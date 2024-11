Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paradero de una menor de edad de Pico Truncado es un misterio desde hace más de un mes y, con el paso de los días, la incertidumbre se apodera del caso.

Se trata de Nayelly García quien se había “escapado” con su padrastro Juan Ignacio Apaza tras subirse a una camioneta con rumbo desconocido. En la última semana se supo que se ofrece una recompensa millonaria para quien aporte datos sobre el paradero de ambos.

Durante este tiempo, Arcenia Servin -madre de Nayelly- fue cauta a la hora de hablar con la prensa pero, en la jornada del martes, ella abrió las puertas de su casa para recibir al equipo de FM Las Heras 92.1 y mantuvo una extensa entrevista con el periodista Jorge Bilbao. La misma fue transmitida en las redes sociales de LU12 AM680 y se encuentra disponible en laopinionaustral.com.ar.

Para comenzar, Arcenia dijo que “pasaron 33 días por eso estoy hablando con la prensa, porque tampoco tenía tiempo para poder hablar con ustedes, estaba con la Policía y el Juzgado, por eso es que no estaba hablando con la prensa, es preocupante no sabemos nada de mi hija ni como debe estar”

Recordando como comenzó todo, la madre de Nayelly dijo que “ella estaba con nosotros hace un año, cuando falleció la abuela en Paraguay, ella vino con nosotros. No la abandoné siempre estábamos en contacto, en ningún momento la dejé sola, siempre estuve presente, siempre ayudándola” comentó desde el living de su vivienda.

Respecto de la relación con Juan Ignacio Apaza, prófugo de la Justicia, su ex pareja y principal sospechoso de haber raptado a la menor expresó: “Yo lo conocí en Caleta Olivia, después nos vinimos a vivir en Pico Truncado con nuestro trabajo en telefonía y reparaciones. El local como no figuraba a mi nombre, la municipalidad lo clausuró y el intendente nunca me habló, hasta ahora no me llama. No me dejan abrir, me robaron todo el negocio, lo que más me preocupaba eran los teléfonos de los clientes, No sé quien se hará responsable de esto. Si me hubiesen autorizado, esto no habría pasado” reclamó sobre el robo que se registró días atrás.

“Ella era una niña muy tranquila, inteligente, me cuesta creer lo que pasó, nunca me imaginé que me harían algo así, estoy muy triste. Yo confiaba en ambos” dijo la mujer visiblemente emocionada en un tramo de la entrevista y agregó: “Que alguien se ponga en mis zapatos porque es muy fuerte, tengo tres menores que cuidar, saco esa fuerza para salir adelante porque es algo muy fuerte y feo. Como mujer me siento mal, nunca me imaginé algo así, parece una película pero tristemente está pasando. me siento defraudada por mi pareja, siempre confié, cuidé a mis hijos, nunca tuve amistades siempre me dediqué al trabajo. Me siento destrozada. es algo inexplicable”

Sobre la búsqueda, Arcenia dijo que “no sabemos donde están, el rodado estaba en la frontera con Bolivia, desde allá dicen que mi hija estaba embarazada. Eso quiere decir que ellos hablaron con ella y que estaría embarazada. Cada vez me entero de más cosas que hacía mi pareja, me da miedo que le haga algo a mi hija, que la venda o algo peor” por el tráfico de órganos yo ya no sé que pensar a la altura de lo que llegó esto, pasaron varios días y no se sabe nada de ellos. En Bolivia nos dicen que están buscando pero tengo conocido que dicen que nadie sabe nada igual que en Paraguay, no se está buscando como corresponde, algo oculto hay acá, como que lo están encubriendo” sospechó.

En el mismo sentido, Arcenia hipotetizó que, para ella, “están en Salta, acá cuando hice la denuncia, al otro día recién supieron que estaba desaparecida. La Policía acá hizo mal su trabajo, a los cuatro días recién empezaron a buscarlos y dejaron escapar a mi pareja con la denuncia de abuso en su contra”

Sobre la denuncia por abuso sexual simple que hizo contra Apaza, Arcenia dijo que: “en septiembre yo ya había hecho la denuncia y no sé como lo dejaron escapar, se les dio un lugar para que el llegue a destino y nadie sabe nada. Apaza no es violento, por eso me extraña lo que hizo, me defraudó completamente”.

“Todos me preguntan cómo puedo aguantar y superar esto, yo les digo que es gracias a Dios y a mis hijos, la gente no sabe lo que uno vive todos los días. Vivo día y noche triste” aseveró Arcenia.

Consultada sobre que les diría a Apaza y a Nayelly, la angustiada madre dijo que les preguntaría: “¿Por qué me hicieron algo así, si yo siempre estuve para ellos? ¿Habiendo tantas mujeres por qué se llevó a mi hija?”

“Ahora con la recompensan seguro se van a preocupar más en buscarlos, no puede ser que se los haya tragado la tierra. Lo único que quiero es que aparezca sana y que no le haya pasado nada. Con el papá biológico hablamos y dijo que cuando la encuentren el se va a hacer cargo de ella, eso ya está decidido”

Antes de desaparecer, Apaza sacó una suma millonaria de las cuentas del banco y Arcenia está con deudas, sin trabajo y sin poder abrir el comercio de telefonía celular. Sobre esto, indicó que “mi hermano era garante del local, debe casi un año de gas del local comercial, lo que estoy viviendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.