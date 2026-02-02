Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz ya tiene definido el calendario que ordenará el ciclo lectivo 2026 en todos los niveles y modalidades. Este lunes, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, recordó que este jueves comienzan las clases en El Chaltén.

La información cobra especial relevancia en el marco del inicio del período especial y de los trabajos de acondicionamiento que el Gobierno provincial desarrolla durante el verano en los edificios escolares.

El Chaltén inicia el ciclo lectivo este jueves 5 de febrero

Durante una rueda de prensa, Iris Rasgido recordó que este jueves 5 de febrero comienzan las clases en El Chaltén, en el marco del período especial. La funcionaria destacó la importancia de este inicio anticipado y lo vinculó con el trabajo que el CPE desarrolla en materia de infraestructura escolar.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“En Santa Cruz transitamos desde hace dos años el plan provincial de recuperación histórica de las escuelas, ahora focalizado en el plan de verano que se desarrolla en todas las localidades”, expresó la presidenta del CPE.

En enero de este año el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), realizó en la localidad de El Chaltén el acto de apertura de ofertas correspondiente a la construcción del anexo y la puesta en valor del Colegio Secundario N° 28, una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

Se presentaron tres ofertas por parte de las firmas CIAPECO S.A., EDECO S.A. y Consultora Better S.R.L. La obra del SUM del establecimiento educativo se encuentra paralizada desde el año 2017, período en el que solo se avanzó con la ejecución de la estructura. Desde entonces, la comunidad educativa de El Chaltén convivió con una obra inconclusa, en una localidad que contaba con un solo gimnasio, lo que vuelve a esta infraestructura especialmente importante no solo para la escuela, sino para toda la comunidad.

Calendario escolar aprobado por unanimidad

En la Sesión Nº 804, el Consejo Provincial de Educación aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que organiza la planificación pedagógica y administrativa de todas las instituciones educativas de Santa Cruz. Si bien el documento atraviesa una etapa final de corrección, desde el organismo anticiparon que la publicación oficial se concretará en las próximas horas.

Desde el CPE señalaron que la planificación se sostiene sobre un abordaje integral con perspectiva de género, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y brindar previsibilidad institucional a las comunidades escolares.

Inicio de clases en Santa Cruz: fechas confirmadas

Según confirmó La Opinión Austral, el inicio oficial del ciclo lectivo 2026 para los niveles primario y secundario será el miércoles 25 de febrero. Esta fecha corresponde al período común y permitirá que los equipos docentes y directivos cuenten con tiempo previo para la organización institucional, la planificación curricular y el desarrollo de las actividades pedagógicas.

En paralelo, el período especial ya tiene fechas en marcha en algunas localidades de la provincia.

Cuándo vuelven los docentes y los equipos de gestión

El calendario establece con claridad las fechas de regreso a los lugares de trabajo, diferenciadas por período:

Período especial

Equipos de Gestión y Supervisores Pedagógicos: 19 de enero

Personal docente: 21 de enero

Inicio del ciclo lectivo: 5 de febrero

Receso invernal: del 1 al 31 de julio

Último día de afectación: 18 de diciembre

Período común

Equipos de Gestión: 5 de febrero

Personal docente: 9 de febrero

Inicio del ciclo lectivo: 25 de febrero

Receso invernal: del 13 al 24 de julio

Último día de afectación: 18 de diciembre

Obras y mantenimiento escolar durante el verano

Rasgido remarcó que durante el receso de verano el CPE trabaja en todas las localidades de la provincia, a través de convenios con municipios y comisiones de fomento, además de tareas realizadas por personal del propio Consejo y por empresas que ganaron procesos licitatorios.

“Avanzamos fuertemente para generar cada día mejores condiciones en los edificios escolares”, afirmó la titular del organismo, al hacer referencia al impacto del plan de verano en la infraestructura educativa.