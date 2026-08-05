Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente al octavo mes del año, el cual contempla un aumento en los haberes de los jubilados del 1,9%. Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos previsionales.

De este modo, la suma de este refuerzo económico y el ajuste del haber básico genera un incremento acumulado respecto al mes anterior de $77.786,60 para quienes perciben la escala mínima.

La medida se enmarca en la fórmula de movilidad mensual que ajusta las prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la aplicación del índice inflacionario de referencia, el haber mínimo jubilatorio pasa de los $411.989,33 en julio a la suma de $419.775,93 en agosto. La diferencia neta resultante de este ajuste es de $7.786,60.

Para los jubilados ubicados en el primer escalón previsional, el haber mensual de $419.775,93 integrado con la asignación del bono no remunerativo de $70.000 fija el piso de cobro en un total de $489.775,93.

El adicional no remunerativo de $70.000 abarca a los titulares de jubilaciones y pensiones que reciben la escala mínima. Asimismo, la percepción del bono se extiende a las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran las distintas modalidades de Pensiones No Contributivas (PNC) gestionadas por el organismo previsional.

En el caso de los jubilados cuya prestación supere el haber mínimo establecido, se contempla un pago proporcional del bono. En estos supuestos, el monto asignado decrece progresivamente hasta cubrir la diferencia necesaria para equiparar el tope determinado por la normativa vigente.

Por el contrario, los titulares de prestaciones previsionales cuyos haberes mensuales sobrepasen el techo fijado por la administración central quedan excluidos de forma directa del cobro de este aporte adicional.

Anses: calendario de pagos de agosto 2026

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Todas las noticias de ANSES, en La Opinión Austral.

Leé más notas de la redacción