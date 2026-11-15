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Hay experiencias que no terminan cuando emprendemos el viaje de regreso. Para los jóvenes del grupo San Expedito de Caleta Olivia, el encuentro con el papa León XIV fue una de ellas. Después de participar de la vigilia y de la misa presidida por el Pontífice en Córdoba, regresaron a Santa Cruz con nuevas historias, vínculos y palabras que seguirán acompañando su camino de fe.

Carolina Chumbita, coordinadora del grupo San Expedito de Caleta Olivia con la tapa especial de La Opinión Austral. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

La emoción por el encuentro comenzó mucho antes de emprender el viaje. En Caleta Olivia, la posibilidad de vivir esta experiencia movilizó a jóvenes, familias y comunidades que hicieron todo lo posible para reunir el dinero necesario. Rifas, ventas de empanadas y otras iniciativas solidarias fueron parte de ese esfuerzo colectivo. Cada actividad permitió acercarse un poco más a un viaje que para muchos representaba una oportunidad única.

“Los jóvenes del grupo juvenil San Expedito ya están en Caleta Olivia, ya han retornado”, contó Carolina Chumbita a La Opinión Austral, al compartir las sensaciones que dejó la experiencia. Fueron jornadas de encuentro con comunidades de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Jujuy, donde pudieron intercambiar vivencias, sueños y compartir la emoción de formar parte de una convocatoria que reunió a jóvenes de distintos puntos del país.

Los jóvenes realizaron diferentes actividades para llegar a su objetivo. FOTO: GENTILEZA CAROLINA CHUMBITA.

“Una experiencia hermosa donde pudimos charlar con grupos juveniles, compartir nuestra fe, nuestros sueños y la emoción de poder estar en ese lugar compartiendo tantas cosas con tanta gente de todo el país”, expresó Carolina.

Los jóvenes, lo hicieron con la alegría de haber vivido una jornada que trascendió la celebración religiosa. La posibilidad de conocer otras realidades, escuchar a jóvenes de diferentes provincias y sentirse parte de una misma comunidad también fue una de las marcas que dejó el encuentro.

El mensaje de León XIV

Durante su mensaje en Córdoba, el Papa retomó las figuras de Mamá Antula y del Santo Cura Brochero para invitar a las nuevas generaciones a buscar la santidad en la vida cotidiana.

El Papa León XIV en su visita a FADEA, Córdoba. FOTO: GENTILEZA CAROLINA CHUMBITA.

Carolina destacó especialmente una enseñanza que los jóvenes se llevaron del encuentro: “La santidad es poner el amor en lo que hacemos y tratar de hacerlo bien, intentar hacerlo bien y dar el máximo en lo que hacemos”.

También recordó el llamado a vivir el Evangelio, abrir el corazón y dar testimonio del amor de Cristo para invitar a otros jóvenes a conocerlo.

“Creo que no hay mejor modo de dar testimonio que lo que los chicos hacen”, señaló, en referencia a las actividades que sostienen durante el año: retiros, campamentos y peregrinaciones. Espacios en los que buscan compartir su fe y transmitir a otros la alegría del Evangelio.

Buenos Aires: una ciudad atravesada por la fe

Llegué a Buenos Aires el lunes, después de salir de Caleta Olivia a las 3 de la madrugada para cumplir con el horario de presentación en el aeropuerto, dos horas antes del vuelo. Ya durante el check-in pude advertir que entre los pasajeros había quienes viajaban para ver al Papa, otros que participarían de distintas competencias deportivas y quienes simplemente partían para disfrutar en familia de la gran ciudad. Cada uno tenía un motivo diferente para estar allí, aunque entre las conversaciones también comenzaba a sentirse la expectativa por la visita de León XIV.

En las horas previas a la vigilia, mi amiga me contó el gran despliegue que se estaba organizando a pocas cuadras de su casa y en los alrededores. Cerca de las 5 de la mañana, los Granaderos a Caballo comenzaban a hacerse presentes en el Monumento de los Españoles. La ciudad se preparaba para recibir a miles de personas en una nueva jornada de actividades. Aunque imaginaba que el movimiento sería importante, todavía faltaba descubrir cómo se viviría desde las calles.

Los Granaderos a Caballo vistos desde el balcón de una casa en Belgrano.

Al salir de Ezeiza, el tránsito no estaba tan congestionado como suele verse en las imágenes de los noticieros. El tren tampoco estaba colapsado y el primer subte que tomamos tenía muy pocos pasajeros. Era feriado en Buenos Aires y, mientras muchos se preparaban para acercarse a la celebración, otros todavía transitaban una tarde que parecía tranquila. Sin embargo, esa primera impresión fue cambiando a medida que nos acercábamos a la zona del encuentro.

