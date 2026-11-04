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Por Ismael Tebes

La propuesta de turismo religioso creció entre los fieles de Santa Cruz y Chubut que se preparan para emprender un viaje marcado por la fe, la esperanza y el deseo de compartir una experiencia multitudinaria. Un contingente de aproximadamente 150 personas, distribuído en tres colectivos, partirá este sábado 7 de noviembre hacia la provincia de Buenos Aires, con la intención de participar de las actividades anunciadas en torno a la visita del papa León XIV a la Argentina.

La propuesta es impulsada por Gabriela Susana Reyero, titular de una agencia de turismo que desplegó una organización que comenzó con una convocatoria relativamente sencilla y terminó despertando el interés de comunidades religiosas de numerosas localidades patagónicas. En diálogo con La Opinión Austral, explicó que uno de los aspectos más significativos de la iniciativa es la importante participación de santacruceños. De hecho, uno de los tres colectivos estará integrado prácticamente en su totalidad por vecinos de esa provincia.

“Tenemos gente de toda Santa Cruz: Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores y Río Gallegos. Después se suman personas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento. Hasta ahora tenemos unas 150 personas confirmadas y todavía hay gente que se está decidiendo a último momento”, detalló.

La organización también contempla incorporar pasajeros durante el recorrido hacia Buenos Aires, con puntos de encuentro en otras localidades. Sin embargo, Reyero remarcó que la propuesta no responde únicamente a una excursión convencional. El propósito es compartir una experiencia espiritual que permita fortalecer los vínculos entre las comunidades.

Gabriela Susana Reyero, responsable de la organización de “Viajes con Alma”

“Estamos yendo en clave de peregrinación. Vamos acompañados por tres sacerdotes, uno en cada colectivo, que estarán junto a las comunidades durante todo el viaje. Eso hace que la vivencia sea totalmente distinta”, agregando que otras personas se subirán al micro en Trelew y Sierra Grande mientras que un grupo que viajará por vía aérea a Capital Federal se sumará en el alojamiento de Pilar.

Santa Cruz, protagonista de la convocatoria

La importante respuesta de los fieles santacruceños tiene una historia particular. Reyero recordó que el acercamiento inicial se produjo durante una visita a Caleta Olivia, cuando decidió dejar información sobre la propuesta.

“Fuimos a Caleta Olivia, pasamos por la parroquia San Juan Bosco y dejamos un folleto que decía solamente ‘visita papal’ y mi teléfono. El sacerdote estaba en un retiro, pero cuando regresó me llamó interesado porque desde allí no estaba saliendo nadie”, recordó.

A partir de ese contacto comenzaron las reuniones informativas, primero en Caleta Olivia y posteriormente en Pico Truncado. La propuesta se difundió entre familiares, amigos y distintas comunidades religiosas. “La gente de Santa Cruz es supercálida y muy amable. Nos recibieron de una manera hermosa. Fuimos haciendo reuniones, se empezó a correr la voz y así terminamos completando prácticamente un colectivo con personas de la provincia”, destacó en contacto con La Opinión Austral.

Las remeras que identificarán a la delegación de Viajes con Alma, integrada por peregrinos de Santa Cruz y Chubut, durante el encuentro con el papa León XIV.

La salida tendrá diferentes horarios de acuerdo con la localidad de origen. Los peregrinos de Perito Moreno comenzarán su recorrido alrededor de las 8 de la mañana del sábado, mientras que en Caleta Olivia la convocatoria está prevista para el mediodía.

Posteriormente, los vehículos continuarán hacia Comodoro Rivadavia, donde el punto de encuentro será el Liceo Militar General Roca, a las 14 horas, para emprender el viaje conjunto hacia Buenos Aires.

Un recorrido de cinco días

El programa contempla la llegada a Pilar el domingo 8 de noviembre, donde el contingente se alojará en la Villa Marista que se contrató exclusivamente para el grupo. Allí permanecerá durante tres noches, con un servicio de pensión completa que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Según el itinerario difundido por la organizadora, el lunes 9 los peregrinos se trasladarán hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de una celebración multitudinaria prevista en el sector del Monumento a los Españoles. Para el martes 10, el programa contempla una jornada con distintas alternativas. Algunas personas podrán realizar un recorrido turístico por la Capital Federal, mientras que otras aprovecharán la oportunidad para visitar familiares que residen en Buenos Aires. También está prevista la participación en una vigilia juvenil, actividad que fue incorporada posteriormente al itinerario original.

“Cuando armé el programa no estaba la vigilia de los jóvenes. Después la agregaron y nosotros también incorporamos esa posibilidad. Siempre digo que están los jóvenes de edad y los jóvenes de espíritu, como nosotros, que también queremos participar”, expresó Reyero.

