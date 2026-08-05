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El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) lleva adelante este miércoles el esperado sorteo público de viviendas en Río Gallegos, una instancia que definirá quiénes serán los adjudicatarios de 20 unidades habitacionales del denominado Barrio 56 Viviendas.

El procedimiento comenzó a las 10:00 y cuenta con la fiscalización de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS). Además, es transmitido en vivo por Canal 9 Santa Cruz, con el objetivo de que los postulantes y toda la comunidad puedan seguir el proceso en tiempo real.

Cómo es el sorteo de las viviendas del IDUV

El mecanismo utilizado por el IDUV representa un cambio respecto de los procesos tradicionales de adjudicación de viviendas sociales en Santa Cruz.

El organismo trabajó durante los últimos meses sobre el Registro Único Habitacional, luego de las actualizaciones masivas realizadas durante 2025. En Río Gallegos se conformó un padrón de aproximadamente 970 grupos familiares.

A partir de ese universo, el Instituto tomó como referencia los puntajes obtenidos por cada familia y estableció que quienes se encuentran en el primer cuartil, es decir, aquellos con las puntuaciones más altas, sean quienes participen de esta primera instancia.

En total, son aproximadamente 280 a 290 grupos familiares los que quedaron habilitados para participar del sorteo de las 20 viviendas.

El gerente de Hábitat del IDUV, Pablo Cruz, había explicado en diálogo con “La Mañana de LU12”: “Las familias que tengan mayor puntaje, las familias que tengan 50, 49, 48 puntos, que son cerca de 280, 290 grupos familiares, son los que van a estar ingresando al sorteo”.

Tres rondas según el puntaje de cada familia

El procedimiento de sorteo fue organizado en tres rondas, de acuerdo con el puntaje alcanzado por los grupos familiares habilitados.

La primera corresponde a quienes obtuvieron 50 puntos. La segunda contempla a las familias con 49 puntos, mientras que la tercera reúne a quienes alcanzaron 48 puntos.

Para garantizar el anonimato durante el procedimiento, LOAS asignó previamente un código identificatorio aleatorio a cada titular de grupo familiar.

Ese código es el que se utiliza durante el sorteo y permite identificar a cada participante sin necesidad de exponer públicamente sus datos personales.

Por eso, los postulantes deben conocer previamente tanto la ronda en la que participan como el código que les fue asignado.

El IDUV realizó controles antes de habilitar a los postulantes

La instancia de sorteo estuvo precedida por un proceso de revisión de las condiciones habitacionales de las familias.

Según explicó Cruz, personal del IDUV realizó visitas domiciliarias junto con el área de Acción Social del Instituto y con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social.

Las viviendas que el IDUV entregará próximamente en Río Gallegos.

El objetivo fue verificar que la situación declarada por los postulantes coincidiera con su realidad habitacional.

Además, se realizaron cruces de información con diferentes registros públicos, entre ellos el Registro de la Propiedad, registros municipales y bases de datos nacionales.

El funcionario destacó que esos controles fueron fundamentales para determinar quiénes podían llegar al sorteo. “Lo importante es que se garantiza la transparencia y se garantiza que la gente que tiene propiedades no va a poder ingresar al sorteo”.

Un nuevo sistema para adjudicar viviendas sociales

Desde el IDUV plantearon que el sorteo público busca modificar la forma en que históricamente se definieron las adjudicaciones de viviendas sociales.

La intención es establecer un mecanismo basado en criterios previamente conocidos por los postulantes, especialmente el puntaje obtenido y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Cruz lo explicó de la siguiente manera: “Lo que busca el instituto en este caso es tener transparencia, que no dependa de la voluntad del político de turno decir ‘a usted le ha sido una vivienda y a usted no’”.

Y agregó: “Buscamos alejarnos de eso y empezar a tener unos procesos de adjudicación que sean claros y que todos los usuarios puedan entender cómo se realizan los procesos de adjudicación de viviendas”.

