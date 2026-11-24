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La nueva Ley de Discapacidad, sancionada de forma definitiva por el Senado, fija un marco normativo permanente que sostiene las Pensiones no Contributivas (PNC) y mantiene el cálculo de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En diciembre de 2026, el haber mensual de la Pensión no Contributiva por Discapacidad será de $317.657,68, monto al que se añadirán un bono de $70.000 y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), estimada en $158.828,84, lo que arroja un ingreso bruto total de $546.486,52, sujeto a los ajustes de la movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cómo acceder a la Pensión por Discapacidad

Para acceder al beneficio, la normativa exige presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) y Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar nacionalidad argentina o un mínimo de cinco años de residencia legal continua en el caso de personas extranjeras, y superar una evaluación socioeconómica.

Asimismo, el solicitante no debe percibir otras prestaciones incompatibles, sus ingresos individuales deben ubicarse por debajo de dos salarios mínimos, vitales y móviles y, en caso de poseer un inmueble, debe tratarse de su única vivienda familiar.

Entre las modificaciones centrales, la legislación habilita la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal en relación de dependencia o la inscripción en el régimen de monotributo, siempre que la remuneración o facturación no supere el tope de dos salarios mínimos. Si el titular excede ese umbral de ingresos, el pago quedará suspendido, aunque el beneficiario conservará la facultad de solicitar su rehabilitación una vez que vuelva a encuadrarse dentro de los parámetros legales.

En el plano sanitario y prestacional, la norma ratifica la continuidad del programa federal Incluir Salud y preserva las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral establecidas en la Ley 24.901. De manera complementaria, dispone actualizaciones mensuales para los aranceles de los prestadores del área y define esquemas específicos de financiamiento destinados a sostener la cobertura de los servicios médicos y terapéuticos.

En tanto, la Secretaría Nacional de Discapacidad queda facultada para ejecutar auditorías periódicas mediante el cruce de bases de datos con Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otras dependencias públicas.

Frente a la detección de eventuales irregularidades o incumplimientos, el organismo deberá cursar una notificación formal al titular, quien contará con un plazo de 60 días para presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa antes de una resolución definitiva.

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