Apenas llegamos a la avenida 9 de Julio, la postal era otra. El movimiento de personas, la cantidad de grupos que se habían acercado para participar de la misa y las banderas que sobresalían entre la multitud daban cuenta de la magnitud de la convocatoria.

Había comunidades enteras identificadas con sus remeras, familias que compartían la jornada, jóvenes que llegaban con sus grupos parroquiales y también religiosas de edad avanzada que no quisieron perderse un acontecimiento tan importante para su fe, “Por favor ayúdenme”, expresó una Monja que intentaba subir las escaleras del subte. Entre todos, colaboramos. Cada uno tenía su propia historia y una razón para estar allí.

En cada cuadra también aparecían vendedores con banderas argentinas, estampitas, rosarios y distintos artículos vinculados con la visita papal. Los precios variaban según el producto, el tamaño y el diseño: había ofertas de dos artículos por $10.000, tres por $5.000 y también opciones a colaboración. El merchandising acompañaba el movimiento de una ciudad que, por unas horas, parecía tener un mismo tema de conversación y una misma expectativa.

Durante la vigilia del martes pude observar parte del operativo desplegado para recibir al Pontífice. Para acceder a determinados sectores era necesario contar con un código QR que permitía identificar a quienes residían en la zona. Antes de ingresar, había carteles que indicaban los sectores, gazebos y voluntarios que ofrecían asistencia.

Las personas caminaban con apuro, buscando llegar a un buen lugar para compartir la espera y vivir ese momento junto a otros, aunque fuera detrás de una pantalla. Las plazas estaban colmadas y el clima, por suerte, acompañaba.

La energía se sentía en cada rincón. Tuve la oportunidad de escuchar a personas que llegaban desde distintos lugares y que hablaban con una emoción que traspasaba cualquier explicación. Había expectativa, alegría y una necesidad de estar cerca, de formar parte de algo que para muchos representaba mucho más que una celebración. Lo que se vivió en cada plaza, fue algo totalmente descomunal y bello.

Familias se acercaban a la plaza para escuchar las palabras del Papa. FOTO: SOLANGE ALARCÓN / LOA

También hubo gestos sencillos que hicieron más cercana aquella jornada. Dos voluntarios se acercaron a ofrecernos agua y preguntarnos si estábamos cómodos. En medio de tanta gente, ese pequeño gesto de atención también hablaba del espíritu de acompañamiento que se vivía en el lugar.

Durante la vigilia estuvieron presentes algunos artistas, como Valentino Merlo, que vivió un momento especial, cuando el cura de su escuela se acercó a saludarlo y a recordar las experiencias vividas.

Valentino Merlo, uno de los artistas que participó en la vigilia del Encuentro con los jóvenes. FOTO: SOLANGE ALARCÓN / LOA

También la cobertura de otros medios, chicos jóvenes que estaban realizando entrevistas a quienes se acercaban y que desde lejos, se podía ver la emoción de estar presente en un evento histórico.

Después de presenciar por lo menos una horita lo que se vivió en ese lugar, se vuelve con otra energía y otros motivos para continuar con la rutina. Sin embargo, quienes lo viven desde el amor y la fe hacia Cristo, fue una de las experiencias más importantes, de su vida. “Un sueño cumplido”, dijo a La Opinión Austral, Vilnna Toledo, que partió desde Caleta Olivia, al encuentro con León XIV.

Carlos, viajó desde Rawson para participar del viaje. Elsa y Vilnna, desde Río Gallegos. FOTO. SOLANGE ALARCÓN / LA OPINIÓN AUSTRAL

La fe que vuelve a casa

Para Carolina Chumbita, el regreso de los jóvenes no significa dejar atrás lo vivido, sino continuar compartiéndolo desde Caleta Olivia. Los retiros, las peregrinaciones y el campamento que preparan forman parte de ese camino que el grupo sostiene durante el año.

La intención es que otros jóvenes también puedan acercarse, conocer el Evangelio y encontrar un espacio donde compartir sus inquietudes, sus sueños y su fe.

“Felices de haber compartido con tanta gente este momento tan importante para todos”, expresó Carolina, quien también agradeció el acompañamiento durante los días de la experiencia.

La visita del papa León XIV dejó imágenes y experiencias diferentes, pero atravesadas por un mismo sentimiento: la fe como punto de encuentro. Desde los jóvenes de Caleta Olivia que regresaron con nuevas vivencias y el compromiso de seguir compartiéndolas, hasta las miles de personas que colmaron las calles de Buenos Aires, la convocatoria mostró que la fe también se construye en comunidad, en los gestos cotidianos y en la posibilidad de caminar junto a otros.