billiken”, exintendenta de Río Gallegos, María Antonia “Cuca”, Ángel Arturo, Isabel Adelaida y Carlos Mario.

Finalizó la escuela primaria en Río Gallegos y se recibió de Perito Mercantil en La Plata. Acompañó a su padre en la actividad aduanera y marítima hasta 1958, año en que falleció.

En 1956, contrajo matrimonio con Pilar Zaragoza y en 1961 nació su única hija: Claudia, madre del gran maestro de ajedrez, Robert Hungaski.

La población de Santa Cruz se hizo desde el mar con gran dependencia de Punta Arenas, que era el foco de la colonización. Dicha dependencia de los buques con los viejos lanchones dio lugar a la formación de una gran familia marítima, con más de 200 hombres que estaban permanentemente trabajando en el puerto.

“En los inviernos veíamos a los hombres de la playa metidos en el agua con sus botas de goma que llegaban hasta la cintura, desembarcando los bultos y hundiéndose en el pedregullo. Era un esfuerzo sobrehumano”, describió.

En septiembre de 1949, el buque Iguazú fue el primero en traer cargamento de rieles, durmientes y material ferroviario para la construcción del ramal ferro-industrial a Río Turbio.

El buque hacía su ingreso a la ría a la altura de Punta Loyola cuando se vio envuelto en una densa neblina. No tenía radar y quedó varado en mareas que iban decreciendo, por lo que se descargó sin riesgo para el buque.

Cada uno de estos viajes invertía dos horas hasta llegar al costado del buque. Allí estuvieron los Sureda.

Esta manera de vivir desde el mar continuó hasta 1950 cuando aparecen los buques remanentes de la Segunda Guerra Mundial, que modificaban los viejos modos de operación de los tradicionales porque aparecieron los buques que abrían su proa varados en seco y bajaban su mercadería.

El vínculo con Boxing Club

“Para nosotros, para la familia Sureda, significó mucho. Porque no solamente fuimos partícipes de la conducción del Boxing en distintas comisiones directivas, sino también que la vida nuestra estuvo ligada permanentemente con el progreso del club. Así como mis hermanos mayores participaron activamente, a mí también me tocó una tarea muy importante. Lo recuerdo como un sentimiento propio de la familia. Como era en aquel tiempo la hermosa divergencia que había en los pueblos, unos eran de un club y la otra mitad era del otro. Acá pasó lo mismo con el Boxing y el Hispano”, rememoró “Bobby” en una entrevista brindada a La Opinión Austral con motivo del centenario del Atlético Boxing Club.

A través de las redes sociales, la institución saludó afectuosamente a “Bobby” en el día de su cumpleaños.

“Con enorme cariño y afecto a nuestro socio vitalicio Roberto ‘Bobby’ Sureda, quien celebra hoy 29 de julio sus 101 años de vida. Y como no podía ser de otra manera, Bobby celebra con los colores más lindos”, manifestaron.

“‘Bobby’ es parte de la historia grande del Boxing Club. Creció prácticamente a la par de nuestra institución y dedicó gran parte de su vida a acompañar, apoyar y sentir estos colores con un compromiso inquebrantable. Su amor por el club, su sentido de pertenencia y su permanente acompañamiento representan los valores que identifican a generaciones de boxinguistas“, destacaron.

“Como él mismo expresó en más de una oportunidad, Boxing siempre fue parte de su vida y de toda su familia, siendo testigo del crecimiento de la institución, de grandes momentos deportivos y también de los desafíos que, con esfuerzo y unión, el club pudo superar como el recordado incendio en la sede histórica”, completaron.

Para finalizar, en nombre de la Comisión Directiva y toda la familia albiverde, le desearon “un muy feliz cumpleaños, agradeciendo su ejemplo y amor por nuestro club“.

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