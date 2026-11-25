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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre de 2026 un incremento del 2,2% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el valor bruto de la prestación general pasará a $163.075 por menor, aunque el organismo previsional aplica una retención del 20% que deja un pago directo mensual de $130.460.

Para los residentes de la Zona 1 —que abarca las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones—, el monto bruto ascenderá a $211.998 y el depósito directo tras el descuento será de $169.598,40 por hijo.

A la liquidación mensual se incorporarán dos complementos: la Tarjeta Alimentar y el reintegro acumulado de la Libreta de AUH correspondiente al período 2025. El beneficio alimentario otorgará $72.250 a los hogares con un hijo, $113.299 a quienes tengan dos y $149.425 a las familias con tres o más menores a cargo. Por su parte, la devolución del 20% retenido durante los doce meses de 2025 representará un pago único de $274.451,20 por hijo en el régimen general y de $356.787,80 por hijo para los titulares comprendidos en la Zona 1.

Al integrar la asignación mensual neta, la prestación alimentaria y el acumulado de la Libreta de 2025, los hogares ubicados fuera de la Zona 1 percibirán un total de $477.161,20 por un hijo ($130.460 de AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $274.451,20 de Libreta) y de $923.121,40 por dos hijos ($260.920, $113.299 y $548.902,40, respectivamente). Para las familias más numerosas, los totales ascenderán a $1.364.158,60 por tres hijos, $1.769.069,80 por cuatro, $2.173.981 por cinco y $2.578.892,20 por seis menores a cargo.

En el caso de los beneficiarios domiciliados en la Zona 1, la sumatoria de los tres conceptos alcanzará los $598.636,20 para un hijo ($169.598,40 de AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $356.787,80 de Libreta) y los $1.166.071,40 para dos hijos ($339.196,80, $113.299 y $713.575,60, respectivamente). Asimismo, quienes tengan tres hijos percibirán $1.728.583,60; aquellos con cuatro cobrarán $2.254.969,80; los grupos familiares con cinco recibirán $2.781.356; y los hogares con seis menores totalizarán $3.307.742,20.

El cobro del complemento de la Libreta en diciembre estará habilitado únicamente para los titulares que hayan presentado la documentación requerida durante octubre de 2026, debido al plazo administrativo de aproximadamente 60 días que demanda la liquidación del organismo. Este trámite certifica el cumplimiento de los controles médicos, el calendario de vacunación obligatorio y la asistencia escolar regular, condiciones que también comenzaron a validarse mediante cruce automático de datos tras la entrada en vigencia de la Resolución 290/2026.

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