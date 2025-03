Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

A fines de septiembre de 1990 en Río Gallegos hubo un autoacuartelamiento de la policía provincial y fue noticia nacional. También pedían que renuncie Carlos Maria Lafitte, interventor de SPSE. Lo acusaban de la crisis energética que atravesaba la ciudad Capital. El presidente Carlos Menem anunció que reducirá la deuda externa en un 50%, y a su vez Margaret Thatcher lo felicitaba por haber mandado tropas a la Guerra del Golfo. Además, Menem ratificaba “una política económica irreversible” y que ya estaban a la firma los decretos para privatizar Obras Sanitarias, Gas del Estado, Segba, algunos ramales ferroviarios y subterráneos. “Quienes más se van a beneficiar, serán los empleados del Estado”, reveló. Largas colas para pagar las abultadas facturas en Entel y se venía Telefónica para hacerse cargo. El dólar estaba a 5.670 australes, mientras el Coco Basile llegaba como DT a la Selección Argentina.

Con todo ese contexto, local y nacional, Adepa se trasladó a Santa Cruz para celebrar su 28 Asamblea General Ordinaria. Fue histórica e inolvidable.

Reproducimos tal como se publicaron en el diario las diversas notas con la cobertura exclusiva por la visita de los referentes de los medios del país. En Río Gallegos, desde la llegada al Aeropuerto, luego el encuentro en las oficinas del diario y el recorrido por el Radio Jardín de LU 12 AM 680. En El Calafate, la reunión en el Hotel Los Alamos y luego la visita al Ventisquero. Las fotos, los detalles y el discurso del Director Propietario Alberto Raúl Segovia.

AUTORIDADES DE ADEPA CON SEGOVIA

En la nota gráfica se puede observar de izquierda a derecha al Director Propietario de La Opinión Austral, Don Alberto Raúl Segovia, Fernando Maqueda, el Presidente de la Adepa, Don Luis Etchevehere y al Secretario General de la Entidad, Alberto Rocha, en las deliberaciones de la XXVIII Asamblea Anual de Adepa.

GUILLERMO IGNACIO EN LA OPINIÓN AUSTRAL

Deliberó ayer en nuestra ciudad el Consejo Ejecutivo de Adepa. Lo hizo en la Sala de Directores de nuestra casa. En la nota gráfica, de izquierda a derecha, Guillermo Ignacio, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Dr. Luis F. Etchevehere, Presidente de ADEPA; Alberto Raúl Segovia, Director Propietario de La Opinión Austral, organización anfitriona de la Asamblea y Alberto Rocha, Secretario de Adepa.

Adepa y autoridades provinciales en el “Radio Jardin de LU 12”

El Gobernador de la Provincia, doctor José Ramón Granero, el Intendente Municipal de nuestra ciudad, doctor Néstor Carlos Kirchner, el Canciller del Obispado, Monseñor Eugenio Rosso, así como otras personalidades del Gobierno Provincial, asisten esta tarde a la recepción ofrecida por nuestro Director General, Sr. Alberto Raúl Segovia, a los empresarios periodísticos que nos visitan, la que se lleva a cabo en las instalaciones del Radio Jardín de LU 12 Radio Río Gallegos ubicada en la Ruta Nacional 3.

Los altos funcionarios del Gobierno Provincial y Municipal, así como autoridades religiosas de nuestra ciudad, participan de esta manera del inicio de las deliberaciones de la Asamblea Anual de la Adepa, cuyas deliberaciones continuarán luego en la localidad de El Calafate, hasta donde los empresarios periodísticos de todo el país, se trasladarán en horas de esta tarde.

EL ANFITRIÓN CON EL PRESIDENTE DE ADEPA

El Director Propietario de La Opinión Austral, don Alberto Raúl Segovia se confunde en un abrazo con el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, doctor Luis Etchevehere, a poco de su arribo a nuestra ciudad, del dirigente de adepa, con motivo de la realización de la reunión anual de la entidad

SEGOVIA, GRANERO Y ETCHEVEHERE

El gobernador de la provincia doctor José Ramön Granero saluda a la delegación de Adepa en la persona del presidente de la entidad doctor Luis Etchevehere, observa la escena el Director Propietario de La Opinión Austral, señor Alberto Raúl Segovia y otros empresarios periodísticos reunidos en el Radio Jardin de LU 12.

