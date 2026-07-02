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Con apenas 34 años, Juan Fernández combina dos grandes pasiones: la enseñanza y el arte. Actualmente trabaja como docente tanto en el área de Música como de Letras y, además, dicta clases particulares de guitarra en Kaani. En paralelo, integra el colectivo Río Gallegos Lee, espacio desde donde impulsa actividades vinculadas a la literatura en la capital santacruceña.

Durante la entrevista en “Fuera del Aire”, explicó que este año también participa de distintas presentaciones literarias y que su producción como escritor continúa creciendo. “Ya publicamos uno y este año vamos a publicar cuatro más”, adelantó sobre los proyectos que vienen desarrollando junto a otros autores.

Cómo nació “El almacén de los milagros”

Fernández recordó que todo comenzó en diciembre de 2025, cuando una editorial lanzó una convocatoria destinada a escritores que ya participaban de distintas publicaciones colectivas.

La propuesta consistía en enviar un cuento para ser evaluado por el equipo editorial. Si el texto era seleccionado, el autor tendría la posibilidad de publicar un libro propio. “Yo tenía un cuento que había escrito para una reunión de Río Gallegos Lee y decidí mandarlo para probar suerte”, recordó.

La respuesta llegó mucho antes de lo esperado. “En el día nomás me avisaron que había quedado seleccionado“, contó con entusiasmo.

El escritor y docente conversando con Dalma Vidal y Emanuel Navarro, conductores de “Fuera del Aire”.

De un cuento de mil palabras a una novela de más de 22 mil

Luego de ser elegido, Fernández descubrió que el trabajo recién empezaba. La convocatoria requería transformar aquel relato breve en un libro completo de aproximadamente 22 mil palabras.

Lejos de reutilizar historias anteriores, tomó una decisión que aumentó considerablemente el desafío. “Tenía cuentos escritos, pero se me ocurrió la brillante idea de empezar todo de cero. Como era un libro nuevo, no quería tener en cuenta nada de lo que había escrito antes”, explicó entre risas.

Ese proceso creativo le demandó varios meses de trabajo. “Me presioné bastante con eso, pero fue una aventura muy linda”, aseguró.

El libro ya está listo para imprimirse

Durante la charla también reveló que “El almacén de los milagros” ya fue finalizado y actualmente atraviesa la etapa conocida como prueba de galera, el último proceso de corrección antes de ingresar a imprenta. “Esa instancia consiste en revisar el PDF que envía la editorial para detectar posibles errores antes de la impresión definitiva”, explicó.

Incluso, confesó que minutos antes de ingresar al estudio todavía estaba realizando las últimas correcciones. “El domingo a la medianoche entra a imprenta“, comentó.

Una tapa construida junto a sus lectores

Uno de los aspectos más originales del proyecto fue la participación del público en el diseño de la portada.

Fernández lanzó una preventa a través de sus redes sociales e invitó a quienes adquirieran el libro de manera anticipada a formar parte de la ilustración. “Les propuse que me contaran cuál era ese objeto que les había marcado la vida para incorporarlo a la tapa del libro”, explicó.

De esa manera, “El almacén de los milagros” no solo contará una historia escrita por un autor de Río Gallegos, sino que también llevará en su portada pequeños fragmentos de las historias personales de sus primeros lectores.

Juan Fernández pasó por Fuera del Aire

La entrevista completa con Juan Fernández se realizó en “Fuera del Aire”, el programa conducido por Dalma Vidal, junto al panelista Emanuel Navarro. El ciclo se emite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y también se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos, donde cada semana recibe a artistas, emprendedores y protagonistas de la cultura santacruceña para conocer sus historias y proyectos.

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