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Por su origen y por su precio, recientemente la venta de carne de burro en la provincia de Chubut sorprendió a casi todo el país.

Con un valor aproximado de $7.500 por kilo y con una degustación propuesta en conjunto por el proyecto Burros Patagones y la parrilla Don Pedro de Trelew, la variedad generó interés, pero también polémica que incluso llegó al Senado de la Nación.

En un plenario de comisiones, el exdiputado peronista Santiago Igón planteó que “el que va a consumir carne de burro no es porque lo esté eligiendo, sino porque sale $ 7.500 contra $ 25.000 de otro lado”.

La senadora Vilma Bedia defendió que “el burro es rico, es una carne magra, rica en aminoácidos. El 20,7%, según los nutricionistas jujeños, rico en fósforo, en hierro y en calcio, y es realmente espectacular en la alimentación”.

Por su parte, la Asociación Protectora de Rescate Equino (APRE) junto a una coalición federal de organizaciones no gubernamentales, manifestó su rechazo al faenamiento y consumo de mulas y burros en Chubut

Mientras tanto en Santa Cruz, la carne de guanaco empieza a ganar terreno y comienza a ser mirada con mayor interés.

Hace dos semanas en Río Gallegos se realizó la Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia” que con degustaciones, stands de emprendimientos y charlas de profesionales de la salud tuvo una amplia respuesta por parte del público.

Durante el evento, los emprendedores dieron a conocer los productos derivados de la carne como el salame puro de guanaco curado al whisky.

Del sur al país

Recientemente, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó a La Opinión Austral que se trata de “una proteína muy buena, muy valorada, que debería poder comercializarse en todo el país”.

Además, advirtió que el guanaco “es algo que se viene consumiendo y la idea es que se dé a conocer más”.

Al comparar con el consumo de carne de burro, indicó que “no deja de ser una proteína animal que perfectamente se puede consumir”.

Desde Frigorífico Montecarlo ofrecen seis cortes de guanaco, entre ellos el bife angosto, bife ancho, picada, lomo, vacío y pierna y ya se encuentran disponibles en carnicerías que han sido equipadas con un freezer especial para esta variedad.

En los últimos días, la venta en supermercados y carnicerías de la capital santacruceña hizo evidente el interés por la carne de guanaco, especialmente por el precio con el que se ofrece: $5.999 el kilo de vacío. superando ampliamente al de carne de burro.

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