La premisa planteada por el organismo es que las familias que cumplen con las mismas condiciones tengan iguales posibilidades de acceder a una vivienda. “Las familias que están en igualdad de condiciones, que cumplieron todos los requerimientos, que están esperando hace más de 20 años, tienen las mismas posibilidades, sean de donde sean”.

Son 20 viviendas las que se sortean

Aunque el complejo habitacional está compuesto por 56 viviendas, no todas las unidades serán adjudicadas mediante el sorteo público de este miércoles.

De acuerdo con la explicación brindada por el IDUV, 32 viviendas serán destinadas a personal policial, mientras que otras unidades responden a cupos establecidos por normativa.

Así son: el interior de las casas que IDUV sorteará.

Además, tres viviendas están destinadas a personas con movilidad reducida, de acuerdo con las disposiciones del sistema FONAVI, mientras que una unidad corresponde al cupo previsto para un veterano de Malvinas.

Por ese motivo, las viviendas que efectivamente ingresan al sorteo son 20.

Cómo son las casas del Barrio 56 Viviendas

Las unidades habitacionales fueron construidas con diferentes características para responder a las necesidades de los grupos familiares.

El complejo incluye viviendas de dos y tres dormitorios. Del total, 12 unidades cuentan con tres habitaciones, mientras que la mayoría dispone de dos.

También fueron contempladas viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, con características específicas como pasillos más amplios y aberturas de mayores dimensiones.

Las casas tienen aproximadamente 64 metros cuadrados.

Una de las particularidades del proyecto es que las viviendas de dos dormitorios cuentan con una platea preparada para facilitar una futura ampliación y sumar una tercera habitación. “Se piensa la planificación familiar”, explicó Cruz.

El gerente de Hábitat del IDUV también destacó las características constructivas de las unidades. “Son viviendas que se potenciaron en material tradicional”.

Y aseguró que se trata de: “Una de las más lindas que se han entregado al IDUV en los últimos 20 años”.

El sorteo es público y está fiscalizado por LOAS

Uno de los puntos centrales del nuevo mecanismo es la participación de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) como organismo fiscalizador.

La entidad interviene en el procedimiento para garantizar que el mecanismo de selección se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas.

Además, la transmisión televisiva permite que los postulantes y la comunidad puedan observar cada instancia del procedimiento.

La asignación de códigos realizada previamente también forma parte de ese esquema de transparencia.

Qué pasará con las familias que no resulten sorteadas

El sorteo de este miércoles no significa el final de las posibilidades para las familias que integran el Registro Único Habitacional y no resulten adjudicatarias.

El IDUV ya trabaja en un nuevo conjunto habitacional de 120 viviendas, ubicado junto al complejo de 56 unidades.

La previsión es que esas casas sean entregadas durante el próximo año y que también se utilice el sistema de sorteo público para determinar a sus adjudicatarios.

Cruz explicó: “Si bien en este sorteo ya no se han favorecido, hay que aclarar que al lado del plan de 56 viviendas se está construyendo el plan de 120 viviendas que se entregará el año que viene con la misma metodología de sorteo”.

De esta manera, las familias que actualmente forman parte del padrón pero no obtengan una de las 20 viviendas tendrán nuevas oportunidades a medida que avance la construcción y entrega de futuros complejos habitacionales.

El objetivo es replicar el sistema en toda Santa Cruz

La actualización masiva del Registro Único Habitacional no se realizó únicamente en Río Gallegos. El proceso alcanzó a las distintas localidades de la provincia.

La intención del IDUV es utilizar el mismo esquema de puntajes, controles y sorteos públicos en futuros procesos de adjudicación.

El objetivo es que cada familia pueda conocer de antemano cuáles son los requisitos, cómo se determina su puntaje y bajo qué mecanismo puede acceder a una vivienda. “Ahora el IDUV tiene un procedimiento claro sobre cómo vamos a adjudicar todas las viviendas sociales”, sostuvo Cruz.

Con el sorteo de las 20 unidades del Barrio 56 Viviendas, Santa Cruz pone en marcha así un nuevo mecanismo de adjudicación que busca combinar puntaje, controles previos, fiscalización y sorteo público para definir el acceso a las viviendas sociales.