La aparición de un puma en la zona de boxes del Autódromo José Muñiz de Río Gallegos causó sorpresa entre los vecinos y activó un operativo del Consejo Agrario Provincial y de la Policía de Santa Cruz.

El animal sorprendió a uno de los socios del Automóvil Club de Río Gallegos, quien advirtió su presencia dentro del circuito ubicado en el sector sur-sudoeste de la capital.

Las primeras imágenes del felino se difundieron desde la cuenta de Carlos Haro, encargado del autódromo. En los registros se observaba al puma durmiendo dentro de uno de los boxes del autódromo y luego despierto, mientras permanecía dentro del predio.

Pasado el mediodía, el ejemplar volvió a ser visto mientras caminaba por el predio del circuito automovilístico. Más tarde, se acostó junto a un grupo de cubiertas utilizadas como protectores en un sector de la pista.

El móvil de La Opinión Austral mostró el despliegue sobre el campo abierto que rodea al autódromo. Los agentes realizaron recorridos alrededor de la pista para localizar al animal y monitorear sus movimientos.

Finalmente, en la noche de este miércoles, desde el Consejo Agrario Provincial (CAP), la directora Provincial de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre, Marisol Espino confirmó a La Opinión Austral: “No lo pudimos encontrar, quedaron los equipos de emergencias al pendiente”.

“El puma fue muy asediado y estaba muy nervioso en todos los videos que le sacaron. Suponemos que habrá buscado refugio”, manifestó.

El avistamiento de pumas en zonas urbanas de Santa Cruz comenzó a ser frecuente. A principios de abril, durante el fin de semana de Semana Santa, un puma juvenil fue avistado en la localidad de Puerto Santa Cruz. El animal estaba refugiado en un barco semihundido frente a la costa.

FOTO: Dario Troncoso

La escena rápidamente se viralizó entre los habitantes de la zona, quienes destacaron la tranquilidad del animal pese a encontrarse en el agua.

El fin de semana anterior en El Calafate, específicamente en la zona de Punta Soberana, una vecina advirtió que los ladridos de su perra se debían a la presencia del animal en el patio de su casa, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

A fines de 2025, un equipo internacional de científicos en un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, documentó que en el Parque Nacional Monte León, los pumas incorporaron a los pingüinos de Magallanes a su dieta y los cazan con una frecuencia nunca antes registrada en la región.

También en el vecino país de Chile, han habido avistamientos. El último fin de semana se produjo un alerta en la noche del domingo, cuando en grupos de WhatsApp advirtieron sobre la presencia de un puma merodeando los patios del sector alto de la ciudad de Punta Arenas. La advertencia escaló a otro nivel cuando en la mañana del lunes, circuló una fotografía que mostraba a un ejemplar de gran tamaño frente a la ventana de una vivienda.

El puma observando al minino en Punta Arenas era un imagen generada con Inteligencia Artificial.

A pesar de que el registro del ventanal había sido producto de la Inteligencia Artificial, según constató el medio El Pingüino, las autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero y expertos en fauna silvestre enfatizaron que el llamado a la precaución es legítimo ya que los avistamientos del domingo sí ocurrieron. En el caso de Punta Arenas, la expansión urbana hacia las zonas de bosque y matorral ha hecho que los encuentros con el puma sean cada vez más frecuentes.

¿Se puede cazar?

Cabe recordar que mediante la Resolución N°138/2025, emitida el 1 de abril y válida hasta el 31 de agosto de 2025, el Consejo Agrario Provincial, excluyó al puma, al zorro gris y al zorro colorado de la lista de especies habilitadas para la caza deportiva en la provincia de Santa Cruz.

Esas tres especies nativas habían estado incluidas durante décadas en las reglamentaciones de caza deportiva. Desde Gobierno provincial, señalaron que “una revisión técnica actualizada demuestra que los cazadores deportivos, en general, no optan por estas especies. Con esta decisión, se implementa un nuevo enfoque basado en evidencia científica y participación de equipos técnicos especializados”.

En cuanto al año en curso, la normativa de caza deportiva para 2026 aún no ha sido publicada en los medios oficiales.

Madryn, el niño que fue atacado por un puma

Hay un triste registro en la provincia de Chubut de un niño que murió tras ser atacado por un puma.

El 6 de mayo de 1904, Madryn Evans, un niño de ocho años, estaba jugando junto a la cabaña de su padre, don Thomas Dalar Evans.

Comenzando a oscurecer, cerca de las 17:00, sus hermanas lo vieron pasar frente a la ventana de la cabaña. Lo llamaron a tomar el té, pero no respondió.

Madryn Evans.

La búsqueda alarmó a la provincia y tras una intensa búsqueda, encontraron sus restos a aproximadamente 50 metros de la cabaña. Estaba tapado con ramas y parte de su cráneo y su pecho había sido comidos.

El padre de Madryn era un conocedor del puma y decidió capturarlo. Sacrificó una oveja y la colocó envenenada en el lugar donde se encontraba el cuerpo del niño. Al día siguiente, encontraron una puma hembra muerta por efecto del veneno.

Al animal se le practicó una autopsia, encontrándose en su estómago restos del pelo rubio del niño.

Los restos del pequeño Madryn descansan n el cementerio de Trevelin.