Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 9 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Incendios en la Patagonia: el fuego cesa en El Chaltén y no da tregua en Chubut *Batalla campal: demoraron a cuatro menores con cuchillos *Jairo Guzmán sobre la reparación del puente del río Santa Cruz: "Es una obra fundamental" *Escracharon a "mechera" que robó perfumes en un comercio céntrico

Por La Opinión Austral | 09 de enero 2026 · 8:25 hs.