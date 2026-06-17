El Gobierno de Santa Cruz confirmó la fecha de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio de 2026. Según informó la administración provincial, el depósito del aguinaldo para los trabajadores activos y pasivos del sector público provincial se realizará el próximo sábado 20 de junio.

El anuncio fue difundido por el Ejecutivo provincial y alcanza a los agentes de la administración pública santacruceña, tanto en actividad como jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema provincial.

La acreditación de la primera cuota del aguinaldo constituye uno de los pagos más esperados del calendario salarial, ya que representa un ingreso adicional para miles de familias de Santa Cruz durante el primer semestre del año.

Pago del aguinaldo para trabajadores activos y pasivos

De acuerdo con la información oficial brindada por el Gobierno de Santa Cruz, el pago del aguinaldo alcanzará a los trabajadores activos y pasivos del sector público provincial.

La fecha fijada para la acreditación es el 20 de junio, jornada en la que se depositará la primera cuota del SAC correspondiente al ejercicio 2026.

El anuncio fue realizado bajo la gestión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien además impulsó una medida complementaria vinculada al cobro de este ingreso.

Acuerdo con el Banco Santa Cruz para evitar descuentos automáticos

Días antes del anuncio de la fecha de pago, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura (MEFI) informó que, por instrucción del gobernador Claudio Vidal, se alcanzó un acuerdo con el Banco Santa Cruz S.A. para que no se apliquen descuentos automáticos sobre la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Según explicó la cartera económica provincial, la medida permitirá que los trabajadores perciban el aguinaldo sin afectaciones derivadas de débitos vinculados a préstamos u otros compromisos financieros con la entidad bancaria.

La decisión fue formalizada a través de una nota presentada por el Ministerio de Economía y se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Programa de Desendeudamiento Provincial.

Alcance de la medida

Desde el Gobierno provincial indicaron que el objetivo es que los agentes estatales puedan disponer de la totalidad de los fondos correspondientes al aguinaldo al momento de la acreditación.

En ese sentido, el Ministerio de Economía señaló que la medida busca brindar alivio financiero a los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz, permitiendo que el ingreso extraordinario llegue completo a cada beneficiario.

La cartera también sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de organización económica de los hogares santacruceños y otorgar mayor previsibilidad financiera.

El objetivo planteado por el Ministerio de Economía

En el comunicado difundido el pasado 14 de junio, desde el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura explicaron que el acuerdo con la entidad bancaria apunta a acompañar a las familias de la provincia en un contexto económico complejo.

“Nuestro objetivo es que los trabajadores puedan disponer plenamente de su aguinaldo y contar con mayores herramientas para organizar su economía familiar”, señalaron desde el organismo provincial.

Asimismo, indicaron que la decisión busca garantizar que los recursos correspondientes al SAC puedan ser utilizados íntegramente por los trabajadores para afrontar gastos familiares y personales.

Relación con el Programa de Desendeudamiento Provincial

La medida anunciada por el Ejecutivo se vincula con las acciones impulsadas por el Programa de Desendeudamiento Provincial, una iniciativa mediante la cual el Gobierno viene promoviendo herramientas destinadas a mejorar la situación financiera de los hogares santacruceños.

De acuerdo con la información oficial, el acuerdo alcanzado con el Banco Santa Cruz se incorpora a ese conjunto de políticas orientadas a brindar mayor previsibilidad económica a los trabajadores estatales.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el aguinaldo constituye un ingreso relevante para las familias y que la suspensión de los débitos automáticos permitirá que cada trabajador pueda administrar esos recursos de manera directa.

Qué es el aguinaldo y cuándo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo, se abona en dos cuotas al año. La primera corresponde al primer semestre y habitualmente se acredita durante junio, mientras que la segunda se paga en diciembre.

En el caso de Santa Cruz, el Gobierno provincial confirmó que la primera cuota será depositada el sábado 20 de junio, alcanzando a los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

De esta manera, además de confirmar la fecha de acreditación del aguinaldo, el Ejecutivo provincial informó que los agentes estatales podrán percibir el beneficio sin descuentos automáticos aplicados por el Banco Santa Cruz sobre esa primera cuota del SAC, en el marco del acuerdo alcanzado entre la entidad financiera y el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.