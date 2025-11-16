Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, en la provincia de Santa Cruz habrá un corte total de rutas debido al alerta naranja por vientos fuertes, según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La prohibición rige desde las 00:00 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso. La medida abarca todas las rutas y caminos provinciales, y es para todo tipo de vehículos, ante el riesgo extremo generado por ráfagas que podrían superar ampliamente los 120 km/h en diversas localidades.

Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad, evitar traslados y postergar cualquier viaje.

Suspensión de actividades en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para toda la provincia, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas preventivas.

El sábado, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con 48 horas de anticipación para coordinar acciones frente al temporal.

De la reunión participaron Gendarmería, Prefectura, Ejército, Bomberos, Policía, Vialidad Provincial, Salud, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Transporte y Radioclub, con el objetivo de planificar respuestas unificadas ante el fenómeno.

Entre ellas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas y en todos los turnos.

El Ministerio de Salud y Ambiente informó la suspensión de todos los turnos programados en hospitales y centros de salud durante el alerta.

Las guardias se reforzarán para atender urgencias, y se recomienda acudir directamente a los hospitales solo en caso necesario.

Localidades más afectadas por el temporal

Según las proyecciones del SMN, algunas zonas enfrentarán ráfagas especialmente intensas:

El Calafate y Las Heras: más de 132 km/h

más de Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Puerto San Julián: vientos fuertes sostenidos

vientos fuertes sostenidos Río Gallegos: ráfagas cercanas a 124 km/h

Recomendaciones a la población

No circular por rutas durante la vigencia del corte.

Permanecer en los domicilios y evitar la exposición al viento.

Asegurar objetos sueltos en viviendas.

Seguir únicamente información oficial.

Números de emergencia habilitados

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso guardias para asistencia:

2966 31-5669

2966 41-1695

2966 22-2693

2966 62-6758

Leé más notas de La Opinión Austral