El miércoles 11, de acuerdo con la planificación del contingente, se realizará el traslado hacia Luján para participar de otra celebración religiosa. Finalizada esa actividad, los colectivos iniciarán el regreso hacia la Patagonia.

La organizadora explicó que la elección de Pilar como lugar de alojamiento responde a su ubicación estratégica entre la Capital Federal y Luján, lo que permitirá facilitar los desplazamientos durante las diferentes jornadas.

Una organización que prioriza la seguridad

Uno de los aspectos que Reyero destacó especialmente es la logística preparada para acompañar a los peregrinos durante las celebraciones, donde se espera una importante concentración de fieles. Además del transporte, alojamiento y alimentación, el programa incluye asistencia al viajero, coordinadores permanentes, remeras identificatorias y credenciales con información personal y teléfonos de emergencia.

“La gente relaciona la asistencia al viajero con los viajes al exterior, pero también existe cobertura dentro del país. Si alguien se tuerce un pie, tiene un problema de presión o necesita atención médica, queremos que esté cubierto”, explicó.

También se incorporarán llaveros con tecnología NFC, que permitirán acceder mediante un teléfono celular a la ubicación de los colectivos a través de Google Maps. “Queremos que todos tengan la información necesaria para encontrarse con el grupo. Si alguien se distrae o se separa, va a poder saber dónde está estacionado el colectivo y comunicarse con los coordinadores”, señaló.

Incluso se entregarán silbatos como una medida adicional de seguridad. Los coordinadores, por su parte, contarán con equipos de comunicación para mantener el contacto durante los desplazamientos.

“No es solamente ir a ver al Papa”

Más allá de los preparativos, Reyero consideró que el verdadero significado del viaje estará en la experiencia espiritual que cada participante pueda compartir y posteriormente transmitir en su comunidad. “Creo que la gente por ahí no dimensiona lo que significa que el Papa esté en la Argentina, con todas las bendiciones que eso conlleva. Hace muchísimos años estuvo Juan Pablo II y hubo conversiones, vocaciones sacerdotales y personas que se conocieron en esos encuentros y después formaron sus familias”, reflexionó.

La organizadora recordó que la figura del pontífice tiene un significado central para la Iglesia católica, tanto por su condición de sucesor de Pedro como por su papel de guía espiritual. “El Papa es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Más allá de ser un jefe de Estado, para la Iglesia es algo muy importante. Quienes participaron alguna vez de una Jornada Mundial de la Juventud saben lo enriquecedor que resulta vivir estos encuentros en comunidad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la peregrinación no terminará cuando los colectivos regresen a la Patagonia. “Yo siempre digo que no es solamente ir a ver al Papa. Vamos a vivir todo esto en comunidad y después cada uno va a regresar con un mensaje, con una vivencia particular, para llevarla a su corazón, a su lugar y a su comunidad”, manifestó. Entre los participantes habrá catequistas, integrantes de Cáritas y personas vinculadas con distintas actividades pastorales. “No es lo mismo verlo por televisión que estar presencialmente. Vamos a caminar juntos, compartir con muchísima gente y vivir una experiencia totalmente distinta. Queremos que ese mensaje también llegue a nuestras comunidades”, insistió.

Finalmente adelantó que el objetivo es continuar organizando peregrinaciones hacia otros destinos religiosos, tanto de la Argentina como del exterior. Entre las propuestas que comenzaron a surgir mencionó viajes a Salta, Luján, Junín de los Andes y santuarios marianos europeos.

También anticipó una actividad para abril de 2027 en Puerto San Julián, localidad santacruceña vinculada históricamente con la primera misa celebrada en el actual territorio argentino.

“La idea es seguir haciendo peregrinaciones. Ya hay sacerdotes que nos están preguntando por salidas a Salta, otras personas quieren conocer santuarios marianos en Europa y también estamos preparando una visita a San Julián para el primero de abril”, adelantó.

Para la organizadora, el crecimiento de estas iniciativas representa una oportunidad de fortalecer los lazos entre las comunidades patagónicas. “Este viaje lo estamos haciendo con muchísimo amor. Siempre digo que tenemos que darle lo mejor al viajero, y en este caso a los peregrinos. Queremos que cada persona se sienta acompañada y pueda vivir algo verdaderamente especial”, concluyó.

La peregrinación comenzará este sábado con el entusiasmo de unos 150 fieles que recorrerán cientos de kilómetros desde distintos puntos de Santa Cruz y Chubut. Más allá de las distancias y los preparativos, todos compartirán un mismo propósito: participar de un acontecimiento religioso que marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas