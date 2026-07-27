A un año del fallecimiento del veterano de guerra Fernando Alturria, el Grupo La Opinión Austral presenta la tercera y última entrega de las entrevistas audiovisuales realizadas.

Nahuel Alturria (35), nacido en Buenos Aires y primer hijo varón de Fernando Alturria y Rosalinda Godoy, habló de cómo el fútbol y La Academia fortalecieron el lazo padre-hijo.

La Opinión Austral: ¿Cómo fue tu infancia vinculada al tema Malvinas?

Nahuel Alturria: Como primer hijo varón, mi papá me llevaba para todos lados. Él trabajaba en la compañía de inteligencia y me llevaba a conocer a sus compañeros, también a los actos y a los eventos, y de a poquito, íbamos conociendo lo que es Malvinas.

Todos nos criamos desde pequeños con Malvinas, lo que es ser argentino, las islas, ser patriota, llevar la bandera argentina por todos lados.

Fue una infancia linda, mi mamá a la par de mi papá, a todos lados y siempre dando lo mejor, con mucho amor, eso siempre lo vamos a valorar. Por eso estamos tristes de que no estén los dos, pero con el corazón super tranquilo por las enseñanzas.

LOA: ¿Lo que más los encontraba era el fútbol?

NA: Sí, nos conectaba mucho. Mi papá era un tipo muy reservado en las emociones, sentimientos, pero siempre nos daba charla. Cada persona tiene que conectarse a través de algo, algunos hablarán de moda, otros de música, de películas, en este caso, con mi papá fue el fútbol. Fanático de Racing.

A los 8 años me llevó por primera vez a la cancha y me dieron ganas de ser hincha, pero fanático. Empezamos a ver los partidos todos los fines de semana en casa, en un café, en un restaurante.

“A los 8 años, me llevó por primera vez a la cancha y me dieron ganas de ser hincha”. NAHUEL ALTURRIA, FERNANDO ALTURRIA

La última vez que fuimos a un evento grande fue cuando Racing salió campeón de la Sudamericana. Por suerte, una semana antes que él pasara al segundo plano, vimos un partido, cinco días antes de que se vaya entre nosotros, Racing ganó, él estaba contento. Fue una conexión muy fuerte.

Hoy en día, cada vez que veo un partido me acuerdo de él, me pone triste y cuesta. Pero también me acuerdo todas las anécdotas, las cosas que decía, se enojaba por una pelota perdida, es re lindo conectar con eso. Malvinas, conmigo y con mis cuatro hermanos y mi mamá era punto a cañón, siempre conectamos con algo, en este caso con mi papá fue con el fútbol.

LOA: ¿Qué enseñanzas te dejó?

NA: Afrontar las cosas, ser responsable, ser fuerte en situaciones que no son muy buenas. Si te está pasando algo feo, es temporal, no es para siempre, pero siempre con trabajo y de a poquito, no quedarse estancado.

Si te sentís mal, tratar de buscar la solución, cuesta un montón, no es para todos fácil, pero nos enseñó perseverancia. Hasta el último acto en el que estuvo, veíamos a mi papá que, aunque tuvo problemas de salud muy importantes, para los eventos se vestía y se transformaba.

En el verano de 2025, Nahuel y Fernando Alturria.

Después, en casa, veíamos que tenía dolor de hueso, de cuerpo, de rodilla, de todo, y cuando estaba alguien lo lo veíamos como si nada, pero atrás de eso está ser perseverante, seguir y seguir, eso demuestra qué tipo de persona sos.

Nos dejó de enseñanza la perseverancia y con eso vamos a seguir adelante la vida, la causa de Malvinas y el legado que nos ha dejado.

LOA: ¿Viajarías a conocer Malvinas?

NA: Sí, sin dudarlo. Busco una excusa, pero si se puede, la idea está.

LOA: ¿Qué significan las Malvinas?

NA: Las islas Malvinas es papá, papá y mamá porque ellos nos enseñaron lo que es el amor por Malvinas, lo que es la pasión. Las Malvinas, para nosotros, son papá y mamá. Y justo son dos islas.

Nos dejaron el legado, la responsabilidad, no va a ser para nada fácil y cuesta un montón, pero con el acompañamiento de mis hermanos y de la gente que los conoció, estamos tranquilos porque nos acompañamos. Hay que seguir adelante y tratar de llevar el legado lo más alto posible.

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