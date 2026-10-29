Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los estudiantes que reciben las Becas Progresar pueden consultar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) si se registró la liquidación del beneficio correspondiente a noviembre de 2026. Esta verificación se efectúa mediante la obtención de la Certificación Negativa en la plataforma del organismo.

El trámite funciona como una instancia de consulta previa sobre el estado del pago. No obstante, la confirmación en el sistema no reemplaza la consulta del cronograma oficial de giros ni certifica la disponibilidad inmediata de los fondos en la cuenta bancaria o billetera virtual asociada.

Para corroborar la existencia del registro, el beneficiario debe acceder al sitio web oficial de Anses e ingresar a la sección destinada a la Certificación Negativa. Según los parámetros operativos establecidos, la información vinculada con la liquidación del mes de noviembre debe auditarse seleccionando como período de análisis el mes previo, es decir, octubre de 2026.

El proceso requiere completar un instructivo de cinco pasos: ingresar a anses.gob.ar, digitar el número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL), seleccionar el período 10/2026, ejecutar la opción de consulta y analizar los resultados emitidos por la base de datos.

En el documento generado por la plataforma, la frase “Registra liquidación de PROG.RES.AR” certifica la existencia de un trámite de pago en curso para el titular dentro del período consultado. Esta anotación confirma el procesamiento del trámite ante el Estado, pero no implica la transferencia inmediata de los saldos al depósito bancario del estudiante.

Si la búsqueda en la Certificación Negativa no arroja información relacionada con el programa, este resultado no determina la cancelación automática de la prestación. La liquidación puede hallarse en fase de procesamiento o sujeta a la revisión de la regularidad académica o de la documentación personal del postulante.

Beca Progresar: cuánto se cobra en noviembre 2026

En relación con los haberes, el valor mensual de referencia estipulado para la Beca Progresar durante el período informado asciende a $35.000. El haber a percibir por cada titular varía en función de la línea de beca asignada y del régimen de retención aplicable según la categoría del estudiante.

Para las líneas de Progresar Obligatorio y Progresar Superior destinadas a alumnos de los primeros tramos formativos, el esquema de liquidación contempla el desembolso directo del 80% del valor total ($28.000). El 20% restante ($7.000) permanece retenido por la administración pública hasta la acreditación formal de los requisitos de regularidad académica exigidos por la normativa.

Las categorías que liquidan la totalidad del haber transfieren de forma directa el 100% de la suma de referencia ($35.000). Los beneficiarios deben revisar los términos de la convocatoria correspondiente para verificar si registran deducciones temporales sobre el monto final.

Las fechas precisas de cobro se estructuran mediante el calendario oficial de pagos que difunde el organismo previsional. Debido a que la Certificación Negativa no precisa el día exacto de la acreditación bancaria, el titular debe corroborar la fecha de cobro mediante las comunicaciones de Anses y los extractos de la cuenta receptora.

Todas las noticias de ANSES , en La Opinión Austral.

Leé más notas de la redacción