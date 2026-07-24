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El reinicio de clases después del receso invernal deberá esperar. El Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió suspender el regreso a las aulas previsto para el lunes 27 de julio en toda la provincia de Santa Cruz, como consecuencia de la intensa ola de frío, las nevadas y el mal tiempo que afectan a gran parte del territorio provincial.

La decisión comprende los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026 y alcanza a todas las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo santacruceño.

Niños asistiendo a clases en invierno. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

De esta manera, los estudiantes no tendrán actividad presencial durante esas tres jornadas, mientras que el personal docente continuará desarrollando sus tareas de forma virtual.

La medida se conoce luego de varios días marcados por fuertes nevadas, temperaturas bajo cero y complicaciones en distintas localidades de Santa Cruz, donde incluso se registraron inconvenientes en la circulación por rutas y problemas en algunos servicios debido a las condiciones climáticas.

Días atrás la provincia de Tierra del Fuego tomó una medida similar por el frío extremo que se registra en la Patagonia.

Suspendieron el reinicio de clases por recomendación de Protección Civil

Desde el Consejo Provincial de Educación informaron que la resolución fue adoptada luego de analizar el informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, organismo que advirtió sobre la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas para el inicio de la próxima semana.

En un comunicado oficial, el organismo educativo explicó:

“El Consejo Provincial de Educación informó la suspensión de las clases presenciales en todas las instituciones educativas de Santa Cruz los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.”

Asimismo, precisó que la determinación fue tomada con un objetivo prioritario:

“La decisión fue adoptada a partir del informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias.”

La suspensión busca evitar riesgos asociados a las bajas temperaturas, la acumulación de nieve, el hielo sobre calzadas y veredas, y las dificultades para el traslado diario de miles de estudiantes y trabajadores de la educación.

Cómo será la actividad docente durante los tres días sin clases

Si bien las escuelas permanecerán cerradas para los alumnos, el calendario institucional no quedará completamente interrumpido.

El Consejo Provincial de Educación confirmó que durante las tres jornadas la actividad docente continuará bajo modalidad virtual.

Según detalló el organismo:

“Durante las tres jornadas en las que permanecerán suspendidas las clases para los alumnos, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.”

De esta manera, los equipos de conducción y el personal educativo continuarán desarrollando actividades institucionales y de planificación, aunque sin asistencia presencial de estudiantes.

Fortalecerán el trabajo entre directivos, supervisores y docentes

El organismo educativo también informó que la suspensión será aprovechada para avanzar en distintas instancias de organización institucional.

En ese sentido indicó:

“Se fortalecerán las instancias de trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes.”

Además, explicó que la modalidad virtual permitirá continuar con distintas acciones pedagógicas:

“La modalidad virtual también permitirá avanzar en acciones destinadas a consolidar las propuestas pedagógicas de cada institución, en consonancia con las políticas públicas que impulsa el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la calidad educativa en Santa Cruz.”

Desde el CPE remarcaron que la continuidad del trabajo docente permitirá mantener el funcionamiento institucional mientras las condiciones climáticas impiden el desarrollo normal de las clases presenciales.

El frío y la nieve obligan a modificar el calendario escolar en Santa Cruz

La decisión responde al escenario meteorológico que atraviesa la provincia durante los últimos días, con intensas nevadas en numerosas localidades, temperaturas extremadamente bajas y pronósticos que anticipan la continuidad del temporal durante el inicio de la próxima semana.

En distintas ciudades santacruceñas ya se registraron acumulaciones importantes de nieve, formación de hielo en calles y rutas, además de complicaciones para el tránsito y la prestación de algunos servicios esenciales.

Frente a ese panorama, el Gobierno Provincial optó por priorizar la seguridad de toda la comunidad educativa antes que el reinicio de las actividades presenciales.

La prioridad será resguardar a toda la comunidad educativa

Desde el Consejo Provincial de Educación insistieron en que la suspensión tiene un carácter exclusivamente preventivo y responde a las recomendaciones de los organismos encargados del monitoreo de la emergencia climática.

En el comunicado oficial señalaron que:

“La medida responde exclusivamente a criterios preventivos frente al pronóstico meteorológico vigente y busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa, asegurando al mismo tiempo el fortalecimiento de las propuestas educativas institucionales en el marco de los lineamientos provinciales.”

Por el momento, las clases presenciales permanecerán suspendidas hasta el miércoles 29 de julio inclusive. En función de la evolución de las condiciones climáticas, las autoridades provinciales evaluarán si el regreso a las aulas podrá concretarse el jueves 30 de julio o si será necesario adoptar nuevas medidas.

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