La comunidad de Bariloche se encuentra consternada tras confirmarse el fallecimiento de un efectivo de la Policía Federal Argentina, quien permanecía internado luego de contraer hantavirus. El hombre, que prestaba servicios en la delegación local de la fuerza de seguridad, murió tras un cuadro clínico grave que evolucionó de forma desfavorable en apenas 48 horas.

Según se informó oficialmente, el paciente —de 39 años— había ingresado el último fin de semana al Hospital Zonal de Bariloche con síntomas compatibles con un cuadro gripal severo, como fiebre alta y malestar general. Debido a sus antecedentes recientes de tareas en zonas boscosas, consideradas áreas de riesgo epidemiológico, los profesionales de la salud activaron los protocolos para enfermedades zoonóticas y ordenaron la realización de un estudio PCR, que posteriormente confirmó la presencia del virus.

A partir de allí, el paciente fue ingresado a la sala de Terapia Intensiva y los esfuerzos médicos fueron infructuosos para detener el desmejoramiento del cuadro. El deceso se produjo durante la madrugada de este martes.

Tras la confirmación del diagnóstico, se dispuso la aplicación del protocolo sanitario correspondiente y el aislamiento preventivo de siete personas que mantuvieron contacto estrecho con el efectivo: dos familiares y cinco compañeros de trabajo. Hasta el momento, todas estas personas se encuentran bajo seguimiento médico y no presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

En paralelo, el área de Epidemiología inició una investigación para reconstruir los movimientos del agente durante los días previos al inicio de los síntomas, con el objetivo de determinar el posible lugar de exposición al virus e identificar el foco de contagio, así como evaluar eventuales riesgos sanitarios adicionales en la región.

El efectivo desarrollaba tareas operativas en una zona donde la presencia de roedores transmisores de hantavirus representa un riesgo sanitario conocido, especialmente en áreas rurales y periurbanas de la región andina patagónica.

El caso generó profunda consternación entre sus compañeros y desde la institución destacaron su compromiso del oficial con las tareas territoriales en una zona donde los desplazamientos operativos suelen realizarse en áreas boscosas y rurales.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una zoonosis viral provocada por virus ARN de la familia Bunyaviridae. En la Patagonia argentina, el principal reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), un roedor presente en ambientes boscosos y rurales de la región cordillerana.

La transmisión hacia los humanos se produce principalmente por la inhalación de partículas virales suspendidas en el aire. Estas partículas provienen de secreciones del roedor —orina, saliva y excrementos— que, al secarse en ambientes cerrados, pueden quedar mezcladas con el polvo.

Al ingresar a esos espacios y remover el aire contaminado, las personas pueden inhalar las micropartículas infectadas. También existen registros de contagio por contacto directo con el animal y, en algunas cepas como el virus Andes, por transmisión interhumana en etapas iniciales de la enfermedad.

Síntomas y evolución clínica de la enfermedad

Uno de los mayores desafíos del hantavirus es su sintomatología inicial inespecífica. Los primeros signos suelen confundirse con enfermedades respiratorias comunes.

Manifestaciones iniciales:

Fiebre superior a 38°C

Dolor muscular intenso

Cefalea

Náuseas y vómitos

Malestar general

Tras esta fase, el virus puede avanzar hacia una etapa crítica conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que provoca insuficiencia respiratoria aguda. En este punto, los pulmones pueden llenarse de líquido y el sistema cardiovascular se ve seriamente comprometido.

Los especialistas remarcan que no existe un tratamiento antiviral específico, por lo que el abordaje médico se centra en terapia de soporte vital en unidades de cuidados intensivos. La detección temprana resulta clave para mejorar el pronóstico del paciente.

Alertas sanitarias y prevención en la Patagonia

A partir de este hecho, las autoridades sanitarias de la provincia de Río Negro y del municipio de Bariloche reforzaron las recomendaciones preventivas para residentes y turistas que visitan la zona de lagos y bosques.

Ventilación de espacios cerrados: Antes de ingresar a viviendas o galpones que estuvieron cerrados por tiempo prolongado, se recomienda abrir puertas y ventanas y esperar al menos 30 minutos.

Limpieza húmeda obligatoria: Nunca barrer en seco lugares donde puedan haber roedores. Se aconseja rociar el suelo con una solución de agua y lavandina al 10% antes de limpiar.

Acampe seguro: Utilizar carpas con cierres herméticos y evitar dormir directamente sobre el suelo en áreas boscosas.

Control de residuos: Mantener la basura en recipientes con tapa para no atraer roedores hacia las viviendas.

Recomendaciones ante síntomas compatibles

Las autoridades sanitarias insisten en que cualquier persona que haya realizado tareas de limpieza en áreas rurales, o que haya realizado actividades recreativas en zonas de montaña, debe consultar de forma inmediata al centro de salud más cercano si presenta síntomas compatibles.

La detección temprana sigue siendo la principal herramienta para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad viral que continúa representando un desafío sanitario en la región patagónica.