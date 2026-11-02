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La Anses confirmó una modificación en el cronograma de pagos de noviembre debido a las jornadas sin actividad bancaria y feriados. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales deberán verificar los días de liquidación.

Los cambios obedecen a la conmemoración del Día del Bancario, la visita oficial del papa León XIV al país y el traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Estas festividades y asuetos afectarán el normal funcionamiento del sistema bancario y la logística de acreditación de haberes.

De acuerdo con la información difundida por el organismo previsional, la liquidación para los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzará el miércoles 11 de noviembre. En tanto, el pago para quienes reciban haberes superiores al monto mínimo se iniciará el martes 24 de noviembre.

El calendario sufrió estas modificaciones por el asueto del Día del Bancario el viernes 6 de noviembre, el feriado nacional del lunes 9 de noviembre por la visita papal y los feriados especiales del martes 10 (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba) y del miércoles 11 (en la provincia de Buenos Aires), dispuestos mediante el Decreto 1103/2026. A estos se suma el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 23 de noviembre.

Pese a las restricciones de atención presencial en ciertas jurisdicciones, el esquema dispuesto por Anses contempla acreditaciones durante el miércoles 11 de noviembre. Para mitigar la compresión de días hábiles, el organismo unificó el pago de algunas terminaciones de documento en jornadas compartidas.

Los titulares de las distintas prestaciones sociales pueden constatar la fecha exacta y la sede de cobro a través del portal de autogestión Mi Anses, ingresando con el número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social. Se aconseja ratificar la fecha antes de acudir a los centros de cobro.

Calendario Anses noviembre: cuándo cobran los jubilados de la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima: fechas de cobro de noviembre

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

AUH y SUAF: cuándo cobro en noviembre de 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) tienen el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: 25 de noviembre.

Pensiones No Contributivas: calendario de noviembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagarán en tres jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

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