El Gobierno de Santa Cruz anunció cuándo pagará los sueldos en noviembre a los trabajadores estatales

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes en curso para los agentes de la Administración Pública Provincial.

“En cumplimiento de los plazos establecidos por ley, los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados el martes 4 de noviembre, mientras que los haberes correspondientes a los cargos superiores se depositarán el lunes 10 de noviembre”, comunicaron de manera oficial desde el Ejecutivo a cargo del gobernador Claudio Vidal.

Desde la cartera económica expresaron que el Gobierno Provincial garantiza la continuidad en el pago de los haberes a trabajadoras y trabajadores del Estado. El déficit de Santa Cruz

Santa Cruz cerró el segundo trimestre del año con un déficit financiero superior a los $16.000 millones. Fue una de las 10 que tuvo rojo presupuestario primario y financiero al 30 de junio, según información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

