El eclipse solar anular “Anillo de Fuego” de este miércoles 2 de octubre será un evento excepcional que ofrecerá una de sus mejores vistas en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Según los cálculos astronómicos, comenzará a verse de manera parcial a las 15:57 (hora local). El inicio de la fase anular será a las 17:20, alcanzando su punto máximo a las 17:31 horas. Finalizará por completo a las 18:46, de acuerdo al portal especializado Time and Date.

En las localidades de Puerto Deseado y Puerto San Julián, ubicadas en el noreste de Santa Cruz, se podrá observar la fase anular. En tanto, otras ciudades como El Chaltén y Perito Moreno experimentarán un eclipse parcial.

En este marco, el Grupo La Opinión Austral desplegó una importante cobertura en la localidad de Puerto San Julián para conocer de primera mano todos los pormenores del evento astronómico del año.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además de turistas y prensa especializada, ha llegado a Santa Cruz un importante número de astrónomos, tanto profesionales como aficionados, que están deseosos de poder apreciar este espectáculo celeste único.

Enrique, viajó con un contingente de cinco astrónomos de Buenos Aires y San Rafael (Mendoza) y llegó a Santa Cruz en las últimas horas para tener una vista privilegiada del eclipse solar anular.

“Somos aficionados a la astronomía y hemos salido con doctores en astronomía también. Uno de ellos hizo un doctorado en ondas gravitatorias. Trajimos un telescopio y todo el equipamiento. Esto es turismo astronómico”, comentó Enrique, quien se considera un aficionado a los astros.

“El eclipse dura bastante. Desde el comienzo hasta el final son casi 2 horas. El momento del halo anular completo son algunos minutos nada más. Se va a ver desde varias zonas, no es necesariamente hay que estar en el punto del paso del eclipse. Lo único que no va a ser totalmente concéntrico”, agregó.

En ese sentido, Enrique comentó: “Será un espectáculo maravilloso, si llegamos a verlo, con este clima nadie sabe. El punto de mejor simetría es El Salado, a unos 70 kilómetros de San Julián”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, Jaime García, es doctor en Matemática Aplica en Astronomía y habló con La Opinión Austral acerca de los trascedente que es este tipo de eventos en la región patagónica.

“Un eclipse de Sol es uno de los eventos más lindos que existen. El hecho de que la Luna pase por delante del Sol, no es habitual. Tenemos muy pocos eclipses, y en el mismo lugar, es muy raro. En el 2017 tuvimos uno muy parecido a este, un eclipse anular donde queda el famoso “anillo de fuego”. Pero no fue acá, se vio a la altura de Camarones, en Chubut. No pasó por Santa Cruz. Varios años antes, hubo otro eclipse en Santa Cruz pero que se vio en la parte cordillerana exclusivamente. El haber visto varios eclipses patagónicos es bastante raro”, indicó

“Es un fenómeno muy bonito para ver. Porque el Sol se oscurece en pleno día. Si es total, se oscurece todo, sino baja mucho la iluminación”, agregó.

En ese sentido, Jaime aseguró que esta será una oportunidad única para los santacruceños. “Por acá no habrá eclipses en fechas muy cercanas, pueden ser de 50 a 100 años. En la Patagonia va a haber otro eclipse anular en 2027, en la zona de Las Grutas”, aseguró.

Para concluir, el especialista se mostró maravillado con la belleza de Santa Cruz. “Me encanta el clima de la Patagonia. Amo la Patagonia. San Julián me ha sorprendido grandísimamente. He pasado para ir a Río Gallegos, pero nunca me quedé. Es preciosa San Julián, voy a volver sin dudas. La ciudad es muy bonita”, concluyó.

