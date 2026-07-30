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Santa Cruz afrontará un fin de semana marcado por nevadas, lluvias y temperaturas bajo cero, según el Informe Meteorológico N° 046/2026 emitido por el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Los últimos modelos meteorológicos muestran cambios respecto del pronóstico difundido para el jueves 30 y el viernes 31 de julio. El área con mayores precipitaciones se desplazó hacia el sur de la provincia y los acumulados previstos son inferiores a los estimados inicialmente.

Para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, las proyecciones mantienen precipitaciones sobre todo el territorio provincial, en forma de lluvia, nieve o fenómenos mixtos, de acuerdo con la altitud y las condiciones térmicas de cada región.

Las condiciones inestables se extenderían, al menos, hasta el lunes 3 de agosto, con variaciones en la intensidad y distribución de las precipitaciones.

Luego, el ingreso de una masa de aire más estable favorecerá una disminución gradual de los fenómenos, aunque continuará la elevada humedad, con probabilidad de nieblas y neblinas durante la noche y las primeras horas de la mañana, especialmente en valles, sectores bajos y zonas costeras.

Dónde se esperan las mayores precipitaciones

Durante el sábado se prevén precipitaciones débiles a moderadas en gran parte de Santa Cruz. Los mayores acumulados, de entre 4 y 8 milímetros, se concentrarán en el sudoeste, el centro-sur y sectores próximos a la cordillera. En el resto del territorio provincial se esperan registros inferiores a los 4 milímetros. En las áreas de mayor altura, las precipitaciones serán principalmente en forma de nieve.

El domingo las precipitaciones cobrarán mayor intensidad sobre el centro y norte de la provincia, donde podrían acumularse entre 10 y 20 milímetros, especialmente en las mesetas centrales y el norte santacruceño. En el sudoeste y sur persistirán las lluvias y nevadas, con acumulados de entre 2 y 8 milímetros. En la cordillera y las zonas elevadas del oeste se mantendrán las nevadas, con episodios de intensidad moderada y, de manera localizada, fuerte.

Persisten las temperaturas extremas

El período estará acompañado por temperaturas mínimas muy bajas. Para el viernes se esperan los registros más extremos, con valores de entre -10 °C y -20 °C en el oeste y sudoeste provincial. En la franja costera, las mínimas oscilarán entre 0 °C y 2 °C.

Durante el sábado y el domingo se registrará un leve ascenso de la temperatura mínima. Aun así, gran parte de la provincia continuará con valores bajo cero, entre -10 °C y 0 °C, mientras que en sectores cordilleranos podrían descender hasta los -15 °C.

La combinación de bajas temperaturas y humedad favorecerá la formación de hielo y escarcha en la calzada, principalmente en la noche y primeras horas de la mañana, lo que incrementará el riesgo para la circulación vehicular.

Recomendaciones para circular

En este marco, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) aconsejan:

Extremar las precauciones al conducir y reducir la velocidad ante la presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Evitar desplazamientos innecesarios en los períodos de precipitaciones más intensas y en los horarios de temperaturas más bajas, cuando aumenta el riesgo de formación de hielo sobre la calzada.

Recordar que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas.

Respetar las indicaciones del personal de Vialidad Provincial y de las Fuerzas de Seguridad ante nevadas intensas, formación de hielo o restricciones al tránsito.

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