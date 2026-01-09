Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio forestal que afecta al sector del cerro Huemul, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, continúa siendo combatido con un operativo de gran escala que permitió avanzar de manera sostenida en el control de los focos activos. El siniestro, localizado en el área del Río Túnel, con influencia directa sobre el entorno del lago Viedma, mantiene actividad por sectores, aunque con una evolución favorable gracias al trabajo coordinado en tierra y aire.

De acuerdo al informe oficial extendido por Parque Nacional Los Glaciares difundido este viernes 9 de enero, un total de 74 personas se encuentran afectadas directamente al operativo, de las cuales 56 trabajan en la línea de fuego. El despliegue incluye combatientes de Parques Nacionales, brigadistas de distintas jurisdicciones, personal técnico, radioperadores, observadores meteorológicos y fuerzas de seguridad, en una logística que funciona como un verdadero engranaje de precisión.

La vegetación afectada comprende pastizales, arbustales y sectores de bosque nativo, mientras que la cantidad de hectáreas alcanzadas por el fuego aún se encuentra en proceso de determinación, una tarea que se completará una vez que el incendio esté totalmente contenido y se puedan realizar relevamientos en profundidad.

Durante la jornada del viernes, 48 combatientes fueron trasladados por medios aéreos hacia el sector medio del incendio, donde se distribuyeron en dos grupos de trabajo bajo la coordinación de Parques Nacionales y brigadas especializadas. En paralelo, una cuadrilla avanzó por vía terrestre hacia el Cañadón del Río Túnel, enfocando las tareas en puntos calientes, con acciones directas sobre la cola y la cabeza del incendio, dos zonas estratégicas para evitar reactivaciones.

El Ejército colabora y puso a disposición el helicóptero.

El operativo cuenta además con cinco medios aéreos activos, entre ellos un avión hidrante AT de la Agencia Federal de Emergencias, helicópteros con helibalde —incluyendo un Bell UH-1H y un Augusta—, una aeronave del Ejército Argentino destinada al transporte de personal y un avión de observación para el registro de imágenes y seguimiento del comportamiento del fuego. A esto se suma un importante respaldo logístico con camionetas, herramientas manuales y de agua, drones, abastecimiento de combustible, mantenimiento de pista y asistencia permanente al personal desplegado.

Las condiciones meteorológicas acompañaron parcialmente las tareas. La temperatura máxima prevista de este viernes fue de 20 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas. Aristas que los coordinadores de las tareas y brigadistas tienen en cuenta cada jornada para afrontar la labor.

Sin embargo, los vientos del oeste y noroeste, con velocidades que oscilaron entre los 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40, obligaron a extremar la vigilancia, especialmente ante los efectos locales generados por las brisas de montaña y de lago, habituales en la zona.

Desde el Gobierno de Santa Cruz y la administración del Parque Nacional destacaron la coordinación interinstitucional como uno de los factores clave para contener el avance del fuego. La presencia de Gendarmería Nacional, áreas de conservación, logística y técnicos especializados permitió sostener un esquema de trabajo continuo, con foco tanto en el combate directo como en la prevención de nuevos focos.

Según se informó ya en la jornada del jueves por la tarde noche, el incendio presentaba un avance de control cercano al 90 por ciento, con una disminución significativa de los focos más activos, resultado del trabajo sostenido y coordinado entre los distintos organismos que intervienen en el operativo.

Ese día, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado del intendente de El Chaltén, Néstor Tico y Horacio Pelozo intendente del Parque Nacional los Glaciares, realizaron un vuelo en helicóptero sobre las áreas afectadas por el incendio forestal, con el objetivo de evaluar en forma directa la situación actual y constatar la baja de los focos activos.

El gobernador Claudio Vidal junto a Horacio Pelozo, intendente del Parque Nacional los Glaciares, realizaron un vuelo en helicóptero sobre las áreas afectadas por el incendio.

Si bien el incendio muestra una evolución positiva y amplios sectores ya se encuentran controlados, las autoridades remarcan que el operativo continúa activo y que el monitoreo será permanente durante los próximos días.

