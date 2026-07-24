La última semana de julio estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en Santa Cruz, con temperaturas que permanecerán por debajo de los valores habituales para la época y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 1°C en gran parte del territorio provincial, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

El escenario de frío extremo, combinado con las nevadas registradas durante los últimos días y la persistencia de hielo sobre calles y rutas, fue uno de los principales factores que llevaron al Consejo Provincial de Educación (CPE) a suspender el reinicio de las clases presenciales previsto tras el receso invernal.

La medida alcanza a todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada de la provincia, en todos los niveles y modalidades, durante los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026.

Temperaturas bajo cero durante toda la semana

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la semana comenzará con temperaturas mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarán los 1°C.

Para el lunes 27 de julio se espera una temperatura máxima de 1°C y una mínima de -3°C. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones, aunque las bajas temperaturas favorecerán la presencia de escarcha y hielo en distintos sectores.

El martes 28 mantendrá características similares. La máxima volverá a ubicarse en 1°C y la mínima descenderá nuevamente hasta los -3°C. El cielo permanecerá con nubosidad variable y se prevé un incremento en la intensidad del viento.

El clima en Río Gallegos continuará con temperaturas mínimas. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

El miércoles 29 continuará el frío intenso, con una máxima estimada en 0°C y una mínima de -2°C. Si bien no se esperan precipitaciones significativas, las condiciones seguirán siendo adversas debido a la persistencia de temperaturas bajo cero.

Para el jueves 30 de julio se observa una leve mejora térmica. La temperatura máxima alcanzará 1°C y la mínima rondará los -1°C, aunque el viento cobrará protagonismo con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El viento será otro factor determinante

Además de las bajas temperaturas, el pronóstico indica la presencia de viento durante gran parte de la semana.

Mientras que el lunes se esperan velocidades moderadas, entre 7 y 12 kilómetros por hora, el martes y miércoles podrían registrarse vientos de entre 23 y 41 kilómetros por hora.

La situación será más marcada el jueves, cuando las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 kilómetros por hora, incrementando la sensación térmica y complicando aún más las condiciones de circulación en distintas localidades santacruceñas.

La combinación de viento, nieve acumulada y temperaturas extremas genera un escenario especialmente complejo para quienes deben trasladarse diariamente por rutas, caminos y sectores urbanos.

El pronóstico que motivó la suspensión de clases

La decisión del Consejo Provincial de Educación se produjo tras analizar un informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, que advirtió sobre la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas durante el inicio de la semana.

A partir de esa evaluación, las autoridades resolvieron suspender las clases presenciales en toda la provincia como medida preventiva para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

La acumulación de nieve y la formación de hielo sobre calles y veredas complican la circulación en distintas localidades de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

La preocupación principal está relacionada con los riesgos que generan la acumulación de nieve, la formación de hielo sobre calzadas y veredas y las dificultades para la circulación en numerosas localidades de Santa Cruz.

Durante los últimos días se registraron complicaciones en rutas provinciales y nacionales, además de inconvenientes en algunos servicios producto de las intensas nevadas y las temperaturas extremas que afectan a la Patagonia.

Cómo será la actividad educativa durante la suspensión

Aunque los alumnos no asistirán a las escuelas durante las tres jornadas establecidas por la resolución provincial, la actividad institucional continuará.

El Consejo Provincial de Educación confirmó que el personal docente desarrollará sus tareas bajo modalidad virtual, garantizando la continuidad del trabajo pedagógico y administrativo en todos los niveles educativos.

Asimismo, las autoridades prevén aprovechar estos días para fortalecer las instancias de trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes, además de avanzar en acciones vinculadas a la planificación y organización institucional.

Cuándo podrían volver las clases presenciales

Por el momento, la suspensión de actividades presenciales se extenderá hasta el miércoles 29 de julio inclusive.

La evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días será determinante para definir si el regreso a las aulas puede concretarse el jueves 30 de julio o si será necesario adoptar nuevas medidas preventivas.

Mientras tanto, el pronóstico mantiene vigente un escenario de frío extremo en Santa Cruz, con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y condiciones que continúan generando preocupación en toda la provincia.