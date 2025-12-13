Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En sus 96 años de vida, Héctor Alterio actuó en un total de 66 películas. Su carrera cinematográfica, primero en los cortometrajes, comenzó en los años cincuenta cuando tenía un poco más de 20 años.

La Historia Oficial, La Patagonia Rebelde, Tango Feroz y Kamchatka, entre muchas otras grandes producciones son parte de la filmografía argentina, pero además son películas que abordan épocas y/o historias que hacen a la identidad argentina.

Aún hoy, a 51 años del estreno de La Patagonia Rebelde son muchos los que recuerdan o comparten la anécdota de generación en generación de lo que sus padres o abuelos les contaron cuando se rodó en Santa Cruz.

Después de “Los vengadores de la Patagonia trágica”, la investigación y obra de Osvaldo Bayer sobre las Huelgas Patagónicas y los fusilamientos de 1500 obreros por el Ejército Argentino, la película de Héctor Olivera amplificó la difusión de una obra tan necesaria para la historia del país.

“La tristeza de enterarnos del fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los grandes actores del cine argentino, gran protagonista de la ‘Patagonia Rebelde’, el que encarna el rol del teniente coronel Varela, en la película se llama Zavala, pero un actor integro, de una conducta realmente increíble durante la filmación”, manifestó el periodista Esteban Bayer, hijo del investigador e historiador Osvaldo Bayer, a La Opinión Austral.

Olivera y el productor Fernando Ayala trabajaron codo a codo con Bayer y eso les dio la oportunidad a sus hijos Ana y Esteban de presenciar la filmación de la película.

“Tuve la suerte de estar presente en esas semanas de filmación a principios de los años ’70, cuando se rodó en los lugares originales de los sucesos en Santa Cruz”, recordó.

La conducta de Alterio desafiaba la curiosidad de los jóvenes hijos de Osvaldo Bayer, quienes inicialmente lo veían como una persona inaccesible, luego se dieron cuenta que no era la persona a la que veían, sino el personaje el que generaba esa distancia y antipatía.

“Verlo a Alterio tan comprometido… a la mañana se vestía su uniforme militar y no se lo sacaba de encima en todo el día y se comportaba como un militar, no como un actor. Él asumía ese rol, se lo había hecho propio, muy a su pesar, eso demuestra su calidad de extraordinario actor”, destacó.

La realización de la película tuvo su costo. “Alterio, como así también mi padre y todos nosotros, pagamos esa osadía de esa filmación con el exilio. Osvaldo, mi padre, yo y nuestra familia se fue a Alemania, Alterio se tuvo que ir a España y ahí estuvo y allí falleció lo recuerdo como un gran actor, una gran persona, una persona de una humildad, de una generosidad que sabía estar callado en los momentos justos y supo interpretar un papel un rol que no le cabía porque no era él, pero como gran actor que fue lo hizo y cumplió“.

