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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó un nuevo límite de ingresos mensuales para los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad durante noviembre de 2026. La actualización del parámetro responde al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado en $398.800.

El marco normativo determinado por la Ley 27.793 estipula como tope el equivalente a dos salarios mínimos para compatibilizar la prestación con un trabajo en blanco. Con este ajuste, los beneficiarios podrán percibir ingresos netos de hasta $797.600 mensuales en el mercado formal sin perder el beneficio, lo que representa una suba de $15.200 respecto al límite de octubre de 2026, que era de $782.400 sobre la base de un SMVM de $391.200.

La legislación vigente prevé causales específicas para la interrupción del beneficio estatal. En caso de que un trabajador formal registre remuneraciones netas superiores al tope máximo establecido, la Anses aplicará las cláusulas de suspensión de la asignación no contributiva.

Las suspensiones contempladas en la normativa no solo aplican ante el exceso en los haberes laborales. El esquema de incompatibilidades incluye jubilaciones, retiros permanentes u otras pensiones contributivas o no contributivas, así como la acreditación de ingresos propios netos por conceptos ajenos al empleo formal que igualen o superen los dos salarios mínimos.

Asimismo, la continuidad de la prestación queda sujeta a la evaluación socioeconómica del organismo. La baja del beneficio se ejecuta cuando el titular deja de cumplir los requisitos patrimoniales y sociales dispuestos por la autoridad de aplicación.

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