EL APOYO A ADEPA DEL INTENDENTE NÉSTOR KIRCHNER

El jueves 27 de septiembre de 1990 el Intendente de nuestra capital, Dr. Néstor Carlos Kirchner, saluda al Presidente de Adepa, Dr. Luis Etchevehere, durante un momento de la recepción ofrecida por La Opinión Austral a la delegación visitante. En el centro la Sra. Elvira Calle de Antequeda. El jefe comunal declaró de “interés municipal” la XXVIII Asamblea Anual de ADEPA.

EL VICARIO CON SEGOVIA

El Vicario Canciller de la Diócesis, R.P. Eugenio Rosso, saluda en representación del Obispo Monseñor Miguel Angel Alemán, al Director Propietario de nuestro diario señor Alberto Raúl Segovia en la recepción ofrecida a los delegados de Adepa. Observa la escena el titular del Consejo Ejecutivo de la entidad, Dr. Luis F. Etchevehere.

Así fue la crónica de La Opinión Austral de la Asamblea de Adepa en El Calafate

EL CALAFATE (Enviado Especial). En el marco de las bellezas naturales que rodean la localidad turística de El Calafate, sesiona la XXVIII Asamblea Anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Casi un centenar de delegados, representantes de las principales publicaciones argentinas, participan del cónclave que comenzó el pasado miércoles con una reunión del Consejo Directivo en Rīo Gallegos y continuó durante toda la jornada de ayer en el ámbito del

Adepa en el Hotel Los Alamos de esta ciudad. Entre los asuntos tratados figura la aprobación de la memoria y balance de la entidad, como así también y en forma sobresaliente el análisis de los informes referente a la vigencia de la libertad de prensa en nuestro país, para lo cual se habrán de tener en cuenta los distintos casos que fueran presentados por los asambleístas, en su condición de Directores Nacionales de la prensa Argentina. Paralelamente a la reunión, mantienen reuniones de trabajo las distintas comisiones quienes llevarán sus conclusiones a la Asamblea y, por último surgirán las conclusiones que, además de tomar estado público a través de documentos que se publicarán simultáneamente en todo el país, también serán elevadas a las máximas autoridades nacionales.

Las tareas previstas para hoy y mañana

La jornada de trabajo para los delegados de Adepa comenzó esta mañana poco después de las 9 horas. En la oportunidad se siguió considerar los temas que hicieron a la órden del día comenzada en el día de ayer y se dieron vista a la comisiones de distintas ponencias para su estudio:

La segunda ronda de conversaciones en El Calafate, culminará esta tarde con el acto eleccionario donde los asambleístas tendrán que elegir las nuevas autoridades de la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas, ya que sus principales miembros finiquitan su mandato. Luego de que la Asamblea proclame las nuevas autoridades, se realizará la sesión de clausura y se dará a conocer un documento elaborado en El Calafate para todo el país.

Cena de clausura de la Asamblea

Esta noche, a partir de las 22 horas, se realizará la reunión social de clausura de la XXVIII Asamblea Anual de ADEPA. En la oportunidad, la entidad anfitriona, nuestro diario La Opinión Austral, por intermedio de su Director Propietario, Alberto Raúl Segovia, ofrecerá una cena de despedida a todos los delegados participantes de las deliberaciones. La recepción se realizará en los salones del Hotel Los Álamos de El Calafate, y en la oportunidad está previsto que harán uso de la palabra, el oferente del agasajo, señor Alberto Raúl Segovia y el Presidente de Adepa, Luis Etchevehere.

Otro de los actos programados para esta noche, es la entrega por parte de representantes de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la Provincia de Buenos Aires, de reconocimientos a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y al diario La Opinión Austral.

Mañana sábado, en horas de la mañana, gran parte de la delegación interviniente en esta importante reunión de las empresas periodísticas del país, tiene previsto realizar una excursión a la zona del Glaciar Perito Moreno, en la oportunidad el Gobierno provincial ofrecerá un almuerzo a los directivos periodísticos.

HABLA SEGOVIA, TODOS ESCUCHAN

El Director Propietario de nuestro diario y LU12 Radio Río Gallegos, Alberto Raúl Segovia, hace uso de la palabra en la cena de clausura de la XXVIII Asamblea Anual de Adepa. A su derecha, el licenciado Luis Macaya, vicegobernador de Buenos Aires, y a su izquierda, Luis Etchevehere.

El discurso de Alberto Raúl Segovia

El cónclave de los empresarios periodísticos reunidos en El Calafate cerró con una recepción ofrecida por el Director Propietario de La Opinión Austral, Alberto Raúl Segovia, oportunidad en que pronunció un discurso, cuyos principales párrafos transcribimos a continuación.

Dijo el señor Alberto Raúl Segovia: “Señores directores del periodismo nacional: En primer lugar quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la presencia de todos ustedes, lo que ha permitido reencontrarme con muy buenos amigos, aquí, en mi provincia natal, terruño que es motivo de orgullo para mi persona”.

“Con muchos amigos aquí presentes -añadió- he tenido la satisfacción de compartir, desde su mismo inicio, hace casi 30 años, las inquietudes y postulados de ADEPA, partiendo del indeleble código de ética de la SIP basado en el pensamiento de Gaínza Paz, pasando por las declaraciones de principios que marcaron una línea de conducta y una irrenunciable lucha por la libre expresión que desde el mismo momento de la fundación de ADEPA, he compartido en forma permanente y sin desviarme de esos postulados, esforzándome por reflejar su continuidad en mi diario”.

“Ustedes tienen la suficiente experiencia -enfatizó- y saben que editar un diario en Provincia, y sobre todo como Santa Cruz, alejada de los centros de decisión no es tarea sencilla, no obstante los obstáculos, creo que he sido fiel a la primera nota editorial, donde fijé los principios de libertad e independencia que habrían de guiar mi publicación”.

Finalmente el señor Segovia manifestó: “Señoras y señores, están en mi tierra, en Santa Cruz, la Provincia del nombre afortunado, la que alguna vez un periodista de mi diario consideró como tierra para hombres de coraje. Sepan disimular mi apasionamiento al hablar de ella, pero es la única forma en que puedo referirme sobre algo que quiero profundamente, mi lugar natal. Espero que estén disfrutando su estadía en ella y no dudo que en cada instante que todavía les queda hasta retornar a sus lugares de origen, descubran nuevas sensaciones de placer que los motive para, en un futuro no lejano, volver a compartir encuentros con amigos, sabiendo que aunque lejana, están en su casa, están en mi tierra que es la de ustedes. Están en Santa Cruz, que también es Argentina”.

LUIS ETCHEVEHERE Y OSCAR GOMEZ

El Presidente de Adepa, Luis Etchevehere, es saludado por el Presidente del Concejo Deliberante, a cargo del Ejecutivo Municipal de El Calafate, Oscar Gómez, tras el discurso de bienvenida que pronunciara.

EL RECONOCIMIENTO DE BUENOS AIRES A LA OPINIÓN AUSTRAL

Texto de la plaqueta entregada por el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Licenciado Luis Macaya al Director de La Opinión Austral: “Señor Alberto Raúl Segovia por su esforzada labor ante los confines de la Patria Grande. Senador Manuel de Arma, Vicepresidente Comisión de Medios de Comunicación Social del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Licenciado Luis Macaya, Presidente del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, septiembre de 1990″.

LA REUNIÓN Y FOTO FINAL

Tras culminar las deliberaciones de la Asamblea de Adepa en El Calafate, podemos observar en la fotografía al reelecto presidente de la entidad, Dr. Luis Etchevehere, la señora esposa del Vicegobernador de Buenos Aires, al Lic. Luis Maria Macaya y al Director Propietario de La Opinión Austral, don Alberto Raúl Segovia, dialogando sobre temas de la actualidad nacional.

Cena y recreación

En la edición del lunes 1º de octubre de 1990 La Opinión Austral publicó en la página 10 la cobertura de la cena y lo que fue al día siguiente, cuando los invitados fueron al Ventisquero. La nota fue titulada Ecos gráficos de la Asamblea Anual de Adepa.

UN CIERRE A TODA ORQUESTA

La nota gráfica muestra un momento de la cena de clausura de la XXVIII Asamblea Anual de Adepa ofrecida en el Hotel Los Alamos de la localidad de El Calafate en la noche del viernes último. Una orquesta amenizó el encuentro.

ESCRIBANO Y SU FAMILIA

El prestigioso periodista y miembro de la Dirección del diario La Nación de la Capital Federal, Claudio Escribano, participó de las deliberaciones de la asamblea de la Adepa. Viajó acompañado por su esposa, la señora Rita Viglierchio y sus hijos Maria Rita, Maria Victoria, Maria Cecilia e Ignacio. En la foto, el señor Escribano, su esposa y dos de sus hijas, admirando la imponencia del Ventisquero Perito Moreno.

ETCHEVEHERE Y SEÑORA

El doctor Luis Etchevehere y su señora esposa, fotografiados en proximidades del ventisquero Perito Moreno, tras la finalización de la Asamblea de Adepa.

GUILLERMO IGNACIO Y SEÑORA

El señor Guillermo Ignacio, miembro del Consejo Directivo de Adepa, junto con su esposa fotografiados teniendo como fondo una parte del Perito Moreno

SÁENZ VALIENTE Y SEÑORA

El señor Ricardo Sáenz Valiente y su señora esposa posando para nuestro reportero gráfico, teniendo a sus espaldas el imponente glaciar Perito Moreno.

JOSÉ MATILLA Y SEÑORA

El señor José Matilla y su esposa, participantes de la Asamblea Anual de Adepa, fotografiados teniendo como fondo al Glaciar Perito Moreno, durante la visita que realizaron al Ventisquero, tras finalizar el cónclave de los empresarios periodísticos.

La nómina de los empresarios periodísticos que estuvieron en 1990 en la Asamblea de Adepa en Río Gallegos y El Calafate

A 34 años de la reunión, La Opinión Austral rescata del archivo los nombres de los referentes de los medios que participaron de aquella histórica visita, que tuvo al diario fundado por Alberto Raúl Segovia, como anfitrión. Volver a publicar y leer hoy estos nombres es también un homenaje a quienes fueron y son protagonistas del periodismo argentino. Siempre en defensa de la libertad de expresión y de prensa, la premisa clave de Adepa.

Aquí están: Fernando Maqueda; Jorge Parma; Sebastián Mocorrea; Saturnino Herrero Mitjans; Néstor Luis Santos; José Claudio Escribano; Guillermo Ignacio; Roberto Campos; Tadas Lingys; Luis E. Luchía Puig; Miguel Gaita; Ricardo Sáenz Valiente; Roberto Romero; Julio Venini; Luis López Comendador; Néstor Cardozo Bachini; Miguel Angel Fernández; José Raúl Burdej; Annuar Jorge; Aldo Castiglioni; Alberto Rocha; Norberto Barbieri; Juan Carlos Surra; Fermín Garay; Humberto Pérez; Antonio Maciel; Jorge Washington Lagos; Florencio Aldrey Iglesias; Aníbal Ausejo; Elvira Calle De Antequeda; Hugo Soto; Alfredo Roncheti; José Matilla; Luis Etchevehere; Morris Morgenstern; Carlos Besanson; Emilio Grande; José Raúl Pollio; José María Ghisani; Aníbal Vigil; Carlos Luis Villaverde; Leandro López Alcaraz; Nélida Rajneri; Alejandro Massot; Manuel Villena; Daniel Zamit; Jorge Mabaied; Alberto Chiesa; Julio Barrionuevo; Rodolfo Etchegaray; Juan Angel Sagrera; Pedro Tesoriero; Antonio Luis de Casas; Luis Egidio Jacobi; Emilio López Sáez; Williams Heath; Jorge Permajer; Carlos Alberto Peralta; Edmundo César Yegros.