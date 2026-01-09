Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristian Villagra, a 49 años de la masacre de Brandsen: “Segundo ha existido siempre”

Incendios en la Patagonia: el fuego cesa en El Chaltén y no da tregua en Chubut

El despliegue coordinado entre Parques Nacionales y el Gobierno de Santa Cruz dio resultados. Las llamas en el cerro Huemul e inmediaciones estarían controladas en un 90%. En tanto, en Chubut, el Gobierno evacuó preventivamente Coihue y La Angustura en Epuyén, además de cortar la Ruta Nacional N.º 40.

“Nacho” Torres pedirá incorporar el ecocidio al Código Penal

El gobernador Claudio Vidal y Horacio Pelozo, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, sobrevolaron las zonas afectadas en El Chaltén.

Batalla campal: demoraron a cuatro menores con cuchillos

Fue detenido en Punta Arenas: el crudo testimonio de la mujer abusada durante años por su padrastro

Jairo Guzmán sobre la reparación del puente del río Santa Cruz: “Es una obra fundamental”

Escracharon a “mechera” que robó perfumes en un comercio céntrico

Santa Cruz participa de la Regata Internacional del Río Negro

Demora en medicamentos para pacientes trasplantados

Medio británico analiza qué sucedería si Trump decide “tomar” las islas Malvinas

