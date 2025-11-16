Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este lunes, en la provincia de Santa Cruz habrá un corte total de rutas debido al alerta naranja por vientos fuertes, según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
La prohibición rige desde las 00:00 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso. La medida abarca todas las rutas y caminos provinciales, y es para todo tipo de vehículos, ante el riesgo extremo generado por ráfagas que podrían superar ampliamente los 120 km/h en diversas localidades.
Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad, evitar traslados y postergar cualquier viaje.
Suspensión de actividades en toda la provincia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para toda la provincia, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas preventivas.
El sábado, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con 48 horas de anticipación para coordinar acciones frente al temporal.
De la reunión participaron Gendarmería, Prefectura, Ejército, Bomberos, Policía, Vialidad Provincial, Salud, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Transporte y Radioclub, con el objetivo de planificar respuestas unificadas ante el fenómeno.
Entre ellas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas y en todos los turnos.
El Ministerio de Salud y Ambiente informó la suspensión de todos los turnos programados en hospitales y centros de salud durante el alerta.
Las guardias se reforzarán para atender urgencias, y se recomienda acudir directamente a los hospitales solo en caso necesario.
Localidades más afectadas por el temporal
Según las proyecciones del SMN, algunas zonas enfrentarán ráfagas especialmente intensas:
- El Calafate y Las Heras: más de 132 km/h
- Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Puerto San Julián: vientos fuertes sostenidos
- Río Gallegos: ráfagas cercanas a 124 km/h
Recomendaciones a la población
- No circular por rutas durante la vigencia del corte.
- Permanecer en los domicilios y evitar la exposición al viento.
- Asegurar objetos sueltos en viviendas.
- Seguir únicamente información oficial.
Números de emergencia habilitados
El Ministerio de Desarrollo Social dispuso guardias para asistencia:
- 2966 31-5669
- 2966 41-1695
- 2966 22-2693
- 2966 62-6758
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario