Estefanía, una joven de 34 años de Río Gallegos, se convirtió en el centro de atención luego de una explosiva confesión que hizo en el popular streaming de Luzu TV, donde compartió sin reservas lo que haría si tuviera enfrente al humorista Martín Garabal. La joven no se guardó nada, y su sinceridad desató una ola de comentarios en redes sociales. Entre risas y sorpresas, su confesión provocó más tarde una reacción inesperada en su propia madre, quien, según Estefanía, ya no quiere compartir más mates con ella.

La sincera confesión de Estefanía

Durante el programa Nadie dice Nada, Estefanía expresó con total sinceridad lo que haría si se encontrara frente a frente con Martín Garabal. Entre risas, dejó a todos los oyentes sin palabras: “Si lo tuviera enfrente, lo primero que haría sería…”. La conversación subió de tono rápidamente cuando Estefanía fue cuestionada sobre sus habilidades en la intimidad, a lo que respondió sin rodeos.

“Me declaro culpable, jajajaja. No es apto para gente sensible”, compartió luego en sus redes sociales, generando cientos de reacciones. La audiencia no tardó en llenar las redes de comentarios y memes, destacando la divertida intervención de la joven en el streaming.

La divertida reacción de su mamá

Pero lo más curioso fue lo que vino después. Estefanía reveló la inesperada reacción de su mamá tras escucharla en el programa de streaming. “Mi mamá me dijo que no toma más mate conmigo”, confesó entre risas, dejando claro que la conversación había cruzado una línea que la familia no esperaba. La anécdota se volvió viral rápidamente, y muchos usuarios no pudieron evitar comentar.

El beneficio colateral que agradeció su ex pareja

Por si fuera poco, la historia tuvo un giro adicional cuando Estefanía mencionó a su ex. En un comentario que no pasó desapercibido, reveló que convive con su ex pareja y que ese mismo día habían estado intimando mientras ella sólo pensaba en Garabal.

El programa de streaming permitió a Estefanía compartir no solo su admiración por Garabal, sino también algunos detalles que elevaron el tono de la conversación. Cuando le preguntaron sobre su relación actual, la joven no tuvo reparos en contar su experiencia más reciente, sorprendiendo a todos los que estaban escuchando. Incluso bromeó sobre la posibilidad de imaginarse a Garabal durante un encuentro íntimo, lo que llevó a que la charla se tornara aún más picante.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperar, la intervención de Estefanía no tardó en hacerse viral. Entre memes, mensajes de apoyo y bromas, las redes sociales se llenaron de comentarios. También hubo comentarios cuestionando la ocurrente intervención por no conocer el tipo de programas de streaming propuestos por Luzu TV. “No sé qué es más gracioso, lo que dijo o la reacción de su mamá”, comentaba un usuario. Otro añadió: “¡Martín Garabal tiene que viajar a Río Gallegos, por favor!”.