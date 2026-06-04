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La reciente decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) abrió interrogantes sobre cómo impactarán los cambios en las provincias. En el caso de Santa Cruz, la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, fue categórica al señalar que la normativa nacional no impide que la provincia continúe exigiendo la documentación durante los controles.

En declaraciones a LU12 AM680, la funcionaria explicó que la obligatoriedad de la revisión técnica continúa vigente y que no existe ninguna disposición provincial que elimine esa exigencia.

“En Santa Cruz no hay nada, ni una sola disposición legal que impida que la pidamos, o sea, que podamos exigir viajar con la RTO”, sostuvo.

La aclaración llega luego de que el Gobierno nacional oficializara una reforma que modifica el esquema de habilitación de talleres y establece nuevas condiciones para la prestación del servicio en todo el país.

Qué cambió con la reforma nacional de la VTV

La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación y reglamenta aspectos ya incorporados por el Decreto 196/2025.

Entre las principales modificaciones se encuentra la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, permitiendo que cualquier taller, concesionaria o importador que acredite capacidad técnica suficiente pueda realizar revisiones técnicas.

Además:

El registro será público, gratuito y digital.

Los talleres podrán inspeccionar vehículos particulares y comerciales.

El Certificado de Revisión Técnica tendrá formato digital y físico.

Las tarifas dejarán de estar reguladas por el Estado nacional y serán fijadas por cada prestador.

Se habilita la inscripción mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Sin embargo, el sistema de tránsito en Argentina funciona bajo un esquema federal, por lo que las provincias mantienen facultades propias en materia de fiscalización y control vehicular.

Santa Cruz ratificó la obligatoriedad de la RTO

En ese contexto, Sanz remarcó que la reforma nacional no modifica las obligaciones de los conductores santacruceños.

“La RTO hay que hacerla. Es una medida de seguridad”, afirmó.

La funcionaria recordó que el transporte de cargas y el transporte público ya cumplen con este requisito de manera obligatoria y consideró que los vehículos particulares también deben realizar el control técnico correspondiente.

“Puede suceder que por diversas situaciones prácticas no sea constante la exigencia, pero eso no significa que deje de ser obligatoria”, explicó.

Asimismo, señaló que actualmente existen alternativas para acceder a la revisión técnica incluso cuando la disponibilidad de talleres resulta limitada en algunas localidades de la provincia.

Seguridad en las rutas de Santa Cruz

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial sostienen que la revisión técnica cumple una función preventiva fundamental para la circulación segura.

María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entre los aspectos que evalúa una RTO se encuentran:

Sistema de frenos.

Estado de neumáticos.

Luces reglamentarias.

Suspensión y dirección.

Emisión de gases.

Elementos de seguridad generales del vehículo.

Según indicó Sanz, estos controles buscan reducir riesgos mecánicos durante la circulación.

“La revisión técnica se trata de tener la seguridad de que al camión no se le va a salir una rueda. También de verificar que el vehículo tenga el sistema de iluminación correcto, el sistema de frenado en condiciones y que cumpla con los controles exigidos”, señaló.

Matafuegos, balizas y parabrisas despejado

La funcionaria también recordó que existen otros elementos obligatorios para circular en las rutas argentinas que continúan plenamente vigentes.

Entre ellos mencionó:

Matafuego reglamentario y en condiciones.

Balizas portátiles.

Parabrisas sin obstrucciones.

Correcto funcionamiento de luces y sistemas de seguridad.

Además, advirtió que determinados dispositivos no deben instalarse sobre el parabrisas porque pueden afectar la visibilidad del conductor.

“La obligatoriedad es llevar el matafuego en condiciones, las balizas y mantener el parabrisas despejado”, indicó.

Recomendaciones para viajar durante el invierno

Durante la entrevista, Sanz también hizo referencia a las condiciones climáticas que comienzan a registrarse en la provincia con la llegada del invierno.

La subsecretaria recomendó planificar los viajes con mayor anticipación debido a posibles restricciones de circulación derivadas de:

Nevadas.

Formación de hielo.

Fuertes vientos.

Baja visibilidad.

Incidentes viales que puedan afectar el tránsito.

“Hoy hay que tomar el recaudo de viajar incluso un día antes porque no sabemos si una ruta se va a restringir por viento, nieve, hielo o baja visibilidad”, expresó.

La advertencia cobra especial relevancia en una provincia donde muchas personas deben trasladarse por vía terrestre hacia localidades que cuentan con aeropuertos, centros de salud o servicios administrativos.

Qué puede pasar con los controles en Santa Cruz

Las declaraciones de la titular de Seguridad Vial provincial marcan una primera definición respecto de la reforma impulsada por Nación: la apertura del sistema para nuevos talleres no implica que desaparezca la obligación de realizar la revisión técnica.

Por el contrario, desde el organismo provincial remarcaron que la documentación continúa siendo exigible en los controles y que la provincia conserva las facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito dentro de su jurisdicción.

De esta manera, mientras se implementan los cambios nacionales y se define el alcance que tendrán en cada distrito, Santa Cruz ratificó que la Revisión Técnica Obligatoria sigue siendo un requisito vigente para circular por sus rutas.