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Tras la preocupación generada por la falta de comunicación con Gonzalo Galván luego del terremoto que afectó a Colombia, su familia llevó tranquilidad y confirmó a La Opinión Austral que el santacruceño se encuentra bien.

La información fue brindada por su mamá, María Victoria Patrignani, quien se comunicó este miércoles con este medio y explicó: “Él está muy bien, no está en la zona del terremoto, vive más al norte”.

La madre de Galván explicó además que su hijo actualmente se encuentra de viaje, motivo por el cual durante estos días no está respondiendo los mensajes ni las comunicaciones. “En estos días no contesta pues está de viaje, pero ya se pondrá en comunicación con ustedes”, señaló.

El pedido que generó preocupación en Santa Cruz

La preocupación por Galván surgió luego del terremoto que sacudió Colombia y ante la imposibilidad de establecer comunicación con el reconocido psicólogo santacruceño, quien vivió durante años en Las Heras y actualmente reside en el país cafetero.

Familiares, amigos y vecinos del profesional comenzaron a buscar información sobre su estado luego de intentar comunicarse con él sin obtener respuesta. Ante esa situación, recurrieron a FM Las Heras 92.1, del Grupo La Opinión Austral, para solicitar colaboración a la comunidad.

El pedido fue difundido a través del periodista Jorge Bilbao, con el objetivo de conocer si Galván se encontraba bien y llevar tranquilidad a sus allegados en Santa Cruz.

Desde el comienzo, la búsqueda estuvo vinculada exclusivamente a la falta de comunicación. No existía información que indicara que Gonzalo Galván hubiera sido víctima del terremoto o que se encontrara entre las personas afectadas.

Qué se sabía sobre el santacruceño

Galván es un reconocido psicólogo que desarrolló parte de su trayectoria profesional en Las Heras y que desde hace varios años reside en Colombia.

En sus perfiles profesionales se presenta como psicólogo clínico, investigador y director académico, con experiencia en salud mental, investigación y formación profesional.

En un video difundido por la clínica donde trabaja, explicó que su trayectoria incluye formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. También señaló que publicó más de 50 trabajos científicos y que colaboró con universidades, hospitales y equipos profesionales de distintos países.

Su especialización está vinculada principalmente con áreas de alta complejidad de la salud mental, entre ellas las adicciones y el trauma.

Comunicación telefónica

En medio de la preocupación, La Opinión Austral intentó comunicarse con Galván a través del número telefónico que figura en sus redes sociales y en su perfil profesional de LinkedIn.

Sin embargo, la llamada no permitió establecer contacto con él. En su lugar, se escuchó un mensaje automático que indicaba: “La característica solicitada no existe”.

La falta de respuesta, sumada a la magnitud del terremoto ocurrido en Colombia, incrementó la preocupación entre quienes lo conocen en Santa Cruz.

Cómo fue el terremoto que golpeó a Colombia

El terremoto que generó la preocupación se registró el lunes 10 de agosto en Colombia y tuvo una magnitud de 7,4.

El epicentro fue localizado en cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una zona del oeste colombiano. El fuerte movimiento provocó víctimas fatales, personas heridas y daños materiales, además de afectar viviendas e infraestructura.

Tras el sismo principal se registraron réplicas que mantuvieron en alerta a distintas localidades mientras continuaban las tareas de asistencia y evaluación de los daños.

El terremoto también generó preocupación entre familiares de argentinos que viven o se encontraban en distintas zonas de Colombia, especialmente ante las dificultades para establecer comunicaciones en medio de la emergencia.

Alivio para familiares y amigos

Finalmente, durante la mañana de este miércoles, María Victoria Patrignani se comunicó con Jorge Bilbao para informar que su hijo se encuentra bien y fuera de la zona afectada por el terremoto.

En el mensaje enviado a La Opinión Austral, la madre de Galván señaló: “Soy la mamá de Gonza Galván, él está muy bien, no está en la zona del terremoto, vive más al norte. En estos días no contesta pues está de viaje, pero ya se pondrá en comunicación con ustedes. Gracias. Saludos”.

La confirmación permitió llevar tranquilidad a familiares, amigos y vecinos que habían seguido con preocupación la situación del profesional.

De esta manera, lo que comenzó como un pedido de información y colaboración para conocer el estado de Gonzalo Galván tuvo un desenlace tranquilizador: el profesional santacruceño está bien y se encuentra fuera de la zona afectada por el terremoto en Colombia.