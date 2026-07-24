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El Gobierno de Santa Cruz resolvió este viernes, suspender durante tres días el reinicio de las clases presenciales previsto tras el receso invernal debido a las condiciones climáticas extremas que afectan a gran parte de la provincia. La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes, auxiliares y familias ante las bajas temperaturas y las dificultades que genera la ola polar.

Así lo explicó la secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación (CPE), Daniela Franchini, en diálogo con LU12 AM680 Rio Gallegos, donde brindó detalles sobre el trabajo realizado entre distintas áreas del Estado para evaluar el escenario climático antes de tomar la decisión.

Análisis

Franchini indicó que durante toda la semana el Consejo Provincial de Educación mantuvo una comunicación permanente con la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes para seguir de cerca la evolución de los pronósticos.

“Durante toda esta semana el Consejo Provincial de Educación estuvo trabajando de manera conjunta, en comunicación permanente, con la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, evaluando cuál era la continuidad respecto de las condiciones climáticas”, explicó.

La funcionaria detalló que la decisión se tomó una vez que las autoridades educativas recibieron la confirmación de los pronósticos para los días posteriores al receso invernal.

“Se tomó la decisión desde la Gobernación con el objetivo principal de resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y auxiliares”, señaló.

Además, remarcó que muchas familias santacruceñas atraviesan situaciones complejas producto de las temperaturas extremas y que el contexto obligó a priorizar el cuidado de toda la comunidad educativa.

El traslado: una de las principales preocupaciones

Uno de los aspectos centrales que se analizaron antes de definir la suspensión fue la movilidad de estudiantes y trabajadores de la educación.

Franchini explicó que si bien los establecimientos educativos continúan siendo atendidos y preparados para el regreso a las aulas, las condiciones de circulación representan un riesgo importante en distintas localidades de la provincia.

“Nunca se dejó de trabajar para seguir fortaleciendo las condiciones para recibir a nuestros alumnos”, aseguró.

Calles escarchadas en Rio Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

La secretaria señaló que, al igual que ocurre en las viviendas particulares, las escuelas pueden verse afectadas por las bajas temperaturas, pero destacó que las tareas de mantenimiento continúan desarrollándose de manera constante.

Sin embargo, remarcó que el principal motivo de preocupación está relacionado con los traslados diarios.

“Entendiendo que todas las familias no tienen la posibilidad de traslado en vehículo, y que tienen que usar el transporte público, hoy las condiciones están muy difíciles”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos evitar accidentes, se quiere cuidar a las familias, resguardar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes”.

Las bajas temperaturas también afectan a los hogares

Durante la entrevista también se abordó la situación que atraviesan muchas familias debido al impacto del frío extremo en los servicios básicos.

La funcionaria reconoció que en distintas localidades de Santa Cruz se registran inconvenientes relacionados con el congelamiento de cañerías y otras complicaciones derivadas de las temperaturas bajo cero.

Estalactitas de hielo en diferentes objetos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desde el Consejo Provincial de Educación consideraron que el contexto actual requiere minimizar los desplazamientos y permitir que niños, adolescentes y adultos permanezcan resguardados en sus hogares durante los días más críticos de la ola polar.

Los docentes trabajarán de manera virtual

La suspensión alcanza exclusivamente a los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas, quienes no deberán concurrir a los establecimientos durante los tres días establecidos por la medida.

“La idea es que se queden resguardados en sus hogares, que nos cuidemos, que cuidemos a los niños, que cuidemos a los adultos”, expresó Franchini.

En paralelo, los docentes retomarán sus tareas laborales mediante la modalidad virtual para garantizar la continuidad pedagógica.

Según explicó la secretaria de Gestión Educativa, ya se trabaja junto a directores provinciales, supervisores y equipos de conducción de las instituciones para coordinar las actividades que se desarrollarán durante este período.

“Particularmente el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica en todos los niveles y modalidades”, indicó.

Asimismo, detalló que se elaboraron lineamientos específicos para organizar una agenda de trabajo virtual entre docentes, directivos y supervisores pedagógicos.

Cuándo podrían volver las clases presenciales en Santa Cruz

La suspensión dispuesta por el Gobierno provincial alcanza los primeros tres días previstos para el regreso a clases luego del receso invernal.

De mantenerse las condiciones previstas y una vez superado el período de temperaturas extremas, los estudiantes podrían retomar las actividades presenciales el próximo jueves.

Mientras tanto, las autoridades provinciales continuarán monitoreando la situación climática y el estado de los servicios en cada localidad para garantizar un regreso seguro a las aulas en todo el territorio santacruceño.